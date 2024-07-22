https://sarabic.ae/20240722/الجيش-الروسي-يدمر-معقلا-أوكرانيا-على-الضفة-اليمنى-لنهر-دنيبر-1091005707.html
الجيش الروسي يدمر معقلا أوكرانيا على الضفة اليمنى لنهر دنيبر
الجيش الروسي يدمر معقلا أوكرانيا على الضفة اليمنى لنهر دنيبر
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية التابعة لمجموعة "دنيبر" دمرت معقلا للقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر. 22.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-22T08:36+0000
2024-07-22T08:36+0000
2024-07-22T08:36+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مدفعية
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وأوضحت الوزارة أن طواقم مدافع 2-سي-1 "غفوزديكا" في مجموعة "دنيبر" للقوات الروسية تنفذ مهام إطلاق نار لتدمير المواقع المحصنة والمموهة للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودعات الذخيرة والمركبات المدرعة والمراكب المائية للقوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر.وأشارت الوزارة إلى أن طواقم مدافع "غفوزديكا" انتقلوا إلى مواقع إطلاق النار، وقاموا بالتصويب على الهدف الأوكراني، ما أدى إلى تدميره والقضاء على عسكريين أوكرانيين كانوا فيه.وأضافت الوزارة أن المدفعية تعمل في أصعب الظروف على مدار اليوم، وعادة ما يتم تحديد الهدف وضربه خلال دقائق، كما لو أنهم يقومون بالتصويب بشكل تلقائي. وتطلق المدفعية النار لمدى 20 كيلوميترا إذ تبلغ كثافة إطلاق النار المصوب خمس قذائف في دقيقة. وتساعد طواقم الطيران دون طيار على الكشف عن الأهداف وتصحيح مسار إطلاق النار.وقد أصاب طاقم مدفع 2-أس-1 "غفوزديكا" موقع القوات الأوكرانية الخفي الذي قد تم الكشف عنه. وعند إصابة الهدف يقوم طاقم المدفع بتبديل مواقعهم سريعا لتنفيذ مهمة جديدة.
https://sarabic.ae/20240718/القوات-الروسية-تدمر-مدفع-بلادين-إم-109-الأمريكي-الصنع-في-خيرسون-فيديو--1090907424.html
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مدفعية
الجيش الروسي يدمر معقلا أوكرانيا على الضفة اليمنى لنهر دنيبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية التابعة لمجموعة "دنيبر" دمرت معقلا للقوات الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر دنيبر.
وأوضحت الوزارة أن طواقم مدافع 2-سي-1 "غفوزديكا" في مجموعة "دنيبر" للقوات الروسية تنفذ مهام إطلاق نار لتدمير المواقع المحصنة والمموهة للقوات المسلحة الأوكرانية ومستودعات الذخيرة والمركبات المدرعة والمراكب المائية للقوات المسلحة الأوكرانية على الضفة اليمنى لنهر الدنيبر.
وفي أثناء القيام بأنشطة الاستطلاع تم الكشف عن موقع فصيلة أوكرانية بداخله أفراد عسكريون. وتم تحديد إحداثيات المواقع وإرسالها إلى مركز إدارة المدفعية الروسي لتدميرها.
وأشارت الوزارة إلى أن طواقم مدافع "غفوزديكا" انتقلوا إلى مواقع إطلاق النار، وقاموا بالتصويب على الهدف الأوكراني، ما أدى إلى تدميره والقضاء على عسكريين أوكرانيين كانوا فيه.
وأضافت الوزارة أن المدفعية تعمل
في أصعب الظروف على مدار اليوم، وعادة ما يتم تحديد الهدف وضربه خلال دقائق، كما لو أنهم يقومون بالتصويب بشكل تلقائي. وتطلق المدفعية النار لمدى 20 كيلوميترا إذ تبلغ كثافة إطلاق النار المصوب خمس قذائف في دقيقة. وتساعد طواقم الطيران دون طيار على الكشف عن الأهداف وتصحيح مسار إطلاق النار.
وقد أصاب طاقم مدفع 2-أس-1 "غفوزديكا" موقع القوات الأوكرانية الخفي الذي قد تم الكشف عنه. وعند إصابة الهدف يقوم طاقم المدفع بتبديل مواقعهم سريعا لتنفيذ مهمة جديدة.