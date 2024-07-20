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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240720/مشاهد-لمسيرة-روسية-تدمر-مدرعة-هامر-أمريكية-فيديو--1090973989.html
مشاهد لمسيرة روسية تدمر مدرعة "هامر" أمريكية... فيديو
مشاهد لمسيرة روسية تدمر مدرعة "هامر" أمريكية... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق تدمير مسيرة روسية لمدرعة أمريكية من طراز "هامر" تابعة للقوات الأوكرانية في إطار العملية العسكرية الخاصة. 20.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-20T18:14+0000
2024-07-20T18:14+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وتبين المشاهد لحظة تدمير المدرعة الأمريكية من طراز "هامر" تابعة للقوات الأوكرانية من قبل المسيرة الروسية في إطار العملية العسكرية الخاصة.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية استهدفت منصتي إطلاق صواريخ ومحطة رادار لنظام صواريخ "باتريوت" الأمريكية.وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت، خلال الـ24 الساعة الماضية، صاروخين من طراز "أتاكمز" و4 أخرى من طراز "هيمارس"، بالإضافة إلى 74 طائرة مسيّرة، بينها 27 تم إسقاطها داخل أراضٍ روسية، جميعها تابعة لنظام كييف".وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة، عبر "تلغرام"، أنه "خلال 24 ساعة أسقطت أنظمة الدفاع الجوي: صاروخين تكتيكيين تشغيليين من طراز "أتاكمز"، و4 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع و74 مركبة جوية دون طيار، بما في ذلك 27 فوق أراضي روسيا الاتحادية".وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.القوات الروسية تحسن تموضعها على الخطوط الأمامية وتسيطر على مواقع أكثر فائدة في محاور عدةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240720/خبير-بريطاني-المعركة-النهائية-للسيطرة-على-دونباس-يمكن-أن-تحدث-في-المستقبل-القريب-1090969705.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

مشاهد لمسيرة روسية تدمر مدرعة "هامر" أمريكية... فيديو

18:14 GMT 20.07.2024
© Photoمسيرة روسية تسقط كقذيفة على "ستريدسفان 122" سويدية وتدمرها
مسيرة روسية تسقط كقذيفة على ستريدسفان 122 سويدية وتدمرها - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
© Photo
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نشرت وزارة الدفاع الروسية مشاهد توثق تدمير مسيرة روسية لمدرعة أمريكية من طراز "هامر" تابعة للقوات الأوكرانية في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وتبين المشاهد لحظة تدمير المدرعة الأمريكية من طراز "هامر" تابعة للقوات الأوكرانية من قبل المسيرة الروسية في إطار العملية العسكرية الخاصة.
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، بأن القوات الروسية استهدفت منصتي إطلاق صواريخ ومحطة رادار لنظام صواريخ "باتريوت" الأمريكية.
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي حول سير العملية العسكرية الروسية الخاصة، أن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيرة والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات من القوات المسلحة الروسية دمرت منصتي إطلاق ومحطة رادار "إيه إن/إم بي كيو-65" لنظام صواريخ باتريوت الأمريكية المضادة للطائرات، وضربت تجمعات من القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في 113 منطقة".
وأشارت الدفاع الروسية إلى أن "منظومات الدفاع الجوي الروسية أسقطت، خلال الـ24 الساعة الماضية، صاروخين من طراز "أتاكمز" و4 أخرى من طراز "هيمارس"، بالإضافة إلى 74 طائرة مسيّرة، بينها 27 تم إسقاطها داخل أراضٍ روسية، جميعها تابعة لنظام كييف".
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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14:51 GMT
وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية الخاصة، عبر "تلغرام"، أنه "خلال 24 ساعة أسقطت أنظمة الدفاع الجوي: صاروخين تكتيكيين تشغيليين من طراز "أتاكمز"، و4 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع و74 مركبة جوية دون طيار، بما في ذلك 27 فوق أراضي روسيا الاتحادية".

ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
القوات الروسية تحسن تموضعها على الخطوط الأمامية وتسيطر على مواقع أكثر فائدة في محاور عدة
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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