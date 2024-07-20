https://sarabic.ae/20240720/خبير-بريطاني-المعركة-النهائية-للسيطرة-على-دونباس-يمكن-أن-تحدث-في-المستقبل-القريب-1090969705.html
خبير بريطاني: المعركة النهائية للسيطرة على دونباس يمكن أن تحدث في المستقبل القريب
خبير بريطاني: المعركة النهائية للسيطرة على دونباس يمكن أن تحدث في المستقبل القريب
سبوتنيك عربي
ذكر الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن المعركة النهائية للسيطرة على دونباس يمكن أن تحدث في المستقبل القريب. 20.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-20T14:51+0000
2024-07-20T14:51+0000
2024-07-20T14:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وأضاف ميركوريس في مدونته على موقع "يوتيوب"، أن "المواقع الأوكرانية المحصنة الرئيسية بدأت في الانهيار، والمقاومة الأوكرانية تضعف وقد يكون لدينا ثلاثة أو أربعة أشهر أخرى من القتال العنيف في دونباس، ولكن بعد ذلك، فإن المعركة الحاسمة النهائية ستبدأ بعدها".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تحرر يوريفكا وأوروجينويه في جمهورية دونيتسك الشعبيةوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240720/القوات-الروسية-تستهدف-منصتي-إطلاق-صواريخ-ومحطة-رادار--باتريوت-الأمريكية-1090964007.html
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روسيا
خبير بريطاني: المعركة النهائية للسيطرة على دونباس يمكن أن تحدث في المستقبل القريب
ذكر الخبير البريطاني، ألكسندر ميركوريس، أن المعركة النهائية للسيطرة على دونباس يمكن أن تحدث في المستقبل القريب.
وأضاف ميركوريس في مدونته على موقع "يوتيوب"، أن "المواقع الأوكرانية المحصنة الرئيسية بدأت في الانهيار، والمقاومة الأوكرانية تضعف وقد يكون لدينا ثلاثة أو أربعة أشهر أخرى من القتال العنيف في دونباس، ولكن بعد ذلك، فإن المعركة الحاسمة النهائية ستبدأ بعدها".
وفقًا للخبير، هناك أخبار تظهر حول الدفاع غير المنظم للغاية للقوات المسلحة الأوكرانية.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.