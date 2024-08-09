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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240809/البنتاغون-يعترف-بمواصلة-تزويد-أوكرانيا-ببيانات-استخبارية-1091562552.html
البنتاغون يعترف بمواصلة تزويد أوكرانيا ببيانات استخبارية
البنتاغون يعترف بمواصلة تزويد أوكرانيا ببيانات استخبارية
سبوتنيك عربي
أعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) على خلفية الهجمات، التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك الروسية، أنه يواصل تزويد أوكرانيا ببيانات... 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T09:41+0000
2024-08-09T09:41+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لبوابة "وور زون"، عندما سُئل عما إذا كانت واشنطن تقدم المساعدة لكييف لتنفيذ هجمات على مقاطعة كورسك: "تواصل الولايات المتحدة دعم أوكرانيا بطرق مختلفة، بما في ذلك تقديم المعلومات الاستخبارية".لكنه لم يفصح عن تفاصيل نقل هذه المعلومات.ووفقا له، فإن الوزارة تواصلت مع الجيش الأوكراني لمعرفة المزيد عن أهداف الهجمات على المنطقة.الأمم المتحدة تدرس "من المسؤول" عن أعمال العنف في مقاطعة كورسكوتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت قوة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية يصل عددها إلى ألف شخص، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودغا على الحدود الروسية الأوكرانية.وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، خلال الاجتماع: "في الساعة 5.30 من صباح يوم 6 آب/ أغسطس، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل قوامها إلى ألف عسكري هجوما من أجل الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودغا في مقاطعة كورسك"."لانتسيت" الروسية تدمر مدفع "كراب" أوكرانيا في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
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روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية
روسيا, العالم, الولايات المتحدة الأمريكية

البنتاغون يعترف بمواصلة تزويد أوكرانيا ببيانات استخبارية

09:41 GMT 09.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatskyجنود من الحرس الوطني الأوكراني
جنود من الحرس الوطني الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
© AP Photo / Efrem Lukatsky
تابعنا عبر
أعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) على خلفية الهجمات، التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك الروسية، أنه يواصل تزويد أوكرانيا ببيانات استخبارية.
وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لبوابة "وور زون"، عندما سُئل عما إذا كانت واشنطن تقدم المساعدة لكييف لتنفيذ هجمات على مقاطعة كورسك: "تواصل الولايات المتحدة دعم أوكرانيا بطرق مختلفة، بما في ذلك تقديم المعلومات الاستخبارية".
لكنه لم يفصح عن تفاصيل نقل هذه المعلومات.

وأشار المسؤول إلى أن الوزارة تقيم اتصالات منتظمة مع كييف، لكنه أكد أنه لا يستطيع الكشف عن تفاصيل حول المناقشات المتعلقة بالأحداث في كورسك.

ووفقا له، فإن الوزارة تواصلت مع الجيش الأوكراني لمعرفة المزيد عن أهداف الهجمات على المنطقة.
الأمم المتحدة تدرس "من المسؤول" عن أعمال العنف في مقاطعة كورسك

وفي وقت سابق، رفضت السكرتيرة الصحفية للبيت الأبيض، كارين جان بيير، الاعتراف بأن البيت الأبيض كان على علم مسبق بخطط القوات المسلحة الأوكرانية.

نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك بلغت نحو 945 عسكريا
08:56 GMT
وتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت قوة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية يصل عددها إلى ألف شخص، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودغا على الحدود الروسية الأوكرانية.

وفي وقت سابق، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤوسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.

وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، خلال الاجتماع: "في الساعة 5.30 من صباح يوم 6 آب/ أغسطس، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل قوامها إلى ألف عسكري هجوما من أجل الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودغا في مقاطعة كورسك".
"لانتسيت" الروسية تدمر مدفع "كراب" أوكرانيا في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
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