https://sarabic.ae/20240809/البنتاغون-يعترف-بمواصلة-تزويد-أوكرانيا-ببيانات-استخبارية-1091562552.html

البنتاغون يعترف بمواصلة تزويد أوكرانيا ببيانات استخبارية

البنتاغون يعترف بمواصلة تزويد أوكرانيا ببيانات استخبارية

سبوتنيك عربي

أعلن البنتاغون (وزارة الدفاع الأمريكية) على خلفية الهجمات، التي شنتها القوات المسلحة الأوكرانية على مقاطعة كورسك الروسية، أنه يواصل تزويد أوكرانيا ببيانات... 09.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-09T09:41+0000

2024-08-09T09:41+0000

2024-08-09T09:41+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

العالم

الولايات المتحدة الأمريكية

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وقال مسؤول في وزارة الدفاع الأمريكية لبوابة "وور زون"، عندما سُئل عما إذا كانت واشنطن تقدم المساعدة لكييف لتنفيذ هجمات على مقاطعة كورسك: "تواصل الولايات المتحدة دعم أوكرانيا بطرق مختلفة، بما في ذلك تقديم المعلومات الاستخبارية".لكنه لم يفصح عن تفاصيل نقل هذه المعلومات.ووفقا له، فإن الوزارة تواصلت مع الجيش الأوكراني لمعرفة المزيد عن أهداف الهجمات على المنطقة.الأمم المتحدة تدرس "من المسؤول" عن أعمال العنف في مقاطعة كورسكوتصاعدت وتيرة الوضع في مقاطعة كورسك الروسية، صباح يوم 6 أغسطس/ آب الجاري، عندما حاولت قوة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية يصل عددها إلى ألف شخص، الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودغا على الحدود الروسية الأوكرانية.وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، خلال الاجتماع: "في الساعة 5.30 من صباح يوم 6 آب/ أغسطس، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل قوامها إلى ألف عسكري هجوما من أجل الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودغا في مقاطعة كورسك"."لانتسيت" الروسية تدمر مدفع "كراب" أوكرانيا في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو

https://sarabic.ae/20240809/الدفاع-الروسية-خسائر-القوات-الأوكرانية-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-بلغت-أكثر-من-280-عسكريا--1091562392.html

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