الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك بلغت نحو 945 عسكريا

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
إيران بين الرد على اغتيال هنية وانتظار ضربة استباقية ضدها
08:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
بعد الهجوم على عين الأسد هل بدأت إيران ردها على اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
10:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
حصاد الأسبوع
خبير: أوكرانيا فتحت عليها باب جهنم بعد هجوم كورسك
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
قُبيل الانتخابات الرئاسية، قيس سعيّد يُقيل رئيس الحكومة: مناورة انتخابية أم رغبة في التغيير؟
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
الذكرى الرابعة لأكبر انفجار غير نووي في العالم.. في مرفأ بيروت
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
آلية عمل في "بريكس" لمكافحة غسل الأموال
08:17 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
08:47 GMT
13 د
مرايا العلوم
جسيمات غريبة من المادة المضادة لفيزياء غير معروفة!
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
10:30 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
11:03 GMT
36 د
مساحة حرة
التصحر يهدد 40% من سكان العالم ويتلف 28 مليون فدان سنويا، فما تداعيات ذلك على الغذائي العالمي؟
11:40 GMT
20 د
ملفات ساخنة
قُبيل الانتخابات الرئاسية، قيس سعيّد يُقيل رئيس الحكومة: مناورة انتخابية أم رغبة في التغيير؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تأثير التنمر على تكوين شخصية الفرد وطرق مواجهته
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا يعني مقترح إسرائيل بخضوع الضفة لإدارة ذاتية فلسطينية
16:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240809/الدفاع-الروسية-خسائر-القوات-الأوكرانية-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-بلغت-أكثر-من-280-عسكريا--1091562392.html
الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك بلغت نحو 945 عسكريا
الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك بلغت نحو 945 عسكريا
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت نحو 945 عسكريًا، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية. 09.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-09T08:56+0000
2024-08-09T09:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
سلاح روسيا
الجيش الروسي
رصد عسكري
أخبار روسيا اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502189_0:320:3073:2048_1920x0_80_0_0_30f4629f79d183d86b11ac18b926af84.jpg
وبحسب بيان وزارة الدفاع، أحبطت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، من خلال الضربات الجوية ونيران المدفعية، محاولات توغل للقوات المسلحة الأوكرانية، في عمق الأراضي الروسية، باتجاه كورسك.واستهدفت القوات الروسية تجمعات القوى البشرية ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دارينو وغوغوليفكا وميلوفوي ونيكولسكي والضواحي الغربية لسودجا.في منطقة يوجني، دمرت غارة جوية للجيش الروسي 5 ناقلات جند مدرعة من طراز "سترايكر"، وفي منطقة مارتينوفكا، دمرت القوات الروسية رتلا للقوات المسلحة الأوكرانية يتكون من دبابة و4 ناقلات جند مدرعة ومدرعة قتالية من طراز "كوزاك".كما استهدفت الضربات الجوية والصاروخية للقوات الروسية، القوات الاحتياطية الأوكرانية في مقاطعة سومي.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 280 عسكريًا، و27 مركبة مدرعة، و4 دبابات، و5 ناقلات جند مدرعة، و18 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى 6 سيارات، ومدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "كراب" عيار 155 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مروحيات روسية تهاجم المعدات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديوالقوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر بأكثر من 300 عسكري خلال الساعات الـ24 الأخيرة
https://sarabic.ae/20240809/لانتسيت-الروسية-تدمر-مدفع-كراب-أوكرانيا-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1091561418.html
https://sarabic.ae/20240809/الجيش-الروسي-يحبط-هجوما-أوكرانيا-لعبور-نهر-دنيبر-1091559446.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/09/1074502189_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_5ad905a6e97994392da1728226d08e0d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, أخبار أوكرانيا, سلاح روسيا, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم
روسيا, أخبار أوكرانيا, سلاح روسيا, الجيش الروسي, رصد عسكري, أخبار روسيا اليوم

الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك بلغت نحو 945 عسكريا

08:56 GMT 09.08.2024 (تم التحديث: 09:46 GMT 09.08.2024)
© Sputnik . Alexey Maishev / الانتقال إلى بنك الصورنظام إطلاق الصواريخ المتعددة "أوراغان" (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
© Sputnik . Alexey Maishev
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت نحو 945 عسكريًا، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية.
وبحسب بيان وزارة الدفاع، أحبطت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، من خلال الضربات الجوية ونيران المدفعية، محاولات توغل للقوات المسلحة الأوكرانية، في عمق الأراضي الروسية، باتجاه كورسك.
واستهدفت القوات الروسية تجمعات القوى البشرية ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دارينو وغوغوليفكا وميلوفوي ونيكولسكي والضواحي الغربية لسودجا.
في منطقة يوجني، دمرت غارة جوية للجيش الروسي 5 ناقلات جند مدرعة من طراز "سترايكر"، وفي منطقة مارتينوفكا، دمرت القوات الروسية رتلا للقوات المسلحة الأوكرانية يتكون من دبابة و4 ناقلات جند مدرعة ومدرعة قتالية من طراز "كوزاك".
مدفع أوكراني يتحول إلى أشلاء بعد ضربه بمسيرة لانتسيت روسية - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"لانتسيت" الروسية تدمر مدفع "كراب" أوكرانيا في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
08:44 GMT
كما استهدفت الضربات الجوية والصاروخية للقوات الروسية، القوات الاحتياطية الأوكرانية في مقاطعة سومي.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 280 عسكريًا، و27 مركبة مدرعة، و4 دبابات، و5 ناقلات جند مدرعة، و18 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى 6 سيارات، ومدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "كراب" عيار 155 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم.

وفي المجمل، خلال المعارك في اتجاه كورسك، خسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 945 عسكريًا، و102 مركبة مدرعة و 12 دبابة و17 ناقلة جند مدرعة و6 مركبات قتال مشاة و67 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى 12 مركبة وقاذفتان للصواريخ ذاتية الدفع من طراز "بوك إم -1" و3 مدافع ميدانية، فيما تستمر عملية تدمير وحدات القوات المسلحة الأوكرانية.

جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 09.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يحبط محاولة عسكرية أوكرانية لعبور نهر دنيبر
07:25 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
مروحيات روسية تهاجم المعدات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
القوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر بأكثر من 300 عسكري خلال الساعات الـ24 الأخيرة
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:28 GMTДым, поднимающийся из зданий, пострадавших от израильских ударов в ходе боев между Израилем и боевиками ХАМАС - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. بيان أمريكي مصري قطري: حان الوقت لإبرام اتفاق وقف إطلاق النار في غزة05:15 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن قصف عدد من مواقع البنية التحتية التابعة لـ"حزب الله"أمس, 06:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала