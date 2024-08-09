https://sarabic.ae/20240809/الدفاع-الروسية-خسائر-القوات-الأوكرانية-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-بلغت-أكثر-من-280-عسكريا--1091562392.html

الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك بلغت نحو 945 عسكريا

الدفاع الروسية: خسائر القوات الأوكرانية في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك بلغت نحو 945 عسكريا

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات المسلحة الأوكرانية خسرت نحو 945 عسكريًا، في المنطقة الحدودية لمقاطعة كورسك الروسية. 09.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-09T08:56+0000

2024-08-09T08:56+0000

2024-08-09T09:46+0000

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وبحسب بيان وزارة الدفاع، أحبطت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات الروسية، من خلال الضربات الجوية ونيران المدفعية، محاولات توغل للقوات المسلحة الأوكرانية، في عمق الأراضي الروسية، باتجاه كورسك.واستهدفت القوات الروسية تجمعات القوى البشرية ومعدات القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق دارينو وغوغوليفكا وميلوفوي ونيكولسكي والضواحي الغربية لسودجا.في منطقة يوجني، دمرت غارة جوية للجيش الروسي 5 ناقلات جند مدرعة من طراز "سترايكر"، وفي منطقة مارتينوفكا، دمرت القوات الروسية رتلا للقوات المسلحة الأوكرانية يتكون من دبابة و4 ناقلات جند مدرعة ومدرعة قتالية من طراز "كوزاك".كما استهدفت الضربات الجوية والصاروخية للقوات الروسية، القوات الاحتياطية الأوكرانية في مقاطعة سومي.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية أكثر من 280 عسكريًا، و27 مركبة مدرعة، و4 دبابات، و5 ناقلات جند مدرعة، و18 مركبة قتالية مدرعة، بالإضافة إلى 6 سيارات، ومدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم، ومدفع ذاتي الدفع من طراز "كراب" عيار 155 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.مروحيات روسية تهاجم المعدات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديوالقوات الروسية تكبد الجيش الأوكراني خسائر بأكثر من 300 عسكري خلال الساعات الـ24 الأخيرة

https://sarabic.ae/20240809/لانتسيت-الروسية-تدمر-مدفع-كراب-أوكرانيا-في-المنطقة-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1091561418.html

https://sarabic.ae/20240809/الجيش-الروسي-يحبط-هجوما-أوكرانيا-لعبور-نهر-دنيبر-1091559446.html

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