https://sarabic.ae/20240808/مروحيات-روسية-تهاجم-المعدات-الأوكرانية-في-المناطق-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1091530907.html
مروحيات روسية تهاجم المعدات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
مروحيات روسية تهاجم المعدات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، فيديو يظهر هجمات مروحيات "كا-52" الروسية بصواريخ "إس-8" على معدات القوات الأوكرانية على الحدود مع مقاطعة كورسك. 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T08:16+0000
2024-08-08T08:16+0000
2024-08-08T08:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "نفذت أطقم طيران الجيش بمروحيات "كا-52" ضربات جوية ضد أفراد ومعدات عسكرية لوحدات القوات الأوكرانية على الحدود مع مقاطعة كورسك الروسية".وأضافت الوزارة: "وبعد استخدام أسلحة الطائرات، قامت الأطقم بمناورة مضادة للصواريخ، وأطلقت مصائد حرارية وعادت إلى مطار الانطلاق. ووفقا للتقارير الدفاعية، فقد تمت إصابة جميع الأهداف المحددة بنجاح".وفي وقت سابق فجر اليوم، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت سبعة صواريخ للقوات الأوكرانية في أجواء مقاطعة كورسك.وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، فجر اليوم الخميس، عن إصابة مدنيين اثنين جراء قصف أوكراني استهدف بلدة ياسني زوري في المقاطعة.وصرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن أفضل ذكرى لضحايا الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك، هي القصاص المدروس بعناية.وأمس الأربعاء، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أن القوات الروسية ما زالت تقوم بمهامها في اتجاه كورسك، مؤكدة أن "عملية القضاء على القوات المسلحة الأوكرانية مستمرة".الخارجية الروسية: الغرب يروج لأجندة مدمرة في جنوب القوقازالسفير الروسي في واشنطن: التصريحات الأمريكية ردا على ما قامت به كييف ضد الأراضي الروسية أمر مشين"هذا جنون"... خبير غربي يدين الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20240807/روسيا-تطالب-الأمم-المتحدة-بإدانة-الهجوم-الذي-شنه-الجيش-الأوكراني-على-الصحفي-العسكري-بودوبني-1091527236.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
رصد عسكري
مروحيات روسية تهاجم المعدات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
نشرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، فيديو يظهر هجمات مروحيات "كا-52" الروسية بصواريخ "إس-8" على معدات القوات الأوكرانية على الحدود مع مقاطعة كورسك.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "نفذت أطقم طيران الجيش بمروحيات "كا-52" ضربات جوية ضد أفراد ومعدات عسكرية لوحدات القوات الأوكرانية على الحدود مع مقاطعة كورسك الروسية".
وأشارت الوزارة إلى أن تنفيذ الضربة تم بصواريخ من طراز "إس-8" غير الموجهة وصواريخ "فيخر" الموجهة ضد أهداف قد تم استطلاعها.
وأضافت الوزارة: "وبعد استخدام أسلحة الطائرات، قامت الأطقم بمناورة مضادة للصواريخ، وأطلقت مصائد حرارية وعادت إلى مطار الانطلاق. ووفقا للتقارير الدفاعية، فقد تمت إصابة جميع الأهداف المحددة بنجاح".
وفي وقت سابق فجر اليوم، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت سبعة صواريخ للقوات الأوكرانية
في أجواء مقاطعة كورسك.
وأعلن
حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، فجر اليوم الخميس، عن إصابة مدنيين اثنين جراء قصف أوكراني استهدف بلدة ياسني زوري في المقاطعة.
وصرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن أفضل ذكرى لضحايا الهجوم الأوكراني
على مقاطعة كورسك، هي القصاص المدروس بعناية.
"ذكرى مشرقة للقتلى العسكريين والمدنيين، كل من تعرضوا لوابل نيران النازيين الجدد. أفضل ذكرى لهم هي القصاص المدروس بعناية. نتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى".
دميتري ميدفيديف
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي
وأمس الأربعاء، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين
، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أن القوات الروسية ما زالت تقوم بمهامها في اتجاه كورسك، مؤكدة أن "عملية القضاء على القوات المسلحة الأوكرانية مستمرة".