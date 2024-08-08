مروحيات روسية تهاجم المعدات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو

عربي
الدفاع الروسية: الجيش الروسي أوقف ودمر الوحدات الأوكرانية التي حاولت اختراق كورسك
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:29 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
مخاطر إدمان الأطفال الانترنت والأجهزة الإلكترونية
08:17 GMT
18 د
مساحة حرة
هل تحل مشكلات الجفاف في العالم العربي؟
08:36 GMT
24 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران ؟
09:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
الإعلام والسينما الرؤى والأهداف
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
كيف تختبر تأثيرات النسبية لأينشتاين في الحياة الواقعية؟
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
12:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
12:51 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: استفزاز روسيا في كورسك سيوسع رقعة الصراع
16:03 GMT
60 د
لقاء سبوتنيك
مصر ومهددات الأمن القومي خارجيا وداخليا
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:27 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
08:18 GMT
13 د
مساحة حرة
إيران بين الرد على اغتيال هنية وانتظار ضربة استباقية ضدها
08:31 GMT
29 د
ملفات ساخنة
بعد الهجوم على عين الأسد هل بدأت إيران ردها على اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
صدى الحياة
مهرجان "لون كلمة نغم" يبث رسائل سلام ومحبة للعالم
09:33 GMT
27 د
مرايا العلوم
علاقة هرمون الحب بضغط الدم ودائرة الخوف في الدماغ!
10:31 GMT
29 د
كواليس السينما
محورية الممثل - الدور والمسؤوليات
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240808/مروحيات-روسية-تهاجم-المعدات-الأوكرانية-في-المناطق-الحدودية-لمقاطعة-كورسك-فيديو-1091530907.html
مروحيات روسية تهاجم المعدات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
مروحيات روسية تهاجم المعدات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، فيديو يظهر هجمات مروحيات "كا-52" الروسية بصواريخ "إس-8" على معدات القوات الأوكرانية على الحدود مع مقاطعة كورسك. 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T08:16+0000
2024-08-08T08:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/1e/1062886485_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_dc83127a8cad503de65d8b3317b7a976.jpg
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "نفذت أطقم طيران الجيش بمروحيات "كا-52" ضربات جوية ضد أفراد ومعدات عسكرية لوحدات القوات الأوكرانية على الحدود مع مقاطعة كورسك الروسية".وأضافت الوزارة: "وبعد استخدام أسلحة الطائرات، قامت الأطقم بمناورة مضادة للصواريخ، وأطلقت مصائد حرارية وعادت إلى مطار الانطلاق. ووفقا للتقارير الدفاعية، فقد تمت إصابة جميع الأهداف المحددة بنجاح".وفي وقت سابق فجر اليوم، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت سبعة صواريخ للقوات الأوكرانية في أجواء مقاطعة كورسك.وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، فجر اليوم الخميس، عن إصابة مدنيين اثنين جراء قصف أوكراني استهدف بلدة ياسني زوري في المقاطعة.وصرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن أفضل ذكرى لضحايا الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك، هي القصاص المدروس بعناية.وأمس الأربعاء، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أن القوات الروسية ما زالت تقوم بمهامها في اتجاه كورسك، مؤكدة أن "عملية القضاء على القوات المسلحة الأوكرانية مستمرة".الخارجية الروسية: الغرب يروج لأجندة مدمرة في جنوب القوقازالسفير الروسي في واشنطن: التصريحات الأمريكية ردا على ما قامت به كييف ضد الأراضي الروسية أمر مشين"هذا جنون"... خبير غربي يدين الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك
https://sarabic.ae/20240807/روسيا-تطالب-الأمم-المتحدة-بإدانة-الهجوم-الذي-شنه-الجيش-الأوكراني-على-الصحفي-العسكري-بودوبني-1091527236.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e6/05/1e/1062886485_340:0:1780:1080_1920x0_80_0_0_29ea01b659133333a9b2a7a165cfb720.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

مروحيات روسية تهاجم المعدات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك... فيديو

08:16 GMT 08.08.2024
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورالقوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52
القوات الروسية خلال العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا - مروحية كا-52 - سبوتنيك عربي, 1920, 08.08.2024
© Sputnik . Ministry of Defense of the Russian Federation
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية، أمس الأربعاء، فيديو يظهر هجمات مروحيات "كا-52" الروسية بصواريخ "إس-8" على معدات القوات الأوكرانية على الحدود مع مقاطعة كورسك.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان: "نفذت أطقم طيران الجيش بمروحيات "كا-52" ضربات جوية ضد أفراد ومعدات عسكرية لوحدات القوات الأوكرانية على الحدود مع مقاطعة كورسك الروسية".

وأشارت الوزارة إلى أن تنفيذ الضربة تم بصواريخ من طراز "إس-8" غير الموجهة وصواريخ "فيخر" الموجهة ضد أهداف قد تم استطلاعها.

وأضافت الوزارة: "وبعد استخدام أسلحة الطائرات، قامت الأطقم بمناورة مضادة للصواريخ، وأطلقت مصائد حرارية وعادت إلى مطار الانطلاق. ووفقا للتقارير الدفاعية، فقد تمت إصابة جميع الأهداف المحددة بنجاح".
وفي وقت سابق فجر اليوم، أعلن القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية، أليكسي سميرنوف، أن قوات الدفاع الجوي أسقطت سبعة صواريخ للقوات الأوكرانية في أجواء مقاطعة كورسك.
علم الأمم المتحدة - سبوتنيك عربي, 1920, 07.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا تطالب الأمم المتحدة بإدانة الهجوم الذي شنه الجيش الأوكراني على الصحفي العسكري بودوبني
أمس, 23:14 GMT
وأعلن حاكم مقاطعة بيلغورود الروسية، فياتشيسلاف غلادكوف، فجر اليوم الخميس، عن إصابة مدنيين اثنين جراء قصف أوكراني استهدف بلدة ياسني زوري في المقاطعة.
وصرح نائب رئيس مجلس الأمن الروسي، دميتري ميدفيديف، أن أفضل ذكرى لضحايا الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك، هي القصاص المدروس بعناية.

"ذكرى مشرقة للقتلى العسكريين والمدنيين، كل من تعرضوا لوابل نيران النازيين الجدد. أفضل ذكرى لهم هي القصاص المدروس بعناية. نتمنى الشفاء العاجل لجميع الجرحى".

دميتري ميدفيديف
نائب رئيس مجلس الأمن الروسي
وأمس الأربعاء، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.
وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أن القوات الروسية ما زالت تقوم بمهامها في اتجاه كورسك، مؤكدة أن "عملية القضاء على القوات المسلحة الأوكرانية مستمرة".
الخارجية الروسية: الغرب يروج لأجندة مدمرة في جنوب القوقاز
السفير الروسي في واشنطن: التصريحات الأمريكية ردا على ما قامت به كييف ضد الأراضي الروسية أمر مشين
"هذا جنون"... خبير غربي يدين الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Подрыв боеприпаса во время проведения работ по гуманитарному разминированию в Луганской Народной Республике - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:38 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إسرائيل تعلن قصف عدد من مواقع البنية التحتية التابعة لـ"حزب الله"06:01 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала