https://sarabic.ae/20240807/السفير-الروسي-في-واشنطن-التصريحات-الأمريكية-ردا-على-ما-قامت-به-كييف-على-الأراضي-الروسية-أمر-مشين-1091526916.html

السفير الروسي في واشنطن: التصريحات الأمريكية ردا على ما قامت به كييف على الأراضي الروسية أمر مشين

السفير الروسي في واشنطن: التصريحات الأمريكية ردا على ما قامت به كييف على الأراضي الروسية أمر مشين

سبوتنيك عربي

أعلن السفير الروسي في واشنطن، أناتولي أنطونوف، في معرض تعليقه على الهجوم الأوكراني على مقاطعة كورسك، أن رد فعل الولايات المتحدة على العمل الاستفزازي الذي قام... 07.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-07T22:43+0000

2024-08-07T22:43+0000

2024-08-07T22:43+0000

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العملية العسكرية الروسية الخاصة

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موسكو - سبوتنيك. وقال أنطونوف للصحفيين إن "التصريحات العلنية للسلطات الأمريكية ردا على العمل الاستفزازي الذي قام به بلطجية كييف على أراضي الاتحاد الروسي أمر مشين حقا".وأضاف أنطونوف أنه مرة أخرى لم تكن هناك كلمات انتقاد من المسؤولين في واشنطن ضد عملائهم ولا ندم على ضحايا المأساة.وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، خلال الاجتماع: "في الساعة 5.30 من صباح يوم 6 آب\أغسطس، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل قوامها إلى ألف عسكري هجوما من أجل الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا في مقاطعة كورسك".وتابع: "بلغت خسائر العدو (القوات الأوكرانية) 315 عسكريا، بينهم ما لا يقل عن مائة قتيل و215 جريحاً، وتم تدمير 54 عربة مدرعة، بينها 7 دبابات".وفي وقت سابق من اليوم، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي يواصل عملياته ضد وحدات القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك.وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أن القوات الروسية ما زالت تقوم بمهامها في اتجاه كورسك، مؤكدة أن "عملية القضاء على القوات المسلحة الأوكرانية مستمرة".

https://sarabic.ae/20240807/هذا-جنون--خبير-غربي-يدين-الهجوم-الأوكراني-على-مقاطعة-كورسك-1091522605.html

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