https://sarabic.ae/20240807/روسيا-تطالب-الأمم-المتحدة-بإدانة-الهجوم-الذي-شنه-الجيش-الأوكراني-على-الصحفي-العسكري-بودوبني-1091527236.html

روسيا تطالب الأمم المتحدة بإدانة الهجوم الذي شنه الجيش الأوكراني على الصحفي العسكري بودوبني

روسيا تطالب الأمم المتحدة بإدانة الهجوم الذي شنه الجيش الأوكراني على الصحفي العسكري بودوبني

سبوتنيك عربي

أعلنت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن موسكو تطالب الأمم المتحدة بإدانة فورية وحاسمة للهجوم الذي شنه الجيش الأوكراني على الصحفي... 07.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-07T23:14+0000

2024-08-07T23:14+0000

2024-08-07T23:14+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

سلاح روسيا

أخبار روسيا اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0c/14/1084287211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a9a90c5a658ef79365a1a693788ff141.jpg

الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت البعثة الروسية على منصة "إكس": "نطالب الأمم المتحدة بإدانة هذا الهجوم الوحشي بشكل فوري وحاسم، ونأمل هذه المرة أن يجد ممثلو هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة الكلمات الصحيحة، أو الأفضل أن يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنع الأعمال الوحشية المحتملة الجديدة لنظام كييف ضد ممثلي الصحافة".وتساءلت البعثة الروسية: "كم عدد الصحفيين الذين يجب أن يصبحوا ضحايا لجرائم زمرة (فلاديمير) زيلينسكي حتى يتمكن زملاؤنا الغربيون من الرد؟".وفي وقت سابق، أشار نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في تعليقه على إصابة بودوبني لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن الأمم المتحدة تشعر بالقلق إزاء الهجوم الذي تعرض له، وأعرب عن أمله في الشفاء العاجل للمراسل العسكري.

https://sarabic.ae/20240807/السفير-الروسي-في-واشنطن-التصريحات-الأمريكية-ردا-على-ما-قامت-به-كييف-على-الأراضي-الروسية-أمر-مشين-1091526916.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم