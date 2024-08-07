https://sarabic.ae/20240807/روسيا-تطالب-الأمم-المتحدة-بإدانة-الهجوم-الذي-شنه-الجيش-الأوكراني-على-الصحفي-العسكري-بودوبني-1091527236.html
روسيا تطالب الأمم المتحدة بإدانة الهجوم الذي شنه الجيش الأوكراني على الصحفي العسكري بودوبني
روسيا تطالب الأمم المتحدة بإدانة الهجوم الذي شنه الجيش الأوكراني على الصحفي العسكري بودوبني
سبوتنيك عربي
أعلنت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن موسكو تطالب الأمم المتحدة بإدانة فورية وحاسمة للهجوم الذي شنه الجيش الأوكراني على الصحفي... 07.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-07T23:14+0000
2024-08-07T23:14+0000
2024-08-07T23:14+0000
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الأمم المتحدة - سبوتنيك. وقالت البعثة الروسية على منصة "إكس": "نطالب الأمم المتحدة بإدانة هذا الهجوم الوحشي بشكل فوري وحاسم، ونأمل هذه المرة أن يجد ممثلو هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة الكلمات الصحيحة، أو الأفضل أن يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنع الأعمال الوحشية المحتملة الجديدة لنظام كييف ضد ممثلي الصحافة".وتساءلت البعثة الروسية: "كم عدد الصحفيين الذين يجب أن يصبحوا ضحايا لجرائم زمرة (فلاديمير) زيلينسكي حتى يتمكن زملاؤنا الغربيون من الرد؟".وفي وقت سابق، أشار نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في تعليقه على إصابة بودوبني لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن الأمم المتحدة تشعر بالقلق إزاء الهجوم الذي تعرض له، وأعرب عن أمله في الشفاء العاجل للمراسل العسكري.
https://sarabic.ae/20240807/السفير-الروسي-في-واشنطن-التصريحات-الأمريكية-ردا-على-ما-قامت-به-كييف-على-الأراضي-الروسية-أمر-مشين-1091526916.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا تطالب الأمم المتحدة بإدانة الهجوم الذي شنه الجيش الأوكراني على الصحفي العسكري بودوبني
أعلنت البعثة الروسية الدائمة لدى الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن موسكو تطالب الأمم المتحدة بإدانة فورية وحاسمة للهجوم الذي شنه الجيش الأوكراني على الصحفي العسكري الروسي يفغيني بودوبني.
الأمم المتحدة - سبوتنيك
. وقالت البعثة الروسية على منصة "إكس": "نطالب الأمم المتحدة بإدانة هذا الهجوم الوحشي بشكل فوري وحاسم، ونأمل هذه المرة أن يجد ممثلو هيئات الأمم المتحدة ذات الصلة الكلمات الصحيحة، أو الأفضل أن يتخذوا الإجراءات اللازمة لمنع الأعمال الوحشية المحتملة الجديدة لنظام كييف ضد ممثلي الصحافة".
وتساءلت البعثة الروسية: "كم عدد الصحفيين الذين يجب أن يصبحوا ضحايا لجرائم زمرة (فلاديمير) زيلينسكي حتى يتمكن زملاؤنا الغربيون من الرد؟".
وفي وقت سابق، أشار نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق في تعليقه على إصابة بودوبني لوكالة "سبوتنيك"، إلى أن الأمم المتحدة تشعر بالقلق إزاء الهجوم الذي تعرض له
، وأعرب عن أمله في الشفاء العاجل للمراسل العسكري.