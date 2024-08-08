https://sarabic.ae/20240808/قوات-الدفاع-الجوي-الروسية-تسقط-7-صواريخ-أوكرانية-في-أجواء-مقاطعة-كورسك-1091527690.html

قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط 7 صواريخ أوكرانية في أجواء مقاطعة كورسك

قوات الدفاع الجوي الروسية تسقط 7 صواريخ أوكرانية في أجواء مقاطعة كورسك

سبوتنيك عربي

أفاد القائم بأعمال حاكم مقاطعة كورسك الروسية أليكسي سميرنوف، فجر اليوم الخميس، بأن قوات الدفاع الجوي أسقطت سبعة صواريخ للقوات المسلحة الأوكرانية في أجواء... 08.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-08T00:27+0000

2024-08-08T00:27+0000

2024-08-08T00:27+0000

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موسكو - سبوتنيك. وكتب سميرنوف على حسابه في تطبيق "تلغرام"، "في أجواء مقاطعة كورسك، أسقطت قوات الدفاع الجوي سبعة صواريخ للقوات المسلحة الأوكرانية".وفي وقت سابق، أمس الأربعاء، اجتمع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، مع وزير الدفاع الروسي، أندريه بيلاؤسوف، وأمين مجلس الأمن الروسي، سيرغي شويغو، ومدير مكتب الأمن الفيدرالي، ألكسندر بورتنيكوف، ورئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، لمناقشة الوضع في مقاطعة كورسك.وقال رئيس الأركان العامة للقوات المسلحة الروسية، فاليري غيراسيموف، خلال الاجتماع: "في الساعة 5.30 من صباح يوم 6 آب\أغسطس، شنت وحدات من القوات المسلحة الأوكرانية يصل قوامها إلى ألف عسكري هجوما من أجل الاستيلاء على جزء من أراضي منطقة سودجا في مقاطعة كورسك".وتابع: "بلغت خسائر العدو (القوات الأوكرانية) 315 عسكريا، بينهم ما لا يقل عن مائة قتيل و215 جريحاً، وتم تدمير 54 عربة مدرعة، بينها 7 دبابات".وفي وقت سابق من أمس، أفادت وزارة الدفاع الروسية، بأن الجيش الروسي يواصل عملياته ضد وحدات القوات الأوكرانية في المناطق الحدودية لمقاطعة كورسك.وأوضحت الدفاع الروسية في بيان أن القوات الروسية ما زالت تقوم بمهامها في اتجاه كورسك، مؤكدة أن "عملية القضاء على القوات المسلحة الأوكرانية مستمرة".

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