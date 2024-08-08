https://sarabic.ae/20240808/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-محاور-عدة-وتدمر-عددا-كبيرا-من-المدافع-والمدرعات-الأوكرانية--1091537662.html

القوات الروسية تحسن تموضعها على محاور عدة وتدمر عددا كبيرا من المدافع والمدرعات الأوكرانية

القوات الروسية تحسن تموضعها على محاور عدة وتدمر عددا كبيرا من المدافع والمدرعات الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية قامت بتحسين تموضعها على محاور عدة، ودمرت عددا كبيرا من المدافع والمدرعات الأوكرانية، في جمهوريتي... 08.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-08T10:37+0000

2024-08-08T10:37+0000

2024-08-08T11:14+0000

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وبحسب بيان وزارة الدفاع، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، باستهداف معدات اللواءين الآليين 22 و25 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 36، وألوية الدفاع الأرضي 88 و103 و123 في مناطق جورافكا، وبيلوفودي، ويوناكوفكا في مقاطعة سومي، وفولشانسك في مقاطعة خاركوف، وداريينو في مقاطعة كورسك.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 415 عسكريًا، و4 دبابات، وعربتي مشاة قتالية، و14 ناقلة جند مدرعة، و12 شاحنة صغيرة، و3 مدافع هاوتزر عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفعين من طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومحطتين للحرب الإلكترونية "بوكوفيل-إي-دي".وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 460 عسكرياً، ومركبة قتال للمشاة، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "كوزاك"، ومركبة مدرعة أمريكية الصنع من طراز "ماكسبرو"، و13 مركبة، ومدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا" عيار 122 ملم، وثلاثة مدافع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومركبتين قتاليتين من طراز "فامبير" تشيكية الصنع، ومحطة للحرب الإلكترونية "بوكوفيل إي- دي". كما تم تدمير مستودعين للذخيرة.وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات ألوية الهجوم الأرضي 23 و24 و67 و15 و10 للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تشاسوف يار، وغريغوروفكا، وأوستروي، وإيفانو داريفكا، وفيمكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم صد هجومين مضادين من قبل تشكيلات اللواء الهجومي الخامس للقوات المسلحة الأوكرانية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 660 عسكريًا، وناقلتي جند مدرعتين، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "M113"، و9 سيارات، ومدفعا هاوتزر أمريكيا الصنع من عيار 155 ملم، ومدفعيتان ذاتيتا الدفع عيار 155 ملم، ومدفع بولندي من طراز "كراب"، ومدفع "إي إس-90" بريطاني الصنع، ومدفع هاوتزر "إف إتش-70"عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفعان هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع "L-119" عيار 105 ملم مصنوع في بريطانيا، ومحطتان للحرب الإلكترونية "إنكلاف- إن".واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات ألوية الدبابات الميكانيكية، 31، 32، 117، ولواء الهجوم الجوي 95 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع الأرضي 109 و111 في مناطق نيكولايفكا، وتاراسوفكا، وتوريتسك، وغرودوفكا، وبانتيليمونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من كتيبة المشاة 25 المحمولة جوا، ولواء المشاة 142.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.كا-52" تستهدف قوات ومعدات كييف بصواريخ "إس-8" عند حدود مقاطعة كورسك... فيديوصواريخ "اسكندر" الروسية تدمر منظومتي "بوك إم 1" أوكرانيتين في مقاطعة سومي ... فيديو

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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي