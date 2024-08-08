https://sarabic.ae/20240808/القوات-الروسية-تحسن-تموضعها-على-محاور-عدة-وتدمر-عددا-كبيرا-من-المدافع-والمدرعات-الأوكرانية--1091537662.html
القوات الروسية تحسن تموضعها على محاور عدة وتدمر عددا كبيرا من المدافع والمدرعات الأوكرانية
القوات الروسية تحسن تموضعها على محاور عدة وتدمر عددا كبيرا من المدافع والمدرعات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية قامت بتحسين تموضعها على محاور عدة، ودمرت عددا كبيرا من المدافع والمدرعات الأوكرانية، في جمهوريتي... 08.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-08T10:37+0000
2024-08-08T10:37+0000
2024-08-08T11:14+0000
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وبحسب بيان وزارة الدفاع، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، باستهداف معدات اللواءين الآليين 22 و25 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 36، وألوية الدفاع الأرضي 88 و103 و123 في مناطق جورافكا، وبيلوفودي، ويوناكوفكا في مقاطعة سومي، وفولشانسك في مقاطعة خاركوف، وداريينو في مقاطعة كورسك.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 415 عسكريًا، و4 دبابات، وعربتي مشاة قتالية، و14 ناقلة جند مدرعة، و12 شاحنة صغيرة، و3 مدافع هاوتزر عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفعين من طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومحطتين للحرب الإلكترونية "بوكوفيل-إي-دي".وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 460 عسكرياً، ومركبة قتال للمشاة، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "كوزاك"، ومركبة مدرعة أمريكية الصنع من طراز "ماكسبرو"، و13 مركبة، ومدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا" عيار 122 ملم، وثلاثة مدافع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومركبتين قتاليتين من طراز "فامبير" تشيكية الصنع، ومحطة للحرب الإلكترونية "بوكوفيل إي- دي". كما تم تدمير مستودعين للذخيرة.وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات ألوية الهجوم الأرضي 23 و24 و67 و15 و10 للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تشاسوف يار، وغريغوروفكا، وأوستروي، وإيفانو داريفكا، وفيمكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم صد هجومين مضادين من قبل تشكيلات اللواء الهجومي الخامس للقوات المسلحة الأوكرانية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 660 عسكريًا، وناقلتي جند مدرعتين، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "M113"، و9 سيارات، ومدفعا هاوتزر أمريكيا الصنع من عيار 155 ملم، ومدفعيتان ذاتيتا الدفع عيار 155 ملم، ومدفع بولندي من طراز "كراب"، ومدفع "إي إس-90" بريطاني الصنع، ومدفع هاوتزر "إف إتش-70"عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفعان هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع "L-119" عيار 105 ملم مصنوع في بريطانيا، ومحطتان للحرب الإلكترونية "إنكلاف- إن".واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات ألوية الدبابات الميكانيكية، 31، 32، 117، ولواء الهجوم الجوي 95 للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع الأرضي 109 و111 في مناطق نيكولايفكا، وتاراسوفكا، وتوريتسك، وغرودوفكا، وبانتيليمونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من كتيبة المشاة 25 المحمولة جوا، ولواء المشاة 142.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.كا-52" تستهدف قوات ومعدات كييف بصواريخ "إس-8" عند حدود مقاطعة كورسك... فيديوصواريخ "اسكندر" الروسية تدمر منظومتي "بوك إم 1" أوكرانيتين في مقاطعة سومي ... فيديو
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الجيش الروسي
القوات الروسية تحسن تموضعها على محاور عدة وتدمر عددا كبيرا من المدافع والمدرعات الأوكرانية
10:37 GMT 08.08.2024 (تم التحديث: 11:14 GMT 08.08.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن القوات الروسية قامت بتحسين تموضعها على محاور عدة، ودمرت عددا كبيرا من المدافع والمدرعات الأوكرانية، في جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين.
وبحسب بيان وزارة الدفاع، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" التابعة للقوات المسلحة الروسية، باستهداف معدات اللواءين الآليين 22 و25 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 36، وألوية الدفاع الأرضي 88 و103 و123 في مناطق جورافكا، وبيلوفودي، ويوناكوفكا في مقاطعة سومي، وفولشانسك في مقاطعة خاركوف، وداريينو في مقاطعة كورسك.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 415 عسكريًا، و4 دبابات، وعربتي مشاة قتالية، و14 ناقلة جند مدرعة، و12 شاحنة صغيرة، و3 مدافع هاوتزر عيار 152 ملم من طراز "دي-20"، ومدفعين من طراز "دي-30" عيار 122 ملم، ومحطتين للحرب الإلكترونية "بوكوفيل-إي-دي".
وقامت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي، وهزمت تشكيلات الألوية الهجومية الآلية 14 و44 و67 و116، واللواء الهجومي الثالث للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءي الدفاع الأرضي 110 و241، واللواء الأول من الحرس الوطني للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق سينكوفكا، وبتروبافلوفكا، ونوفوغوروفكا، وتابايفكا في مقاطعة خاركوف، وستيلماخوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، ونوفوسادوفوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. بالإضافة إلى ذلك، تم صد الهجوم المضاد الذي شنته مجموعة هجومية تابعة للواء الميكانيكي 116 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 460 عسكرياً، ومركبة قتال للمشاة، ومركبة قتالية مدرعة من طراز "كوزاك"، ومركبة مدرعة أمريكية الصنع من طراز "ماكسبرو"، و13 مركبة، ومدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفع ذاتي الدفع "غفوزديكا" عيار 122 ملم، وثلاثة مدافع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومركبتين قتاليتين من طراز "فامبير" تشيكية الصنع،
ومحطة للحرب الإلكترونية "بوكوفيل إي- دي". كما تم تدمير مستودعين للذخيرة.
وسيطرت وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات المسلحة الروسية، على مواقع أكثر فائدة عملياتية، واستهدفت تجمعات القوى البشرية، ومعدات ألوية الهجوم الأرضي 23 و24 و67 و15 و10 للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق تشاسوف يار، وغريغوروفكا، وأوستروي، وإيفانو داريفكا، وفيمكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم صد هجومين مضادين من قبل تشكيلات اللواء الهجومي الخامس للقوات المسلحة الأوكرانية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 660 عسكريًا، وناقلتي جند مدرعتين، بما في ذلك ناقلة جند مدرعة أمريكية الصنع من طراز "M113"، و9 سيارات، ومدفعا هاوتزر أمريكيا الصنع من عيار 155 ملم، ومدفعيتان ذاتيتا الدفع عيار 155 ملم، ومدفع بولندي من طراز "كراب"، ومدفع "إي إس-90" بريطاني الصنع، ومدفع هاوتزر "إف إتش-70"عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا،
ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم، ومدفعان هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع "L-119" عيار 105 ملم مصنوع في بريطانيا، ومحطتان للحرب الإلكترونية "إنكلاف- إن".
واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات ألوية الدبابات الميكانيكية، 31، 32، 117، ولواء الهجوم الجوي 95 للقوات المسلحة الأوكرانية،
ولواءي الدفاع الأرضي 109 و111 في مناطق نيكولايفكا، وتاراسوفكا، وتوريتسك، وغرودوفكا، وبانتيليمونوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية. كما تم صد هجومين مضادين من قبل مجموعات هجومية من كتيبة المشاة 25 المحمولة جوا، ولواء المشاة 142.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 360 عسكريًا، وناقلة جند مدرعة بريطانية الصنع من طراز "سبارتان"، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، و8 مركبات، ومدفع هاوتزر "M777" عيار 155 ملم أمريكي الصنع، ومدفع "غياتسينت-بي" عيار 152 ملم، ومدفعا ذاتي الدفع طراز "غفوزديكا" عيار 122 ملم.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.