https://sarabic.ae/20240806/صواريخ-اسكندر-الروسية-تدمر-منظومتي-بوك-إم-1-أوكرانيتين-في-مقاطعة-سومي--فيديو-1091483887.html
صواريخ "اسكندر" الروسية تدمر منظومتي "بوك إم 1" أوكرانيتين في مقاطعة سومي ... فيديو
صواريخ "اسكندر" الروسية تدمر منظومتي "بوك إم 1" أوكرانيتين في مقاطعة سومي ... فيديو
سبوتنيك عربي
صرح مصدر في أجهزة الأمن الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية دمرت بصواريخ "اسكندر" منظومتي دفاع جوي طراز "بوك-إم" تتبعان للقوات الأوكرانية في... 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T16:49+0000
2024-08-06T16:49+0000
2024-08-06T16:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وقال المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "دمرت قاذفات الصواريخ الروسية اليوم الثلاثاء منظومتي دفاع جوي من طراز "بوك-إم 1" بالقرب من قرية سينويه في مقاطعة سومي".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد نظام كييف.وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا في أيلول/سبتمبر 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.
https://sarabic.ae/20240806/القوات-الروسية-تدمر6-دبابات-وعربتي-مشاة-قتاليتين-استخدمتها-كييف-خلال-استفزازها-المسلح-بمقاطعة-كورسك-1091481111.html
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روسيا, رصد عسكري
صواريخ "اسكندر" الروسية تدمر منظومتي "بوك إم 1" أوكرانيتين في مقاطعة سومي ... فيديو
صرح مصدر في أجهزة الأمن الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات المسلحة الروسية دمرت بصواريخ "اسكندر" منظومتي دفاع جوي طراز "بوك-إم" تتبعان للقوات الأوكرانية في مقاطعة سومي.
وقال المصدر في تصريحات لوكالة "سبوتنيك": "دمرت قاذفات الصواريخ الروسية اليوم الثلاثاء منظومتي دفاع جوي من طراز "بوك-إم 1" بالقرب من قرية سينويه في مقاطعة سومي".
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس.
وأكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أن روسيا لا تخطط لاحتلال الأراضي الأوكرانية، موضحًا أن هدف روسيا يتلخص في حماية الأشخاص الذين تعرضوا على مدى ثماني سنوات للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد نظام كييف.
وبعد انضمام جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين ومقاطعتي خيرسون وزابوروجيا إلى روسيا في أيلول/سبتمبر 2022، صارت مهمة القوات الروسية تحرير كامل أراضي هذه المناطق من قبضة القوات الأوكرانية، بالإضافة إلى الأهداف الأخرى المتمثلة بنزع سلاح أوكرانيا وضمان حيادها والقضاء على النازية هناك وتقديم المسؤولين عن جرائم الحرب إلى العدالة.