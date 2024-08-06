https://sarabic.ae/20240806/إحباط-محاولة-إنزال-للقوات-الأوكرانية-على-لسان-تندروفسكايا-البحري-في-مقاطعة-خيرسون--1091477799.html
إحباط محاولة إنزال للقوات الأوكرانية على لسان "تندروفسكايا" البحري في مقاطعة خيرسون
إحباط محاولة إنزال للقوات الأوكرانية على لسان "تندروفسكايا" البحري في مقاطعة خيرسون
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية أحبطت محاولة إنزال على لسان "تيندروفسكايا كوسا" البحري في مقاطعة خيرسون، قامت بها... 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T13:23+0000
2024-08-06T13:23+0000
2024-08-06T13:23+0000
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وبحسب بيان نشره سالدو على حسابه في "تليغرام": "حاول المخربون الأوكرانيون، الليلة الماضية، تنفيذ عملية إنزال بحرية على تيندروفسكايا كوسا. وبحسب المعلومات الأولية، شاركت في عملية الاستفزاز زوارق سريعة عددها 12، بينها ثمانية تحمل مخربين، وأربعة للدعم الناري، كما استخدم العدو في الهجوم والاستطلاع الطائرات المسيرة".وأضاف سالدو، أن هذه هي المحاولة الثانية، التي يقوم بها نظام كييف، هذا العام، لارتكاب أعمال استفزازية في منطقة لسان "تيندروفسكايا كوسا" البحري. وأكد سالدو أن "العملية هدفت للتأثير الإعلامي كسابقتها، وانتهت بالفشل وبلا طائل".وتقع "تيندروفسكايا كوسا" بالقرب من الساحل الشمالي الغربي للبحر الأسود في مقاطعة خيرسون. يُذكر، أن مقاطعة خيرسون هي إحدى كيانات روسيا، وتقع في الحوض السفلي لنهر دنيبر، وتطل على بحري آزوف والأسود. وأصبحت المقاطعة تابعة لروسيا الاتحادية، نتيجة للاستفتاء الذي أُجري، في شهر أيلول/سبتمبر 2022.وفي الوقت الحالي، يقع 75 بالمئة من مقاطعة خيرسون تحت السيطرة الروسية، وتسيطر القوات الأوكرانية على جزء من الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.مقاتلات روسية تسقط طائرتي "ميغ-29" أوكرانيتينالدفاع الجوي الروسي يسقط 22 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وبيلغورد
https://sarabic.ae/20240718/الدفاعات-الجوية-الروسية-تعترض-35-مسيرة-فوق-القرم-وبريانسك-و10-زوارق-مسيرة-في-البحر-الأسود-1090904975.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي
إحباط محاولة إنزال للقوات الأوكرانية على لسان "تندروفسكايا" البحري في مقاطعة خيرسون
أعلن حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية أحبطت محاولة إنزال على لسان "تيندروفسكايا كوسا" البحري في مقاطعة خيرسون، قامت بها مجموعة مخربين من القوات الأوكرانية.
وبحسب بيان نشره سالدو على حسابه في "تليغرام": "حاول المخربون الأوكرانيون، الليلة الماضية، تنفيذ عملية إنزال بحرية على تيندروفسكايا كوسا. وبحسب المعلومات الأولية، شاركت في عملية الاستفزاز زوارق سريعة عددها 12، بينها ثمانية تحمل مخربين، وأربعة للدعم الناري، كما استخدم العدو في الهجوم والاستطلاع الطائرات المسيرة".
وأضاف سالدو، أن هذه هي المحاولة الثانية، التي يقوم بها نظام كييف، هذا العام، لارتكاب أعمال استفزازية
في منطقة لسان "تيندروفسكايا كوسا" البحري. وأكد سالدو أن "العملية هدفت للتأثير الإعلامي كسابقتها، وانتهت بالفشل وبلا طائل".
يُذكر، أن مقاطعة خيرسون هي إحدى كيانات روسيا، وتقع في الحوض السفلي لنهر دنيبر،
وتطل على بحري آزوف والأسود. وأصبحت المقاطعة تابعة لروسيا الاتحادية، نتيجة للاستفتاء الذي أُجري، في شهر أيلول/سبتمبر 2022.
وفي الوقت الحالي، يقع 75 بالمئة من مقاطعة خيرسون تحت السيطرة الروسية، وتسيطر القوات الأوكرانية على جزء من الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.