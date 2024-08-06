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هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
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المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:29 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
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خبير: أمريكا تعتاش على اشعال نيران الحروب بكل مناطق العالم بدون استثتاء
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تونس الخضراء.... تراكم النفايات في شوارعها ينذر بكارثة بيئية
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الإنسان والثقافة
الشاعر بيوتر فيازيمسكي كأحد رواد أدب الحج إلى الديار المقدسة في فلسطين
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240806/إحباط-محاولة-إنزال-للقوات-الأوكرانية-على-لسان-تندروفسكايا-البحري-في-مقاطعة-خيرسون--1091477799.html
إحباط محاولة إنزال للقوات الأوكرانية على لسان "تندروفسكايا" البحري في مقاطعة خيرسون
إحباط محاولة إنزال للقوات الأوكرانية على لسان "تندروفسكايا" البحري في مقاطعة خيرسون
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية أحبطت محاولة إنزال على لسان "تيندروفسكايا كوسا" البحري في مقاطعة خيرسون، قامت بها... 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T13:23+0000
2024-08-06T13:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
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وبحسب بيان نشره سالدو على حسابه في "تليغرام": "حاول المخربون الأوكرانيون، الليلة الماضية، تنفيذ عملية إنزال بحرية على تيندروفسكايا كوسا. وبحسب المعلومات الأولية، شاركت في عملية الاستفزاز زوارق سريعة عددها 12، بينها ثمانية تحمل مخربين، وأربعة للدعم الناري، كما استخدم العدو في الهجوم والاستطلاع الطائرات المسيرة".وأضاف سالدو، أن هذه هي المحاولة الثانية، التي يقوم بها نظام كييف، هذا العام، لارتكاب أعمال استفزازية في منطقة لسان "تيندروفسكايا كوسا" البحري. وأكد سالدو أن "العملية هدفت للتأثير الإعلامي كسابقتها، وانتهت بالفشل وبلا طائل".وتقع "تيندروفسكايا كوسا" بالقرب من الساحل الشمالي الغربي للبحر الأسود في مقاطعة خيرسون. يُذكر، أن مقاطعة خيرسون هي إحدى كيانات روسيا، وتقع في الحوض السفلي لنهر دنيبر، وتطل على بحري آزوف والأسود. وأصبحت المقاطعة تابعة لروسيا الاتحادية، نتيجة للاستفتاء الذي أُجري، في شهر أيلول/سبتمبر 2022.وفي الوقت الحالي، يقع 75 بالمئة من مقاطعة خيرسون تحت السيطرة الروسية، وتسيطر القوات الأوكرانية على جزء من الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.مقاتلات روسية تسقط طائرتي "ميغ-29" أوكرانيتينالدفاع الجوي الروسي يسقط 22 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وبيلغورد
https://sarabic.ae/20240718/الدفاعات-الجوية-الروسية-تعترض-35-مسيرة-فوق-القرم-وبريانسك-و10-زوارق-مسيرة-في-البحر-الأسود-1090904975.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي

إحباط محاولة إنزال للقوات الأوكرانية على لسان "تندروفسكايا" البحري في مقاطعة خيرسون

13:23 GMT 06.08.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورزوارق حربية روسية سريعة طراز "باترول"
زوارق حربية روسية سريعة طراز باترول - سبوتنيك عربي, 1920, 06.08.2024
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أعلن حاكم مقاطعة خيرسون، فلاديمير سالدو، اليوم الثلاثاء، أن القوات الروسية أحبطت محاولة إنزال على لسان "تيندروفسكايا كوسا" البحري في مقاطعة خيرسون، قامت بها مجموعة مخربين من القوات الأوكرانية.
وبحسب بيان نشره سالدو على حسابه في "تليغرام": "حاول المخربون الأوكرانيون، الليلة الماضية، تنفيذ عملية إنزال بحرية على تيندروفسكايا كوسا. وبحسب المعلومات الأولية، شاركت في عملية الاستفزاز زوارق سريعة عددها 12، بينها ثمانية تحمل مخربين، وأربعة للدعم الناري، كما استخدم العدو في الهجوم والاستطلاع الطائرات المسيرة".
وأضاف سالدو، أن هذه هي المحاولة الثانية، التي يقوم بها نظام كييف، هذا العام، لارتكاب أعمال استفزازية في منطقة لسان "تيندروفسكايا كوسا" البحري. وأكد سالدو أن "العملية هدفت للتأثير الإعلامي كسابقتها، وانتهت بالفشل وبلا طائل".
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وتقع "تيندروفسكايا كوسا" بالقرب من الساحل الشمالي الغربي للبحر الأسود في مقاطعة خيرسون.
يُذكر، أن مقاطعة خيرسون هي إحدى كيانات روسيا، وتقع في الحوض السفلي لنهر دنيبر، وتطل على بحري آزوف والأسود. وأصبحت المقاطعة تابعة لروسيا الاتحادية، نتيجة للاستفتاء الذي أُجري، في شهر أيلول/سبتمبر 2022.
وفي الوقت الحالي، يقع 75 بالمئة من مقاطعة خيرسون تحت السيطرة الروسية، وتسيطر القوات الأوكرانية على جزء من الضفة اليمنى لنهر دنيبر، بما في ذلك مدينة خيرسون.
مقاتلات روسية تسقط طائرتي "ميغ-29" أوكرانيتين
الدفاع الجوي الروسي يسقط 22 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وبيلغورد
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