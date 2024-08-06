https://sarabic.ae/20240806/الدفاع-الجوي-الروسي-يسقط-22-مسيرة-أوكرانية-فوق-مقاطعتي-كورسك-وبيلغورد--1091457351.html
الدفاع الجوي الروسي يسقط 22 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وبيلغورد
الدفاع الجوي الروسي يسقط 22 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وبيلغورد
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الدفاع الجوي أسقط 22 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي كورسك وبيلغورد خلال ساعة ونصف صباحا. 06.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-06T07:49+0000
2024-08-06T07:49+0000
2024-08-06T08:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأوضح بيان الوزارة: "في صباح يوم 6 أغسطس/ آب من الساعة 07:00 حتى 08:30 بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 13 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك وتسع طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية المدنيين في إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.مفرزة روسية تعد عسكريين متميزين في جميع المجالات القتاليةالجيش البيلاروسي يشارك بمناورة بالذخيرة الحية في روسيا الاتحادية
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رصد عسكري
الدفاع الجوي الروسي يسقط 22 مسيرة أوكرانية فوق مقاطعتي كورسك وبيلغورد
07:49 GMT 06.08.2024 (تم التحديث: 08:06 GMT 06.08.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، بأن الدفاع الجوي أسقط 22 طائرة مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعتي كورسك وبيلغورد خلال ساعة ونصف صباحا.
وأوضح بيان الوزارة: "في صباح يوم 6 أغسطس/ آب من الساعة 07:00 حتى 08:30 بتوقيت موسكو، دمرت أنظمة الدفاع الجوي 13 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة كورسك وتسع طائرات مسيرة أوكرانية فوق أراضي مقاطعة بيلغورود".
وتحاول القوات الأوكرانية بشكل شبه يومي القيام بالهجمات في المقاطعات الحدودية والوسطى في روسيا بطائرات مسيرة، حيث تدمر أنظمة الدفاع الجوي الروسية معظمها.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن موسكو ستضطر إلى إنشاء منطقة أمنية لحماية المدنيين من القصف.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة
لحماية المدنيين في إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.