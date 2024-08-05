https://sarabic.ae/20240805/مفرزة-روسية-تعد-عسكريين-متميزين-في-جميع-المجالات-القتالية-1091437541.html

مفرزة روسية تعد عسكريين متميزين في جميع المجالات القتالية

مفرزة روسية تعد عسكريين متميزين في جميع المجالات القتالية

سبوتنيك عربي

قامت مفرزة "روس" التابعة لفرقة "إسبانيولا" العسكرية الروسية من الفيلق التطوعي، اليوم الاثنين، بالتدريب القتالي في ظروف أقرب ما يمكن إلى القتال، إذ يتم إعداد... 05.08.2024, سبوتنيك عربي

2024-08-05T12:55+0000

2024-08-05T12:55+0000

2024-08-05T12:55+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

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ويتدرب المتطوعون الوافدون حديثاً إلى مفرزة "روس" على عمليات تكتيكية ونيرانية شاملة في ميادين التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة وخلال الفصول الدراسية، يتم أخذ جميع ميزات العمليات القتالية الحديثة في الاعتبار، لأن كل التفاصيل الصغيرة مهمة لإنجاز المهام النيرانية بنجاح.وأشار الضابط في "روس" إلى أنه أثناء التدريب، يتم ممارسة تصرفات التخصصات المختلفة في وقت واحد، بحيث يكون المقاتلون قابلين للتبادل وتعمل أطقم الطائرات المسيرة جنبًا إلى جنب مع الطائرات الهجومية والأسلحة الجماعية لمجموعة الإطفاء. ويتدربون على تصحيح وإطلاق النار من الأسلحة الجماعية، والعمل بالطائرات المسيرة، والعمليات الهجومية ذاتها.وأوضح الضابط: "من أهم المهام أن يفهم كل شخص في ساحة المعركة، وكل وحدة، بعضهم ويساعدوا بعضهم بعضا. وإنها مهمة جدا. ولهذا السبب نجري التدريب كاملا إذ يعرف مشغلو الطائرات المسيرة كيفية عمل الطائرات الهجومية، لأنهم يقومون بالهجوم بأنفسهم. وتعلم الطائرات الهجومية كيفية عمل الطائرات المسيرة لأنهم يمرون بالمعقد، ومن حيث المبدأ، يعرفون عمل كل شخص، لذلك يساعد الجميع بعضهم بعضا ولا يساعدون ويساندون بعضا بعضا عند أقسى المآسي دائما".ووفقًا لقائد الوحدة، فإنه يتم إنشاء ظروف قريبة بقدر الإمكان من الظروف القتالية خلال الفصول الدراسية. وما يمارسه الجنود في أماكن التدريب يحدث أيضًا في المهام القتالية. وهذا مطلوب حتى يفهم المتطوعون ما ينتظرهم على خط المواجهة وكيفية التفاعل بشكل صحيح مع بعضهم بعضا في ظروف القتال.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.

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