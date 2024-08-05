مفرزة روسية تعد عسكريين متميزين في جميع المجالات القتالية

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:30 GMT
149 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
08:18 GMT
11 د
صدى الحياة
خبير: كنا ننتظر أن تسترجع باريس بريقها الثقافي في الأولمبياد .. لكن هيهات
08:30 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير يبين التداعيات الاقتصادية المترتبة على التصعيد في الشرق الأوسط
09:03 GMT
30 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
الشخصية الشكاكة وكيفية التعامل معها؟
09:46 GMT
14 د
ملفات ساخنة
بعد اغتيال الضيف وهنية: ما مصير مفاوضات إنهاء الحرب؟
10:03 GMT
29 د
كواليس السينما
السينما ما بين التاريخ والدين
10:33 GMT
27 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
11:29 GMT
31 د
عرب بوينت بودكاست
انفجارات النجوم الميتة التي تؤكد مدى ديناميكية الكون
12:03 GMT
6 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
12:09 GMT
29 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
12:40 GMT
20 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
16:03 GMT
30 د
شؤون عسكرية
خبير: كل الاحتمالات مفتوحة لحرب واسعة النطاق في منطقة الشرق الأوسط وإسرائيل تنتظر الرد
16:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
أمريكا وبريطانيا وفرنسا يطلبون من رعاياهم مغادرة لبنان
17:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
روسيا - لبنان: 80 عاما من الصداقة والتعاون في شتى المجالات
08:17 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيف يمكن التعافي من اضطراب ما بعد الصدمة؟
08:47 GMT
13 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات التركية الإسرائيلية مزيدا من التوتر بعد اغتيال هنية
09:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الفلسطينية.. نضال في الحياة ودروس للتاريخ
09:33 GMT
27 د
المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
10:29 GMT
12 د
مرايا العلوم
مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
10:42 GMT
18 د
صدى الحياة
خبير سوداني: حياة اللاجئين السودانيين في تشاد بائسة جدا ولا من يبالي
11:03 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:33 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة
11:46 GMT
14 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا ينتظر الشرق الأوسط على وقع المواجهة بين إسرائيل وإيران ؟
17:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240805/مفرزة-روسية-تعد-عسكريين-متميزين-في-جميع-المجالات-القتالية-1091437541.html
مفرزة روسية تعد عسكريين متميزين في جميع المجالات القتالية
مفرزة روسية تعد عسكريين متميزين في جميع المجالات القتالية
سبوتنيك عربي
قامت مفرزة "روس" التابعة لفرقة "إسبانيولا" العسكرية الروسية من الفيلق التطوعي، اليوم الاثنين، بالتدريب القتالي في ظروف أقرب ما يمكن إلى القتال، إذ يتم إعداد... 05.08.2024, سبوتنيك عربي
2024-08-05T12:55+0000
2024-08-05T12:55+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090809667_0:155:3090:1893_1920x0_80_0_0_b942358ed2ae81b8e73a938c1158e593.jpg
ويتدرب المتطوعون الوافدون حديثاً إلى مفرزة "روس" على عمليات تكتيكية ونيرانية شاملة في ميادين التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة وخلال الفصول الدراسية، يتم أخذ جميع ميزات العمليات القتالية الحديثة في الاعتبار، لأن كل التفاصيل الصغيرة مهمة لإنجاز المهام النيرانية بنجاح.وأشار الضابط في "روس" إلى أنه أثناء التدريب، يتم ممارسة تصرفات التخصصات المختلفة في وقت واحد، بحيث يكون المقاتلون قابلين للتبادل وتعمل أطقم الطائرات المسيرة جنبًا إلى جنب مع الطائرات الهجومية والأسلحة الجماعية لمجموعة الإطفاء. ويتدربون على تصحيح وإطلاق النار من الأسلحة الجماعية، والعمل بالطائرات المسيرة، والعمليات الهجومية ذاتها.وأوضح الضابط: "من أهم المهام أن يفهم كل شخص في ساحة المعركة، وكل وحدة، بعضهم ويساعدوا بعضهم بعضا. وإنها مهمة جدا. ولهذا السبب نجري التدريب كاملا إذ يعرف مشغلو الطائرات المسيرة كيفية عمل الطائرات الهجومية، لأنهم يقومون بالهجوم بأنفسهم. وتعلم الطائرات الهجومية كيفية عمل الطائرات المسيرة لأنهم يمرون بالمعقد، ومن حيث المبدأ، يعرفون عمل كل شخص، لذلك يساعد الجميع بعضهم بعضا ولا يساعدون ويساندون بعضا بعضا عند أقسى المآسي دائما".ووفقًا لقائد الوحدة، فإنه يتم إنشاء ظروف قريبة بقدر الإمكان من الظروف القتالية خلال الفصول الدراسية. وما يمارسه الجنود في أماكن التدريب يحدث أيضًا في المهام القتالية. وهذا مطلوب حتى يفهم المتطوعون ما ينتظرهم على خط المواجهة وكيفية التفاعل بشكل صحيح مع بعضهم بعضا في ظروف القتال.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240805/مجموعة-الجنوب-التابعة-للقوات-الروسية-تحسن-وضعها-1091433318.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/07/0f/1090809667_180:0:2911:2048_1920x0_80_0_0_f7bb1be0bcfd87d3f9b3599fb17c1687.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

مفرزة روسية تعد عسكريين متميزين في جميع المجالات القتالية

12:55 GMT 05.08.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبر
قامت مفرزة "روس" التابعة لفرقة "إسبانيولا" العسكرية الروسية من الفيلق التطوعي، اليوم الاثنين، بالتدريب القتالي في ظروف أقرب ما يمكن إلى القتال، إذ يتم إعداد مهاجمين عالميين.
ويتدرب المتطوعون الوافدون حديثاً إلى مفرزة "روس" على عمليات تكتيكية ونيرانية شاملة في ميادين التدريب في منطقة العملية العسكرية الخاصة وخلال الفصول الدراسية، يتم أخذ جميع ميزات العمليات القتالية الحديثة في الاعتبار، لأن كل التفاصيل الصغيرة مهمة لإنجاز المهام النيرانية بنجاح.

"في الحرب كل التفاصيل وكل الأشياء الصغيرة مهمة، لذلك تمييز شيء واحد من التفاصيل خطأ. ونمارس نهجا متكاملا في أثناء عملية التدريب. ولا بد من معرفة كل شيء وفهم كل شيء والتطور في كل الاتجاهات. وإذا اهتم الإنسان بهذا، وأتقن هذه المظاهر، فإنه ينجو".

"روس"
قائد مفرزة عسكرية روسية
وأشار الضابط في "روس" إلى أنه أثناء التدريب، يتم ممارسة تصرفات التخصصات المختلفة في وقت واحد، بحيث يكون المقاتلون قابلين للتبادل وتعمل أطقم الطائرات المسيرة جنبًا إلى جنب مع الطائرات الهجومية والأسلحة الجماعية لمجموعة الإطفاء. ويتدربون على تصحيح وإطلاق النار من الأسلحة الجماعية، والعمل بالطائرات المسيرة، والعمليات الهجومية ذاتها.
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورجنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة "أورلان-10أو" للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة أورلان-10أو للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
جنود من القوات المسلحة الروسية يجهزون طائرة مسيرة "أورلان-10أو" للعمل في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكرية الخاصة.
© Sputnik
/
الانتقال إلى بنك الصور
وأوضح الضابط: "من أهم المهام أن يفهم كل شخص في ساحة المعركة، وكل وحدة، بعضهم ويساعدوا بعضهم بعضا. وإنها مهمة جدا. ولهذا السبب نجري التدريب كاملا إذ يعرف مشغلو الطائرات المسيرة كيفية عمل الطائرات الهجومية، لأنهم يقومون بالهجوم بأنفسهم. وتعلم الطائرات الهجومية كيفية عمل الطائرات المسيرة لأنهم يمرون بالمعقد، ومن حيث المبدأ، يعرفون عمل كل شخص، لذلك يساعد الجميع بعضهم بعضا ولا يساعدون ويساندون بعضا بعضا عند أقسى المآسي دائما".
ووفقًا لقائد الوحدة، فإنه يتم إنشاء ظروف قريبة بقدر الإمكان من الظروف القتالية خلال الفصول الدراسية. وما يمارسه الجنود في أماكن التدريب يحدث أيضًا في المهام القتالية. وهذا مطلوب حتى يفهم المتطوعون ما ينتظرهم على خط المواجهة وكيفية التفاعل بشكل صحيح مع بعضهم بعضا في ظروف القتال.
نظام إطلاق الصواريخ المتعددة أوراغان (إعصار) التابع للقوات المسلحة الروسية على مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في المنطقة الجنوبية من منطقة العملية العسكرية الخاصة في أوكرانيا. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.08.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
مجموعة "الجنوب" التابعة للقوات الروسية تحسن مواقعها
10:36 GMT
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ العملية العسكرية الخاصة لحماية إقليم دونباس، من بطش نظام كييف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Работа расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:26 GMTСилы безопасности и сотрудники службы экстренной помощи размещаются на месте, пораженном ракетами, выпущенными с юга Ливана, в северном израильском городе Кирьят-Шмона - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. إصابة ضابط وجندي إسرائيلي إثر قصف من الأراضي اللبنانية05:18 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала