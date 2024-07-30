"ميغ - 35" تسجل رقما قياسيا.. مقاتلة الخطوط الأمامية الروسية تفتك بأعدائها

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعاقب بشكل جماعي ويهدف إلى قتل الجيل الناشئ
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
09:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
ما هدف التحركات الأمريكية تجاه السودان في هذا التوقيت
09:30 GMT
29 د
مساحة حرة
صناعة المخدرات وتجارتها يؤرق السلطات.. حلول عربية لكبح جماحها
10:30 GMT
30 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
11:03 GMT
26 د
عرب بوينت بودكاست
العنف ضد المرأة منهج أم عرف اجتماعي
11:29 GMT
16 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
11:45 GMT
15 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:33 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
مصطفى حمدان: لا يمكن أن يكون هناك خطأ تقني من المقاومة في لبنان
16:03 GMT
60 د
مساحة حرة
ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ما هو حجم التأثير التركي في أزمة غزة
08:17 GMT
29 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
26 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
09:29 GMT
31 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
انتقادات لاذعة لحفل افتتاح اولمبياد باريس
11:03 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ناتو عربي بقيادة إسرائيلية وبمال عربي وبتجهيزات أمريكية مدفوعة الثمن بالمال العربي
11:31 GMT
29 د
صدى الحياة
عائلة "الفرقاني" الجزائرية تربط الجسور المعلقة بموسيقى المالوف القسنطيني
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
30 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20240730/ميغ---35-تسجل-رقما-قياسيا-مقاتلة-الخطوط-الأمامية-الروسية-تفتك-بأعدائها-1091239524.html
"ميغ - 35" تسجل رقما قياسيا.. مقاتلة الخطوط الأمامية الروسية تفتك بأعدائها
"ميغ - 35" تسجل رقما قياسيا.. مقاتلة الخطوط الأمامية الروسية تفتك بأعدائها
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا نحو 1500 مقاتلة وطائرات هجومية تصنف ضمن أفضل الطائرات الحربية في العالم من حيث القدرات العملياتية المعلنة وتاريخ كل طائرة في ميادين القتال. 30.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-30T08:59+0000
2024-07-30T08:59+0000
رصد عسكري
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/09/1046777632_0:63:1200:738_1920x0_80_0_0_35613a3d6b0751f0a117d9d97aa45b16.jpg
وتعد "ميغ - 35" واحدة من أفضل مقاتلات الخطوط الأمامية في العالم، ويؤكد ذلك نجاح الطائرة في تسجيل إنجازات وأرقام قياسية في طبيعة المهام التي تنفذها، كان آخرها تدمير مقاتلة أوكرانية من مسافة 213 كيلومترا خلال مشاركتها في العملية العسكرية الروسية الخاصة.المواصفات الفنيةوتحتل "ميغ - 35" قمة هرم عائلة طائرات "ميغ" الروسية، وهي طائرة جيل رابع متطورة تم تصميمها لتكون قادرة على استخدام مجموعة واسعة من تقنيات الجيل الخامس، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن النسخة المطورة من "ميغ-35" مصممة لتنفيذ مهام القصف المختلفة لأهداف أرضية ثابتة ومتحركة بصواريخ موجهة وغير موجهة يمكن استخدامها على مدار الساعة في جميع الظروف الجوية، كما أنها تستطيع تدمير الأهداف الجوية المختلفة بصواريخ "جو - جو" متطورة.وبحسب الموقع، فإن تزويد الطائرة بمقعدين يجعلها مناسبة للمهام القتالية ومهام التدريب على السواء مما يمكن الطيارين من الاستفادة من القدرات الخارقة للطائرة، التي تشمل تنوع المهام والأسلحة والقدرة على العمل في جميع الظروف الجوية.كما يمكن للطائرة "ميغ - 35" المشاركة في مهام الدعم الجوي القريب للقوات البرية في ميادين القتال حتى في ظروف التشويش الراداري.وتمتلك روسيا ثاني أضخم قوة جوية في العالم تضم 4255 طائرة حربية تشمل 809 مقاتلات تصنف في المرتبة الثالثة عالميا، و730 طائرة هجومية تصنف في المرتبة الثانية عالميا، و453 طائرة نقل عسكري ثابتة الأجنحة تصنف في المرتبة الثانية عالميا، و552 طائرة تدريب تجعلها في المرتبة الثانية عالميا، و145 طائرة مهام خاصة تمثل ثاني أضخم قوة من هذا النوع في العالم، و19 طائرة تزود بالوقود في الجو تجلعها في المرتبة الـ3 عالميا، و1547 مروحية بينها 559 مروحية هجومية تجعلها في المرتبة الـ2 عالميا.
https://sarabic.ae/20240729/ميغ-35-إس-روسية-تسجل-رقما-قياسيا-بإسقاط-ميغ-29-أوكرانية-من-مسافة-213-كيلومترا--1091219438.html
https://sarabic.ae/20240729/خطط-لتسليح-مقاتلات-سو-57-الروسية-بطائرات-مسيرة--1091225509.html
https://sarabic.ae/20240725/7-آلاف-طائرة-حربية-روسيا-والصين-تمتلكان-قوة-جوية-هائلة-1091130305.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e4/0a/09/1046777632_67:0:1134:800_1920x0_80_0_0_f246bbc95633f4e368a4b0fcb1005a2a.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن

"ميغ - 35" تسجل رقما قياسيا.. مقاتلة الخطوط الأمامية الروسية تفتك بأعدائها

08:59 GMT 30.07.2024
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationعمليات إقلاع وهبوط طائرات "ميغ-31" الاعتراضية ومقاتلات "سو-35" من الفرقة الجوية المختلطة لجيش إقليم لينينغراد التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي للمنطقة العسكرية لغرب روسيا خلال تدريبات جوية تكتيكية في منطقة فورونيج، روسيا 9 أكتوبر 2020
عمليات إقلاع وهبوط طائرات ميغ-31 الاعتراضية ومقاتلات سو-35 من الفرقة الجوية المختلطة لجيش إقليم لينينغراد التابع للقوات الجوية والدفاع الجوي للمنطقة العسكرية لغرب روسيا خلال تدريبات جوية تكتيكية في منطقة فورونيج، روسيا 9 أكتوبر 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
تابعنا عبر
تمتلك روسيا نحو 1500 مقاتلة وطائرات هجومية تصنف ضمن أفضل الطائرات الحربية في العالم من حيث القدرات العملياتية المعلنة وتاريخ كل طائرة في ميادين القتال.
وتعد "ميغ - 35" واحدة من أفضل مقاتلات الخطوط الأمامية في العالم، ويؤكد ذلك نجاح الطائرة في تسجيل إنجازات وأرقام قياسية في طبيعة المهام التي تنفذها، كان آخرها تدمير مقاتلة أوكرانية من مسافة 213 كيلومترا خلال مشاركتها في العملية العسكرية الروسية الخاصة.
طائرة تي-50 القاذفة ميغ-35 متعددة المهام خلال عرض جوي في إطار المعرض الجوي-الفضائي ماكس-2015 في جوكوفسكي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"ميغ-35 إس" روسية تسجل رقما قياسيا بإسقاط "ميغ-29" أوكرانية من مسافة 213 كيلومترا
أمس, 10:38 GMT

المواصفات الفنية

التصنيف: الجيل الرابع "4 ++"
وزن الإقلاع: 24.5 طن.
السرعة القصوى: 2100 كلم.
الحمولة القتالية: 6500 كغم.
عدد نقاط تعليق الأسلحة: 9 نقاط على بدن الطائرة من الخارج.
وتحتل "ميغ - 35" قمة هرم عائلة طائرات "ميغ" الروسية، وهي طائرة جيل رابع متطورة تم تصميمها لتكون قادرة على استخدام مجموعة واسعة من تقنيات الجيل الخامس، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.
مقاتلة سو 57 من الجيل الخامس - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
خطط لتسليح مقاتلات "سو-57" الروسية بطائرات مسيرة
أمس, 14:15 GMT
ولفت الموقع إلى أن النسخة المطورة من "ميغ-35" مصممة لتنفيذ مهام القصف المختلفة لأهداف أرضية ثابتة ومتحركة بصواريخ موجهة وغير موجهة يمكن استخدامها على مدار الساعة في جميع الظروف الجوية، كما أنها تستطيع تدمير الأهداف الجوية المختلفة بصواريخ "جو - جو" متطورة.
وبحسب الموقع، فإن تزويد الطائرة بمقعدين يجعلها مناسبة للمهام القتالية ومهام التدريب على السواء مما يمكن الطيارين من الاستفادة من القدرات الخارقة للطائرة، التي تشمل تنوع المهام والأسلحة والقدرة على العمل في جميع الظروف الجوية.
تو-95 تطلق صواريخ خي-101 في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
7 آلاف طائرة حربية... روسيا والصين تمتلكان قوة جوية هائلة
25 يوليو, 18:28 GMT
كما يمكن للطائرة "ميغ - 35" المشاركة في مهام الدعم الجوي القريب للقوات البرية في ميادين القتال حتى في ظروف التشويش الراداري.
وتمتلك روسيا ثاني أضخم قوة جوية في العالم تضم 4255 طائرة حربية تشمل 809 مقاتلات تصنف في المرتبة الثالثة عالميا، و730 طائرة هجومية تصنف في المرتبة الثانية عالميا، و453 طائرة نقل عسكري ثابتة الأجنحة تصنف في المرتبة الثانية عالميا، و552 طائرة تدريب تجعلها في المرتبة الثانية عالميا، و145 طائرة مهام خاصة تمثل ثاني أضخم قوة من هذا النوع في العالم، و19 طائرة تزود بالوقود في الجو تجلعها في المرتبة الـ3 عالميا، و1547 مروحية بينها 559 مروحية هجومية تجعلها في المرتبة الـ2 عالميا.
© Sputnik6 مقاتلات روسية تحلق بسرعات خارقة
6 مقاتلات روسية تحلق بسرعات خارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 30.07.2024
6 مقاتلات روسية تحلق بسرعات خارقة
© Sputnik
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. فوضى وصدامات في معسكر "سديه تيمان" الإسرائيلي07:16 GMTНовоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:18 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. اقتحام معسكر "سديه تيمان" الإسرائيليأمس, 14:21 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала