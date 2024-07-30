https://sarabic.ae/20240730/ميغ---35-تسجل-رقما-قياسيا-مقاتلة-الخطوط-الأمامية-الروسية-تفتك-بأعدائها-1091239524.html

"ميغ - 35" تسجل رقما قياسيا.. مقاتلة الخطوط الأمامية الروسية تفتك بأعدائها

"ميغ - 35" تسجل رقما قياسيا.. مقاتلة الخطوط الأمامية الروسية تفتك بأعدائها

سبوتنيك عربي

تمتلك روسيا نحو 1500 مقاتلة وطائرات هجومية تصنف ضمن أفضل الطائرات الحربية في العالم من حيث القدرات العملياتية المعلنة وتاريخ كل طائرة في ميادين القتال. 30.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-30T08:59+0000

2024-07-30T08:59+0000

2024-07-30T08:59+0000

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وتعد "ميغ - 35" واحدة من أفضل مقاتلات الخطوط الأمامية في العالم، ويؤكد ذلك نجاح الطائرة في تسجيل إنجازات وأرقام قياسية في طبيعة المهام التي تنفذها، كان آخرها تدمير مقاتلة أوكرانية من مسافة 213 كيلومترا خلال مشاركتها في العملية العسكرية الروسية الخاصة.المواصفات الفنيةوتحتل "ميغ - 35" قمة هرم عائلة طائرات "ميغ" الروسية، وهي طائرة جيل رابع متطورة تم تصميمها لتكون قادرة على استخدام مجموعة واسعة من تقنيات الجيل الخامس، حسبما ذكر موقع "روس أوبورون إكسبورت" الروسي.ولفت الموقع إلى أن النسخة المطورة من "ميغ-35" مصممة لتنفيذ مهام القصف المختلفة لأهداف أرضية ثابتة ومتحركة بصواريخ موجهة وغير موجهة يمكن استخدامها على مدار الساعة في جميع الظروف الجوية، كما أنها تستطيع تدمير الأهداف الجوية المختلفة بصواريخ "جو - جو" متطورة.وبحسب الموقع، فإن تزويد الطائرة بمقعدين يجعلها مناسبة للمهام القتالية ومهام التدريب على السواء مما يمكن الطيارين من الاستفادة من القدرات الخارقة للطائرة، التي تشمل تنوع المهام والأسلحة والقدرة على العمل في جميع الظروف الجوية.كما يمكن للطائرة "ميغ - 35" المشاركة في مهام الدعم الجوي القريب للقوات البرية في ميادين القتال حتى في ظروف التشويش الراداري.وتمتلك روسيا ثاني أضخم قوة جوية في العالم تضم 4255 طائرة حربية تشمل 809 مقاتلات تصنف في المرتبة الثالثة عالميا، و730 طائرة هجومية تصنف في المرتبة الثانية عالميا، و453 طائرة نقل عسكري ثابتة الأجنحة تصنف في المرتبة الثانية عالميا، و552 طائرة تدريب تجعلها في المرتبة الثانية عالميا، و145 طائرة مهام خاصة تمثل ثاني أضخم قوة من هذا النوع في العالم، و19 طائرة تزود بالوقود في الجو تجلعها في المرتبة الـ3 عالميا، و1547 مروحية بينها 559 مروحية هجومية تجعلها في المرتبة الـ2 عالميا.

https://sarabic.ae/20240729/ميغ-35-إس-روسية-تسجل-رقما-قياسيا-بإسقاط-ميغ-29-أوكرانية-من-مسافة-213-كيلومترا--1091219438.html

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