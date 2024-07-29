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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240729/ميغ-35-إس-روسية-تسجل-رقما-قياسيا-بإسقاط-ميغ-29-أوكرانية-من-مسافة-213-كيلومترا--1091219438.html
"ميغ-35 إس" روسية تسجل رقما قياسيا بإسقاط "ميغ-29" أوكرانية من مسافة 213 كيلومترا
"ميغ-35 إس" روسية تسجل رقما قياسيا بإسقاط "ميغ-29" أوكرانية من مسافة 213 كيلومترا
سبوتنيك عربي
أفادت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، اليوم الاثنين، بأن طائرة مقاتلة روسية من طراز "سو-35 إس" سجلت رقما قياسيا عالميا بإسقاط طائرة أوكرانية من طراز "ميغ–29"... 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T10:38+0000
2024-07-29T12:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وأضافت الصحيفة: "ظهرت المعلومات الأولية عن الحادثة في وقت متأخر من مساء يوم 28 يوليو/ تموز. إذ أبلغ الطيران المقاتل الروسي عن إطلاق ناجح للصاروخ الطويل المدى "أر–37 - إم" (R-37M)، وفقدت وحدات التحكم الجوية الأوكرانية إشارة طائرتها من الرادارات".ويتم استخدام هذه الصواريخ في الطائرات المقاتلة الروسية من طرز "ميغ-31" و"سو-30-إس-إم" و"سو–35-إس".وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240729/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فولتشي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091221453.html
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"ميغ-35 إس" روسية تسجل رقما قياسيا بإسقاط "ميغ-29" أوكرانية من مسافة 213 كيلومترا

10:38 GMT 29.07.2024 (تم التحديث: 12:07 GMT 29.07.2024)
© RIA Novosti . Anton Denisov / الانتقال إلى بنك الصورمقاتلة "سو-35"
مقاتلة سو-35 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
© RIA Novosti . Anton Denisov
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تابعنا عبر
أفادت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، اليوم الاثنين، بأن طائرة مقاتلة روسية من طراز "سو-35 إس" سجلت رقما قياسيا عالميا بإسقاط طائرة أوكرانية من طراز "ميغ–29" من مسافة 213 كيلومترا.
وأضافت الصحيفة: "ظهرت المعلومات الأولية عن الحادثة في وقت متأخر من مساء يوم 28 يوليو/ تموز. إذ أبلغ الطيران المقاتل الروسي عن إطلاق ناجح للصاروخ الطويل المدى "أر–37 - إم" (R-37M)، وفقدت وحدات التحكم الجوية الأوكرانية إشارة طائرتها من الرادارات".

وكتب صحفي روسي مطلع على الحادث في قناته على "تلغرام": "من المؤكد من طلب الطيار والمراقبة الموضوعية بالإضافة إلى تأكيد من القوات المسلحة الأوكرانية، أن إسقاط طائرة "ميغ-29" الأوكرانية تم على مسافة 213 كم. لا أحد في العالم يستطيع أن يكرر هذا. لا أحد".

© Sputnik ميغ- 35
 ميغ- 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
ميغ- 35
© Sputnik

الجدير بالذكر، أن الصاروخ المستخدم من طراز "بي-37-إم" حاليا يعد أطول صاروخ جو-جو في العالم، ويبلغ مداه 300 كيلومتر (نسخة التصدير - 200 كيلومتر).

جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحرر بلدة فولتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية
11:21 GMT
ويتم استخدام هذه الصواريخ في الطائرات المقاتلة الروسية من طرز "ميغ-31" و"سو-30-إس-إم" و"سو–35-إس".
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلة "ميغ-35" متعددة المهام خلال مرحلة التجميع في مصنع "لوخوفيتسكي" في ضواحي موسكو
المقاتلة ميغ-35 متعددة المهام خلال مرحلة التجميع في مصنع لوخوفيتسكي في ضواحي موسكو - سبوتنيك عربي
1/5
© Sputnik . Kirill Kallinikov
/
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المقاتلة "ميغ-35" متعددة المهام خلال مرحلة التجميع في مصنع "لوخوفيتسكي" في ضواحي موسكو
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلة "ميغ-35" متعددة المهام خلال مرحلة التجميع في مصنع "لوخوفيتسكي" في ضواحي موسكو
المقاتلة ميغ-35 متعددة المهام خلال مرحلة التجميع في مصنع لوخوفيتسكي في ضواحي موسكو - سبوتنيك عربي
2/5
© Sputnik . Kirill Kallinikov
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المقاتلة "ميغ-35" متعددة المهام خلال مرحلة التجميع في مصنع "لوخوفيتسكي" في ضواحي موسكو
© Photo / Pavel Novikov / MiG-35 (MiG-29MRCA)المقاتلة الروسية متعددة المهام "ميغ-35" من الجيل الرابع (4++)
المقاتلة الروسية متعددة المهام ميغ-35 من الجيل الرابع (4++) - سبوتنيك عربي
3/5
© Photo / Pavel Novikov / MiG-35 (MiG-29MRCA)
المقاتلة الروسية متعددة المهام "ميغ-35" من الجيل الرابع (4++)
© Sputnik . Eugene Odinokov / الانتقال إلى بنك الصورعرض المقاتلة الجديدة "ميغ-35" متعدة المهام في معرض الطيران الدولي "ماكس-2017" في مطار جوكوفسمي بضواحي موسكو، روسيا
عرض المقاتلة الجديدة ميغ-35 متعدة المهام في معرض الطيران الدولي ماكس-2017 في مطار جوكوفسمي بضواحي موسكو، روسيا - سبوتنيك عربي
4/5
© Sputnik . Eugene Odinokov
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عرض المقاتلة الجديدة "ميغ-35" متعدة المهام في معرض الطيران الدولي "ماكس-2017" في مطار جوكوفسمي بضواحي موسكو، روسيا
© Sputnik . Ramil Sitdikovالمقاتلة الروسية "ميغ-35" الجديدة
المقاتلة الروسية ميغ-35 الجديدة - سبوتنيك عربي
5/5
© Sputnik . Ramil Sitdikov
المقاتلة الروسية "ميغ-35" الجديدة
1/5
© Sputnik . Kirill Kallinikov
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المقاتلة "ميغ-35" متعددة المهام خلال مرحلة التجميع في مصنع "لوخوفيتسكي" في ضواحي موسكو
2/5
© Sputnik . Kirill Kallinikov
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المقاتلة "ميغ-35" متعددة المهام خلال مرحلة التجميع في مصنع "لوخوفيتسكي" في ضواحي موسكو
3/5
© Photo / Pavel Novikov / MiG-35 (MiG-29MRCA)
المقاتلة الروسية متعددة المهام "ميغ-35" من الجيل الرابع (4++)
4/5
© Sputnik . Eugene Odinokov
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عرض المقاتلة الجديدة "ميغ-35" متعدة المهام في معرض الطيران الدولي "ماكس-2017" في مطار جوكوفسمي بضواحي موسكو، روسيا
5/5
© Sputnik . Ramil Sitdikov
المقاتلة الروسية "ميغ-35" الجديدة
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
© Sputnikالمقاتلة الهجومية متعددة المهام "ميغ – 35"
المقاتلة الهجومية متعددة المهام ميغ – 35 - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
المقاتلة الهجومية متعددة المهام "ميغ – 35"
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