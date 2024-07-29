"ميغ-35 إس" روسية تسجل رقما قياسيا بإسقاط "ميغ-29" أوكرانية من مسافة 213 كيلومترا
10:38 GMT 29.07.2024 (تم التحديث: 12:07 GMT 29.07.2024)
© RIA Novosti . Anton Denisov/
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أفادت صحيفة "روسيسكايا غازيتا" الروسية، اليوم الاثنين، بأن طائرة مقاتلة روسية من طراز "سو-35 إس" سجلت رقما قياسيا عالميا بإسقاط طائرة أوكرانية من طراز "ميغ–29" من مسافة 213 كيلومترا.
وأضافت الصحيفة: "ظهرت المعلومات الأولية عن الحادثة في وقت متأخر من مساء يوم 28 يوليو/ تموز. إذ أبلغ الطيران المقاتل الروسي عن إطلاق ناجح للصاروخ الطويل المدى "أر–37 - إم" (R-37M)، وفقدت وحدات التحكم الجوية الأوكرانية إشارة طائرتها من الرادارات".
وكتب صحفي روسي مطلع على الحادث في قناته على "تلغرام": "من المؤكد من طلب الطيار والمراقبة الموضوعية بالإضافة إلى تأكيد من القوات المسلحة الأوكرانية، أن إسقاط طائرة "ميغ-29" الأوكرانية تم على مسافة 213 كم. لا أحد في العالم يستطيع أن يكرر هذا. لا أحد".
© Sputnik ميغ- 35
ميغ- 35
© Sputnik
الجدير بالذكر، أن الصاروخ المستخدم من طراز "بي-37-إم" حاليا يعد أطول صاروخ جو-جو في العالم، ويبلغ مداه 300 كيلومتر (نسخة التصدير - 200 كيلومتر).
ويتم استخدام هذه الصواريخ في الطائرات المقاتلة الروسية من طرز "ميغ-31" و"سو-30-إس-إم" و"سو–35-إس".
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلة "ميغ-35" متعددة المهام خلال مرحلة التجميع في مصنع "لوخوفيتسكي" في ضواحي موسكو
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المقاتلة "ميغ-35" متعددة المهام خلال مرحلة التجميع في مصنع "لوخوفيتسكي" في ضواحي موسكو
© Sputnik . Kirill Kallinikov / الانتقال إلى بنك الصورالمقاتلة "ميغ-35" متعددة المهام خلال مرحلة التجميع في مصنع "لوخوفيتسكي" في ضواحي موسكو
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المقاتلة "ميغ-35" متعددة المهام خلال مرحلة التجميع في مصنع "لوخوفيتسكي" في ضواحي موسكو
© Photo / Pavel Novikov / MiG-35 (MiG-29MRCA)المقاتلة الروسية متعددة المهام "ميغ-35" من الجيل الرابع (4++)
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المقاتلة الروسية متعددة المهام "ميغ-35" من الجيل الرابع (4++)
© Sputnik . Eugene Odinokov / الانتقال إلى بنك الصورعرض المقاتلة الجديدة "ميغ-35" متعدة المهام في معرض الطيران الدولي "ماكس-2017" في مطار جوكوفسمي بضواحي موسكو، روسيا
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عرض المقاتلة الجديدة "ميغ-35" متعدة المهام في معرض الطيران الدولي "ماكس-2017" في مطار جوكوفسمي بضواحي موسكو، روسيا
© Sputnik . Ramil Sitdikovالمقاتلة الروسية "ميغ-35" الجديدة
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© Sputnik . Ramil Sitdikov
المقاتلة الروسية "ميغ-35" الجديدة
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المقاتلة "ميغ-35" متعددة المهام خلال مرحلة التجميع في مصنع "لوخوفيتسكي" في ضواحي موسكو
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المقاتلة "ميغ-35" متعددة المهام خلال مرحلة التجميع في مصنع "لوخوفيتسكي" في ضواحي موسكو
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المقاتلة الروسية متعددة المهام "ميغ-35" من الجيل الرابع (4++)
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عرض المقاتلة الجديدة "ميغ-35" متعدة المهام في معرض الطيران الدولي "ماكس-2017" في مطار جوكوفسمي بضواحي موسكو، روسيا
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© Sputnik . Ramil Sitdikov
المقاتلة الروسية "ميغ-35" الجديدة
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 فبراير/ شباط 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدى 8 سنوات للاضطهاد في إقليم دونباس على يد نظام كييف.
© Sputnikالمقاتلة الهجومية متعددة المهام "ميغ – 35"
المقاتلة الهجومية متعددة المهام "ميغ – 35"
© Sputnik