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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240729/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فولتشي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091221453.html
القوات الروسية تحرر بلدة فولتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية
القوات الروسية تحرر بلدة فولتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حررت بلدة فولتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقامت بتحسين الوضع التكتيكي على طول الجبهة. 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T11:21+0000
2024-07-29T11:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسفرت العمليات النشطة لوحدات قوات مجموعة "المركز" عن تحرير بلدة فولتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقامت الوحدات بتحسين الوضع التكتيكي على طول الجبهة، وصدت 8 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية".وأضاف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" بتحسين الوضع على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية، في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة زابوروجيه".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 130 جنديا، ودبابة، و5 مركبات، وعددا من المدافع.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 85 عسكريا، ومركبة قتال مشاة، و5 مركبات، وعددا من المدافع، ومحطة حرب إلكترونية من طراز "إنكلاف-إن"، ومستودعين للذخيرة الميدانية.وأكد البيان أن الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية أسقطت طائرة هجومية من طراز "سو-25" تتبع للقوات الجوية الأوكرانية، ومحطات رادار مراقبة الحركة الجوية من طراز "أتكر-33" و"سكالا-إم"، بالإضافة إلى مجموعات من القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في 127 منطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240729/ميغ-35-إس-روسية-تسجل-رقما-قياسيا-بإسقاط-ميغ-29-أوكرانية-من-مسافة-213-كيلومترا--1091219438.html
https://sarabic.ae/20240729/اعتقال-25-شخصا-مشتبها-بهم-بالعمل-مع-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعتي-زابوروجيه-وخيرسون-1091214429.html
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القوات الروسية تحرر بلدة فولتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية

11:21 GMT 29.07.2024 (تم التحديث: 11:51 GMT 29.07.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من قوات مجموعة "تسنتر" (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات "كورنيت" في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة
جنود من قوات مجموعة تسنتر (المركز) التابعة للقوات المسلحة الروسية أثناء تدريب أطقم أنظمة الصواريخ المضادة للدبابات كورنيت في اتجاه محور أفدييفكا بمنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 29.07.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حررت بلدة فولتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقامت بتحسين الوضع التكتيكي على طول الجبهة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسفرت العمليات النشطة لوحدات قوات مجموعة "المركز" عن تحرير بلدة فولتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقامت الوحدات بتحسين الوضع التكتيكي على طول الجبهة، وصدت 8 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية".

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 400 جندي، ودبابة، و3 مركبات قتالية مدرعة، و5 سيارات، وعددا من المدافع.

وأضاف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" بتحسين الوضع على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية، في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة زابوروجيه".
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10:38 GMT
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 130 جنديا، ودبابة، و5 مركبات، وعددا من المدافع.

وتابع البيان أن وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" استهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مقاطعة زابوروجيه، وفي مقاطعة خيرسون.

وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 85 عسكريا، ومركبة قتال مشاة، و5 مركبات، وعددا من المدافع، ومحطة حرب إلكترونية من طراز "إنكلاف-إن"، ومستودعين للذخيرة الميدانية.
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09:08 GMT
وأكد البيان أن الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية أسقطت طائرة هجومية من طراز "سو-25" تتبع للقوات الجوية الأوكرانية، ومحطات رادار مراقبة الحركة الجوية من طراز "أتكر-33" و"سكالا-إم"، بالإضافة إلى مجموعات من القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في 127 منطقة.

وأشار البيان إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت قنبلتين موجهتين فرنسيتين الصنع من طراز "هامر" و5 صواريخ "هيمارس" و68 مركبة جوية من دون طيار.

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.

وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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