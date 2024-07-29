https://sarabic.ae/20240729/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-فولتشي-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1091221453.html

القوات الروسية تحرر بلدة فولتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة فولتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية حررت بلدة فولتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقامت بتحسين الوضع التكتيكي على طول الجبهة. 29.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-29T11:21+0000

2024-07-29T11:21+0000

2024-07-29T11:51+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسفرت العمليات النشطة لوحدات قوات مجموعة "المركز" عن تحرير بلدة فولتشي في جمهورية دونيتسك الشعبية، وقامت الوحدات بتحسين الوضع التكتيكي على طول الجبهة، وصدت 8 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية".وأضاف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" بتحسين الوضع على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية، في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومقاطعة زابوروجيه".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 130 جنديا، ودبابة، و5 مركبات، وعددا من المدافع.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 85 عسكريا، ومركبة قتال مشاة، و5 مركبات، وعددا من المدافع، ومحطة حرب إلكترونية من طراز "إنكلاف-إن"، ومستودعين للذخيرة الميدانية.وأكد البيان أن الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات الروسية أسقطت طائرة هجومية من طراز "سو-25" تتبع للقوات الجوية الأوكرانية، ومحطات رادار مراقبة الحركة الجوية من طراز "أتكر-33" و"سكالا-إم"، بالإضافة إلى مجموعات من القوى العاملة والمعدات العسكرية الأوكرانية في 127 منطقة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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