https://sarabic.ae/20240729/اعتقال-25-شخصا-مشتبها-بهم-بالعمل-مع-القوات-الأوكرانية-في-مقاطعتي-زابوروجيه-وخيرسون-1091214429.html
اعتقال 25 شخصا مشتبها بهم بالعمل مع القوات الأوكرانية في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون
اعتقال 25 شخصا مشتبها بهم بالعمل مع القوات الأوكرانية في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون
سبوتنيك عربي
صرحت الخدمة الصحفية للحرس الوطني الروسي، اليوم الاثنين، أن القوات الخاصة التابعة للحرس الوطني الروسي اعتقلت خلال العمليات الخاصة 25 مشتبها بهم في مقاطعتي... 29.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-29T09:08+0000
2024-07-29T09:08+0000
2024-07-29T09:08+0000
روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
الحرس الوطني الروسي
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وجاء في بيان الحرس الوطني الروسي أنه "خلال المناسبات الخاصة على أراضي عدة في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، قامت القوات الخاصة للحرس الروسي، بناءً على المعلومات الواردة من ضباط مكافحة التجسس العسكريين، باحتجاز وتسليم 25 من السكان المحليين المشتبه في تواطؤهم مع القوات المسلحة الأوكرانية إلى موظفي وزارة الداخلية وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي".وأوضحت الوزارة أن أربعة منهم كانوا متورطين في التجسس، وجمع معلومات حول تصرفات وحدات من القوات المسلحة الروسية، وقوات الحرس الوطني، وكذلك وزارة الداخلية، ونقلها إلى القائمين عليها من القوات المسلحة الأوكرانية. وأضافت الخدمة الصحفية: "كان هناك أيضا أولئك الذين كانوا أعضاء في المنظمات المحظورة وقاموا بتمويلها".وصادر عسكريون وموظفون في الحرس الروسي أسلحة نارية، وقنابل يدوية، ووسائل لتصوير تحركات القوات الروسية، بالإضافة إلى، وسائط إلكترونية تحتوي على معلومات حول المناطق التي يتركز فيها الجيش الروسي وقوات الأمن الأخرى. وخلصت الوزارة إلى أن التحقيق جار في هذه الحقائق.القوات الروسية تحرر الطريق الذي يربط بين كوبيانسك وسفاتوفو والعديد من القرى الواقعة على طول الخطالقوات الروسية توجه 33 ضربة مشتركة على أهداف أوكرانية خلال أسبوع
https://sarabic.ae/20240314/الحرس-الوطني-وقوات-روسية-يتصدون-لمحاولة-اختراق-أوكرانية-في-كورسك-1086971532.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الحرس الوطني الروسي
روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الحرس الوطني الروسي
اعتقال 25 شخصا مشتبها بهم بالعمل مع القوات الأوكرانية في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون
صرحت الخدمة الصحفية للحرس الوطني الروسي، اليوم الاثنين، أن القوات الخاصة التابعة للحرس الوطني الروسي اعتقلت خلال العمليات الخاصة 25 مشتبها بهم في مقاطعتي زابوروجيه وخيرسون لمساعدة القوات المسلحة الأوكرانية.
وجاء في بيان الحرس الوطني الروسي أنه "خلال المناسبات الخاصة على أراضي عدة في مقاطعتي خيرسون وزابوروجيه، قامت القوات الخاصة للحرس الروسي، بناءً على المعلومات الواردة من ضباط مكافحة التجسس العسكريين، باحتجاز وتسليم 25 من السكان المحليين المشتبه في تواطؤهم مع القوات المسلحة الأوكرانية إلى موظفي وزارة الداخلية وجهاز الأمن الفيدرالي الروسي".
وأوضحت الوزارة أن أربعة منهم كانوا متورطين في التجسس، وجمع معلومات حول تصرفات وحدات من القوات المسلحة الروسية،
وقوات الحرس الوطني، وكذلك وزارة الداخلية، ونقلها إلى القائمين عليها من القوات المسلحة الأوكرانية.
ويشتبه في قيام ثمانية أشخاص آخرين بالخيانة. بالإضافة إلى ذلك، قام العديد من السكان المحليين بتعميم دعوات عامة للقيام بأنشطة إرهابية عبر الإنترنت.
وأضافت الخدمة الصحفية: "كان هناك أيضا أولئك الذين كانوا أعضاء في المنظمات المحظورة وقاموا بتمويلها".
وصادر عسكريون وموظفون في الحرس الروسي أسلحة نارية، وقنابل يدوية،
ووسائل لتصوير تحركات القوات الروسية، بالإضافة إلى، وسائط إلكترونية تحتوي على معلومات حول المناطق التي يتركز فيها الجيش الروسي وقوات الأمن الأخرى. وخلصت الوزارة إلى أن التحقيق جار في هذه الحقائق.