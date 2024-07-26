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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240726/القوات-الروسية-تحرر-الطريق-الذي-يربط-بين-كوبيانسك-وسفاتوفو-والعديد-من-القرى-الواقعة-على-طول-الخط-1091151091.html
القوات الروسية تحرر الطريق الذي يربط بين كوبيانسك وسفاتوفو والعديد من القرى الواقعة على طول الخط
القوات الروسية تحرر الطريق الذي يربط بين كوبيانسك وسفاتوفو والعديد من القرى الواقعة على طول الخط
سبوتنيك عربي
صرح رئيس الإدارة الروسية لمنطقة خاركوف، فيتالي غانشيف، للصحفيين، أن القوات المسلحة الروسية تقوم بتطهير الطريق الذي يربط بين كوبيانسك وسفاتوفو، وقد أصبحت عدة... 26.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-26T14:42+0000
2024-07-26T14:42+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ووفقا لغانتشيف، فإن القوات الروسية في اتجاه كوبيانسك تتحرك ببطء ولكن بثبات نحو كوبيانسك نفسها.وأضاف غانشيف للصحفيين، أنه "يتم تطهير الطريق الذي يربط كوبيانسك وسفاتوفو، وقد أصبحت العديد من البلدات على طول هذا الشريان تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية، لذلك، مع تقدم قواتنا، بالطبع، سنتحرك أيضًا مع إدارتنا، وندرس الوضع حيث سيكون من الضروري تقديم أي دعم، بما في ذلك إجلاء السكان المدنيين".وأشار إلى أن موظفي الإدارة الروسية لمنطقة خاركوف قاموا بالفعل بزيارة قريتي بيرفومايسكوي وأورليانكا المحررتين، حيث تعيش العديد من العائلات التي تحتاج إلى المساعدة.وأضافت الدفاع الروسية في بيانها الأسبوةعي، أنه " في الفترة من 20 إلى 26 يوليو/ تموز من هذا العام، نفذت القوات المسلحة الروسية 33 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وهاجمت طائرات من دون طيار، ونتيجة لذلك تم ضرب ما يلي: مؤسسات المجمع الصناعي العسكري أوكرانية لإنتاج البارود وإنتاج وإصلاح المركبات المدرعة ومرافق البنية التحتية للطاقة التي توفرها".وقامت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" الروسية بتحسين الوضع التكتيكي وهزمت القوة البشرية والمعدات ولواءين مشاة آليين وهجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، وثلاثة ألوية دفاعية وتشكيل الحرس الوطني، خلال أسبوع.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240726/ضابط-روسي-يكشف-خصائص-استخدام-الطائرات-المسيرة-في-الحرب-1091149976.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تحرر الطريق الذي يربط بين كوبيانسك وسفاتوفو والعديد من القرى الواقعة على طول الخط

14:42 GMT 26.07.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
صرح رئيس الإدارة الروسية لمنطقة خاركوف، فيتالي غانشيف، للصحفيين، أن القوات المسلحة الروسية تقوم بتطهير الطريق الذي يربط بين كوبيانسك وسفاتوفو، وقد أصبحت عدة قرى على طوله تحت سيطرة القوات الروسية.
ووفقا لغانتشيف، فإن القوات الروسية في اتجاه كوبيانسك تتحرك ببطء ولكن بثبات نحو كوبيانسك نفسها.
وأضاف غانشيف للصحفيين، أنه "يتم تطهير الطريق الذي يربط كوبيانسك وسفاتوفو، وقد أصبحت العديد من البلدات على طول هذا الشريان تحت سيطرة القوات المسلحة الروسية، لذلك، مع تقدم قواتنا، بالطبع، سنتحرك أيضًا مع إدارتنا، وندرس الوضع حيث سيكون من الضروري تقديم أي دعم، بما في ذلك إجلاء السكان المدنيين".
وأشار إلى أن موظفي الإدارة الروسية لمنطقة خاركوف قاموا بالفعل بزيارة قريتي بيرفومايسكوي وأورليانكا المحررتين، حيث تعيش العديد من العائلات التي تحتاج إلى المساعدة.

وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية وجهت 33 ضربة مشتركة على أهداف أوكرانية خلال أسبوع.

طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
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14:06 GMT
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها الأسبوةعي، أنه " في الفترة من 20 إلى 26 يوليو/ تموز من هذا العام، نفذت القوات المسلحة الروسية 33 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وهاجمت طائرات من دون طيار، ونتيجة لذلك تم ضرب ما يلي: مؤسسات المجمع الصناعي العسكري أوكرانية لإنتاج البارود وإنتاج وإصلاح المركبات المدرعة ومرافق البنية التحتية للطاقة التي توفرها".
بالإضافة إلى ذلك، تم قصف مستودعات للطائرات من دون طيار، ومستودعات الذخيرة وأسلحة الصواريخ والمدفعية، والقطارات العسكرية مع المعدات وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للمرتزقة الأجانب.
وقامت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" الروسية بتحسين الوضع التكتيكي وهزمت القوة البشرية والمعدات ولواءين مشاة آليين وهجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، وثلاثة ألوية دفاعية وتشكيل الحرس الوطني، خلال أسبوع.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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