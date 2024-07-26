ضابط روسي يكشف خصائص استخدام الطائرات المسيرة في الحرب

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عرب بوينت بودكاست
الشخصية السيكوباتية وخفاياها؟
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كواليس السينما
تأثير الإنتاج على الأعمال الفنية
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
ناشط فلسطيني: لولا الغطاء الأمريكي لما تجرأت حكومة نتانياهو ارتكاب جرائم بحق الفلسطينيين
09:31 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
محرك كهربي مجهري من بنيات الحمض النووي
10:30 GMT
15 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
10:45 GMT
15 د
من الملعب
ليفربول الجريح يحافظ على الصدارة وفضيحة تحكيمية في اسبانيا
11:03 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
أي الأباء أنت؟ متسلط وذو قرار لا يتغير، أو تنتهج الدلال في كل شيء؟
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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حصاد الأسبوع
دبلوماسي سابق: لقاء بوتين والأسد هو لقاء المستقبل
16:03 GMT
60 د
ملفات ساخنة
اجتماع جيبوتي حول السودان: لوقف الحرب أم تمهيدًا لمحادثات جنيف
17:03 GMT
29 د
صدى الحياة
حقوقي فلسطيني: الاحتلال يعاقب بشكل جماعي ويهدف إلى قتل الجيل الناشئ
17:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
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مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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30 د
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البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
08:18 GMT
22 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
08:40 GMT
20 د
كواليس السينما
التمثيل والسينما تناغم وابداع
09:03 GMT
27 د
صدى الحياة
الميراث والهبة في القوانين العربية
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
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31 د
من الملعب
مانشستر سيتي يتوّج بلقب بالدوري الانكليزي الممتاز للمرة الرابعة على التوالي
11:03 GMT
27 د
الإنسان والثقافة
أنطون تشيخوف سيّد القصة القصيرة الحديثة والمسرحيات ورائد المسرح نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
المرأة الأم والعاملة...الصعوبات والتحديات
12:03 GMT
36 د
عرب بوينت بودكاست
ما هي مخاطر الذكاء الاصطناعي على مستخدمي الإنترنت؟
12:39 GMT
21 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
بايدن يطالب نتنياهو بإبرام صفقة غزة "بأسرع وقت" ، "العفو" الدولية تدعو الأمم المتحدة لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل كامل السودان
16:03 GMT
59 د
شؤون عسكرية
خبير: محاولة أمريكية للتحرش بروسيا في منطقة القطب الشمالي لاستكشاف القواعد الروسية
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير مالي: انهيار الدولار قادم لا محالة
17:33 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
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أمساليوم
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Бойцы Народной милиции ЛНР осматривают дом в городе Ровеньки, разрушенный в результате попадания украинской ракеты Точка-У - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
تغطية مباشرة لأحداث إقليم دونباس، من آخر مستجدات ما يجري على أراضي جمهوريتي دونيتسك ولوغانسك الشعبيتين، وأخبار اللاجئين القادمين من إقليم دونباس إلى روسيا.
https://sarabic.ae/20240726/ضابط-روسي-يكشف-خصائص-استخدام-الطائرات-المسيرة-في-الحرب-1091149976.html
ضابط روسي يكشف خصائص استخدام الطائرات المسيرة في الحرب
ضابط روسي يكشف خصائص استخدام الطائرات المسيرة في الحرب
سبوتنيك عربي
قال كبير مشغلي الطائرات دون طيار، الضابط الروسي الذي يحمل لقب "ماياك" (منارة) للصحفيين، اليوم الجمعة: "يتفوق مشغلو الطائرات دون طيار من فوج الدبابات الثالث عشر... 26.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-26T14:06+0000
2024-07-26T14:06+0000
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
طائرة مسيرة
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وأضاف الضابط أن وحدته قامت بتحليل أداء مشغلي الطائرات دون طيار ومشغلي العدو في اتجاهها.وأوضح: "إننا نتفوق بشكل كبير على العدو بطائرات مسيرة من نوع FPV، إذ نحلل مقاطع الفيديو والوثائق. ونحن نعرف عن كل طائراتنا دون طيار. أين هي، في أي وقت صعدت، ما هو الهدف الذي أصابته، أين أصابت، حيث يجري تحليل كامل. وفي المتوسط، إذا استغرق الأمر أكثر من شهر، فإن نحو 60-70% من طائراتنا تصيب".وأشار "ماياك" إلى أن تقنية الطائرات المسيرة تتقدم بسرعة، قائلا: "بشكل عام، كل ما كان فعالا قبل أسبوعين، عند الرجوع هنا يتغير، ولم يعد يعمل. ومجال الطائرات دون طيار والمروحية كله يتغير تمامًا. وتوجد بالفعل ترددات مختلفة، ووحدة الحرب الإلكترونية التي كانت تعمل لم تعد تعمل. أي أن كل الجهود التي تم بذلها على مدى فترة طويلة من الزمن قد تصبح عديمة الفائدة خلال أسبوع أو في اليوم التالي. لذلك علينا أن نبدأ العمل مرة أخرى".وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير 2022، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها بأنه حماية المدنيين الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد نظام كييف لمدة 8 سنوات، مشيرًا إلى أن العملية الخاصة كانت إجراءً قسريًا، ولم تُترك لروسيا "أي فرصة لفعل خلاف ذلك، ونشأت مخاطر أمنية لدرجة أنه كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى".ووفقًا للرئيس الروسي، تحاول روسيا منذ 30 عامًا التوصل إلى اتفاق مع حلف شمال الأطلسي بشأن مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها واجهت ردًا على ذلك إما بالخداع والأكاذيب الساخرة، أو بمحاولات الضغط والابتزاز، في حين أن الحلف رغم احتجاجات موسكو، يتابع توسعه بشكل مطرد ويقترب من حدود روسيا الاتحادية.
https://sarabic.ae/20240726/وزير-الدفاع-الروسي-يتفقد-ساحة-تدريب-في-منطقة-لينينغراد-العسكرية--1091137178.html
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طائرة مسيرة
طائرة مسيرة

ضابط روسي يكشف خصائص استخدام الطائرات المسيرة في الحرب

14:06 GMT 26.07.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
قال كبير مشغلي الطائرات دون طيار، الضابط الروسي الذي يحمل لقب "ماياك" (منارة) للصحفيين، اليوم الجمعة: "يتفوق مشغلو الطائرات دون طيار من فوج الدبابات الثالث عشر التابع لفرقة الدبابات الرابعة التابعة لجيش الدبابات الأول التابع لمجموعة القوات الغربية في منطقة مسؤوليتهم، على القوات المسلحة الأوكرانية في دقة إصابة الأهداف بطائرات دون طيار من نوع FPV".
وأضاف الضابط أن وحدته قامت بتحليل أداء مشغلي الطائرات دون طيار ومشغلي العدو في اتجاهها.
وأوضح: "إننا نتفوق بشكل كبير على العدو بطائرات مسيرة من نوع FPV، إذ نحلل مقاطع الفيديو والوثائق. ونحن نعرف عن كل طائراتنا دون طيار. أين هي، في أي وقت صعدت، ما هو الهدف الذي أصابته، أين أصابت، حيث يجري تحليل كامل. وفي المتوسط، إذا استغرق الأمر أكثر من شهر، فإن نحو 60-70% من طائراتنا تصيب".
وأشار "ماياك" إلى أن تقنية الطائرات المسيرة تتقدم بسرعة، قائلا: "بشكل عام، كل ما كان فعالا قبل أسبوعين، عند الرجوع هنا يتغير، ولم يعد يعمل. ومجال الطائرات دون طيار والمروحية كله يتغير تمامًا. وتوجد بالفعل ترددات مختلفة، ووحدة الحرب الإلكترونية التي كانت تعمل لم تعد تعمل. أي أن كل الجهود التي تم بذلها على مدى فترة طويلة من الزمن قد تصبح عديمة الفائدة خلال أسبوع أو في اليوم التالي. لذلك علينا أن نبدأ العمل مرة أخرى".
أندريه بيلوسوف يشارك في حفل بمناسبة الذكرى الخمسين لبدء بناء خط بايكال-أمور الرئيسي. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
وزير الدفاع الروسي يتفقد ساحة تدريب في منطقة لينينغراد العسكرية
07:31 GMT
وأطلقت روسيا عملية عسكرية خاصة في أوكرانيا في 24 شباط/ فبراير 2022، ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدفها بأنه حماية المدنيين الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة الجماعية على يد نظام كييف لمدة 8 سنوات، مشيرًا إلى أن العملية الخاصة كانت إجراءً قسريًا، ولم تُترك لروسيا "أي فرصة لفعل خلاف ذلك، ونشأت مخاطر أمنية لدرجة أنه كان من المستحيل الرد بوسائل أخرى".
ووفقًا للرئيس الروسي، تحاول روسيا منذ 30 عامًا التوصل إلى اتفاق مع حلف شمال الأطلسي بشأن مبادئ الأمن في أوروبا، لكنها واجهت ردًا على ذلك إما بالخداع والأكاذيب الساخرة، أو بمحاولات الضغط والابتزاز، في حين أن الحلف رغم احتجاجات موسكو، يتابع توسعه بشكل مطرد ويقترب من حدود روسيا الاتحادية.
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Обстрел зданий в палестинском городе Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... بايدن يطالب نتنياهو بإبرام صفقة غزة08:02 GMTРабота расчетов РСЗО Град ЦВО на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة06:56 GMT
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