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الكرملين يعلق على تصريحات كييف حول استعدادها للتفاوض مع موسكو
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240724/القوات-الروسية-تدمر-منظومتي-إس-300-ومستودعا-للمسيرات-الأوكرانية---عاجل--1091084122.html
القوات الروسية تدمر منظومتي "إس-300" ومستودعا للمسيرات الأوكرانية
القوات الروسية تدمر منظومتي "إس-300" ومستودعا للمسيرات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية دمرت منظومتي "إس-300" تابعتين لنظام كييف، ومستودعا للمسيرات الأوكرانية. 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T11:12+0000
2024-07-24T11:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أنه "قام الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية خلال 24 ساعة بتدمير نقطة مراقبة ومستودعا للمركبات الجوية من دون طيار التابعة للواء الميكانيكي 63 للقوات المسلحة الروسية، كما تم تدمير منظومتي رادار من طراز "إس-300" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخين تكتيكيين من طراز "توتشكا-يو"، وقنبلتين موجهتين من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، ونظام إطلاق صواريخ متعدد الإطلاق "هيمارس" أمريكي الصنع، و61 مركبة جوية من دون طيار.وهزمت وحدات من مجموعة فوستوك القوة البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 129.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240724/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-3-طائرات-مسيرة-أوكرانية-في-أجواء-مقاطعة-بيلغورود-الليلة-الماضية-1091076212.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر منظومتي "إس-300" ومستودعا للمسيرات الأوكرانية

11:12 GMT 24.07.2024 (تم التحديث: 11:17 GMT 24.07.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق "أوراغان" التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن القوات الروسية دمرت منظومتي "إس-300" تابعتين لنظام كييف، ومستودعا للمسيرات الأوكرانية.
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أنه "قام الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات من دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية خلال 24 ساعة بتدمير نقطة مراقبة ومستودعا للمركبات الجوية من دون طيار التابعة للواء الميكانيكي 63 للقوات المسلحة الروسية، كما تم تدمير منظومتي رادار من طراز "إس-300" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
بالإضافة إلى ذلك، تم قصف تجمعات القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 146 مقاطعة.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي صاروخين تكتيكيين من طراز "توتشكا-يو"، وقنبلتين موجهتين من طراز "هامر" مصنوعة في فرنسا، ونظام إطلاق صواريخ متعدد الإطلاق "هيمارس" أمريكي الصنع، و61 مركبة جوية من دون طيار.
وهزمت وحدات من مجموعة فوستوك القوة البشرية ومعدات اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع الإقليمي 129.
منظومة الدفاع الجوي إس-400 في المنتدى العسكري التقني الدولي آرميا 2023 في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وخسر العدو ما يصل إلى 120 جنديًا وخمس مركبات ومدفعين هاوتزر أمريكيين الصنع من عيار 155 ملم من طراز "إم 777" ومدفعين هاوتزر أمريكيين الصنع من عيار 155 ملم من طراز "إم 198" ومستودعًا للذخيرة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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