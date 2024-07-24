https://sarabic.ae/20240724/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-3-طائرات-مسيرة-أوكرانية-في-أجواء-مقاطعة-بيلغورود-الليلة-الماضية-1091076212.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود الليلة الماضية
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود الليلة الماضية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت الليلة الماضية 3 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود. 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T05:17+0000
2024-07-24T05:17+0000
2024-07-24T05:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/11/1080159299_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_4f740d7ef8136a6b2d4fd398618353c3.jpg
وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت داخل روسيا الاتحادية".وأضاف البيان أن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف."الرد سيكون قاسيا"... موسكو تعلق على تحويل عائدات الأصول الروسية إلى أوكرانياودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240722/إسكندر-إم-الروسي-يستهدف-مجمع-استطلاع-أوكراني-يتضمن-راجمات-هيمارس-1091013602.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/08/11/1080159299_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_134fa07fa409b47c78dbecb7984b78f3.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود الليلة الماضية
أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت الليلة الماضية 3 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود.
وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت داخل روسيا الاتحادية".
وأضاف البيان أن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.