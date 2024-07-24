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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240724/الدفاع-الروسية-تعلن-إسقاط-3-طائرات-مسيرة-أوكرانية-في-أجواء-مقاطعة-بيلغورود-الليلة-الماضية-1091076212.html
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود الليلة الماضية
الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود الليلة الماضية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت الليلة الماضية 3 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود. 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T05:17+0000
2024-07-24T05:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت داخل روسيا الاتحادية".وأضاف البيان أن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف."الرد سيكون قاسيا"... موسكو تعلق على تحويل عائدات الأصول الروسية إلى أوكرانياودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240722/إسكندر-إم-الروسي-يستهدف-مجمع-استطلاع-أوكراني-يتضمن-راجمات-هيمارس-1091013602.html
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روسيا

الدفاع الروسية تعلن إسقاط 3 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود الليلة الماضية

05:17 GMT 24.07.2024
© Sputnik . Maksim Blinov / الانتقال إلى بنك الصورمنظومة الدفاع الجوي "إس-400" في المنتدى العسكري التقني الدولي "آرميا 2023" في مركز "باتريوت" للمؤتمرات والمعارض.
منظومة الدفاع الجوي إس-400 في المنتدى العسكري التقني الدولي آرميا 2023 في مركز باتريوت للمؤتمرات والمعارض. - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2024
© Sputnik . Maksim Blinov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية اليوم الأربعاء، بأن أنظمة الدفاع الجوي أسقطت الليلة الماضية 3 طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود.
وجاء في بيان الوزارة: "خلال الليلة الماضية، تم إحباط محاولة من جانب نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيرة ضد منشآت داخل روسيا الاتحادية".
وأضاف البيان أن "منظومات الدفاع الجوي المناوبة أسقطت ثلاث طائرات مسيرة أوكرانية في أجواء مقاطعة بيلغورود".
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وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
"الرد سيكون قاسيا"... موسكو تعلق على تحويل عائدات الأصول الروسية إلى أوكرانيا
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. الصين تقترح مبادرة من 3 خطوات للخروج من المأزق الحالي في غزةأمس, 21:13 GMT
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