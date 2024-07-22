https://sarabic.ae/20240722/إسكندر-إم-الروسي-يستهدف-مجمع-استطلاع-أوكراني-يتضمن-راجمات-هيمارس-1091013602.html

"إسكندر-إم" الروسي يستهدف مجمع استطلاع أوكرانيا يتضمن راجمات "هيمارس"

"إسكندر-إم" الروسي يستهدف مجمع استطلاع أوكرانيا يتضمن راجمات "هيمارس"

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مجمعات صواريخ "إسكندر-إم" الروسية، دمرت راجمات "هيمارس" وحيّدت عسكريين أوكرانيين في قرية نوفوبيتروفكا بمقاطعة... 22.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-22T12:08+0000

2024-07-22T12:08+0000

2024-07-22T12:17+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

رصد عسكري

روسيا

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وجاء في بيان الوزارة: "استهدفت مجمعات صواريخ "إسكندر-إم" الروسية، مجمع استطلاع يحتوي على راجمات "هيمارس" في قرية نوفوبيتروفكا بمقاطعة نيكولاييف".وأضاف البيان أن الهجوم أسفر عن تدمير راجمة "هيمارس" مع ذخيرة وتحييد عدد من العسكريين الأوكرانيين، الذين كانوا يعملون على منصات إطلاق "هيمارس".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية استهدفت عددا من الألوية الأوكرانية على محاور عدة، وسيطرت على مواقع أكثر فائدة ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.تصنف صواريخ "إسكندر" ضمن الصواريخ الباليستية القصيرة المدى وهي محمولة على مركبات حاملة، إضافة إلى مركبات الدعم.تعمل الصواريخ بالوقود الصلب وهي من مرحلة واحدة ويمكن تزويدها برأس حربي تقليدي حراري أو شديد الانفجار، ويتراوح مداها بين 400 إلى 500 كلم، بينما يصل مدى النسخة التصديرية من الصاروخ إلى 280 كيلومترا فقط.

https://sarabic.ae/20240717/لا-يمكن-النجاة-من-نيرانه-الغرب-لا-يستطيع-حماية-نفسه-من-صواريخ-إسكندر---إم-الروسية-1090871327.html

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رصد عسكري, روسيا