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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240722/إسكندر-إم-الروسي-يستهدف-مجمع-استطلاع-أوكراني-يتضمن-راجمات-هيمارس-1091013602.html
"إسكندر-إم" الروسي يستهدف مجمع استطلاع أوكرانيا يتضمن راجمات "هيمارس"
"إسكندر-إم" الروسي يستهدف مجمع استطلاع أوكرانيا يتضمن راجمات "هيمارس"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مجمعات صواريخ "إسكندر-إم" الروسية، دمرت راجمات "هيمارس" وحيّدت عسكريين أوكرانيين في قرية نوفوبيتروفكا بمقاطعة... 22.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-22T12:08+0000
2024-07-22T12:17+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
روسيا
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وجاء في بيان الوزارة: "استهدفت مجمعات صواريخ "إسكندر-إم" الروسية، مجمع استطلاع يحتوي على راجمات "هيمارس" في قرية نوفوبيتروفكا بمقاطعة نيكولاييف".وأضاف البيان أن الهجوم أسفر عن تدمير راجمة "هيمارس" مع ذخيرة وتحييد عدد من العسكريين الأوكرانيين، الذين كانوا يعملون على منصات إطلاق "هيمارس".وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية استهدفت عددا من الألوية الأوكرانية على محاور عدة، وسيطرت على مواقع أكثر فائدة ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.تصنف صواريخ "إسكندر" ضمن الصواريخ الباليستية القصيرة المدى وهي محمولة على مركبات حاملة، إضافة إلى مركبات الدعم.تعمل الصواريخ بالوقود الصلب وهي من مرحلة واحدة ويمكن تزويدها برأس حربي تقليدي حراري أو شديد الانفجار، ويتراوح مداها بين 400 إلى 500 كلم، بينما يصل مدى النسخة التصديرية من الصاروخ إلى 280 كيلومترا فقط.
https://sarabic.ae/20240717/لا-يمكن-النجاة-من-نيرانه-الغرب-لا-يستطيع-حماية-نفسه-من-صواريخ-إسكندر---إم-الروسية-1090871327.html
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رصد عسكري, روسيا
رصد عسكري, روسيا

"إسكندر-إم" الروسي يستهدف مجمع استطلاع أوكرانيا يتضمن راجمات "هيمارس"

12:08 GMT 22.07.2024 (تم التحديث: 12:17 GMT 22.07.2024)
© Пресс-служба Минобороны РФ / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ "إسكندر" على مستودع يحتوي على أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني
إطلاق صاروخ إسكندر على مستودع يحتوي على أسلحة قوات نظام الحكم الأوكراني - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
© Пресс-служба Минобороны РФ
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن مجمعات صواريخ "إسكندر-إم" الروسية، دمرت راجمات "هيمارس" وحيّدت عسكريين أوكرانيين في قرية نوفوبيتروفكا بمقاطعة نيكولاييف.
وجاء في بيان الوزارة: "استهدفت مجمعات صواريخ "إسكندر-إم" الروسية، مجمع استطلاع يحتوي على راجمات "هيمارس" في قرية نوفوبيتروفكا بمقاطعة نيكولاييف".
وأضاف البيان أن الهجوم أسفر عن تدمير راجمة "هيمارس" مع ذخيرة وتحييد عدد من العسكريين الأوكرانيين، الذين كانوا يعملون على منصات إطلاق "هيمارس".
أطقم قتالية من فيلق جيش أسطول البلطيق أثناء تحميل قاذفة صواريخ شبه باليستية من مركبة نقل وتحميل أثناء التدريب على الإطلاق الإلكتروني لأنظمة الصواريخ التشغيلية التكتيكية إسكندر-إم. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
"لا يمكن النجاة من نيرانه".. الغرب لا يستطيع حماية نفسه من صواريخ "إسكندر-إم" الروسية
17 يوليو, 09:45 GMT
وفي وقت سابق من اليوم الاثنين، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن القوات الروسية استهدفت عددا من الألوية الأوكرانية على محاور عدة، وسيطرت على مواقع أكثر فائدة ضمن نطاق العملية العسكرية الخاصة.
تصنف صواريخ "إسكندر" ضمن الصواريخ الباليستية القصيرة المدى وهي محمولة على مركبات حاملة، إضافة إلى مركبات الدعم.
تعمل الصواريخ بالوقود الصلب وهي من مرحلة واحدة ويمكن تزويدها برأس حربي تقليدي حراري أو شديد الانفجار، ويتراوح مداها بين 400 إلى 500 كلم، بينما يصل مدى النسخة التصديرية من الصاروخ إلى 280 كيلومترا فقط.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة07:36 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تطلب إخلاء الأحياء الشرقية من خان يونس لبدء عملية عسكرية05:28 GMT
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