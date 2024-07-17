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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240717/لا-يمكن-النجاة-من-نيرانه-الغرب-لا-يستطيع-حماية-نفسه-من-صواريخ-إسكندر---إم-الروسية-1090871327.html
"لا يمكن النجاة من نيرانه".. الغرب لا يستطيع حماية نفسه من صواريخ "إسكندر-إم" الروسية
"لا يمكن النجاة من نيرانه".. الغرب لا يستطيع حماية نفسه من صواريخ "إسكندر-إم" الروسية
سبوتنيك عربي
تمتلك روسيا أقوى ترسانة صاروخية في العالم تضم أنواعا مختلفة من الصواريخ الهجومية العابرة للقارات والمتوسطة والقصيرة المدى، ومنها صواريخ "إسكندر" المحمولة على... 17.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-17T09:45+0000
2024-07-17T09:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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ويقول تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، إن النجاة من صواريخ "إسكندر" الروسية غير ممكن، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الغربية لا يمكنها اعتراض هذا الصاروخ، الذي ينطلق في مسار "نصف باليستي"، ويقوم بمناورات خلال رحلته للهدف باستخدام الزعانف، بصورة تجعل عملية تحديد نقطة معينة لتدمير في غاية الصعوبة إن لم تكن مستحيلة.وعلى خلاف باقي الصواريخ الباليستية التي تنطلق في مسار محدد نحو الهدف، فإن "إسكندر - إم" يتخذ مسارا نصف باليستي ويتجه نحو الهدف ليصيبه بدقة عالية، حسبما ذكر التقرير الذي أشار إلى تأكيد شركة "روستيخ" الروسية هذا الأمر.ولفت إلى أن صواريخ "إسكندر - إم" أثبتت فعاليتها في منطقة العمليات العسكرية الخاصة بفضل ما تحمله من رؤوس حربية قوية يمكنها تدمير مبنى أو سفينة حربية أو أحد الحصون الدفاعية المنيعة، إضافة إلى دقته العالية.وأوضح التقرير أن روسيا تستخدم تكتيكات الضربات المزدوجة بصواريخ "إسكندر" لتحقيق إصابة مباشرة وتدمير الهدف بشكل كامل.وتصنف صواريخ "إسكندر" ضمن الصواريخ الباليستية القصيرة المدى وهي محمولة على مركبات حاملة، إضافة إلى مركبات الدعم.تعمل الصواريخ بالوقود الصلب وهي من مرحلة واحدة ويمكن تزويدها برأس حربي تقليدي حراري أو شديد الانفجار، ويتراوح مداها بين 400 إلى 500 كلم، بينما يصل مدى النسخة التصديرية من الصاروخ إلى 280 كيلومترا فقط.
https://sarabic.ae/20240713/إسكندر-الروسي-يدمر-رتلا-عسكريا-أوكرانيا-في-مقاطعة-خاركوف-فيديو-1090773137.html
https://sarabic.ae/20240706/مشاهد-لقيام-إسكندر-إم-الروسي-بتدمير-منظومة-إس-300-تابعة-لنظام-كييف-في-بولتافا-فيديو--1090542886.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار العالم الآن, أخبار أوكرانيا

"لا يمكن النجاة من نيرانه".. الغرب لا يستطيع حماية نفسه من صواريخ "إسكندر-إم" الروسية

09:45 GMT 17.07.2024 (تم التحديث: 09:46 GMT 17.07.2024)
© Sputnik . Vitaly Nevar / الانتقال إلى بنك الصورأطقم قتالية من فيلق جيش أسطول البلطيق أثناء تحميل قاذفة صواريخ شبه باليستية من مركبة نقل وتحميل أثناء التدريب على الإطلاق الإلكتروني لأنظمة الصواريخ التشغيلية التكتيكية إسكندر-إم.
أطقم قتالية من فيلق جيش أسطول البلطيق أثناء تحميل قاذفة صواريخ شبه باليستية من مركبة نقل وتحميل أثناء التدريب على الإطلاق الإلكتروني لأنظمة الصواريخ التشغيلية التكتيكية إسكندر-إم. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
© Sputnik . Vitaly Nevar
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تمتلك روسيا أقوى ترسانة صاروخية في العالم تضم أنواعا مختلفة من الصواريخ الهجومية العابرة للقارات والمتوسطة والقصيرة المدى، ومنها صواريخ "إسكندر" المحمولة على المركبات.
ويقول تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية، إن النجاة من صواريخ "إسكندر" الروسية غير ممكن، مشيرا إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الغربية لا يمكنها اعتراض هذا الصاروخ، الذي ينطلق في مسار "نصف باليستي"، ويقوم بمناورات خلال رحلته للهدف باستخدام الزعانف، بصورة تجعل عملية تحديد نقطة معينة لتدمير في غاية الصعوبة إن لم تكن مستحيلة.
إطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 13.07.2024
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وعلى خلاف باقي الصواريخ الباليستية التي تنطلق في مسار محدد نحو الهدف، فإن "إسكندر - إم" يتخذ مسارا نصف باليستي ويتجه نحو الهدف ليصيبه بدقة عالية، حسبما ذكر التقرير الذي أشار إلى تأكيد شركة "روستيخ" الروسية هذا الأمر.
ولفت إلى أن صواريخ "إسكندر - إم" أثبتت فعاليتها في منطقة العمليات العسكرية الخاصة بفضل ما تحمله من رؤوس حربية قوية يمكنها تدمير مبنى أو سفينة حربية أو أحد الحصون الدفاعية المنيعة، إضافة إلى دقته العالية.
وأوضح التقرير أن روسيا تستخدم تكتيكات الضربات المزدوجة بصواريخ "إسكندر" لتحقيق إصابة مباشرة وتدمير الهدف بشكل كامل.
نظام إسكندر-إم الروسيي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 06.07.2024
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6 يوليو, 12:07 GMT
وتصنف صواريخ "إسكندر" ضمن الصواريخ الباليستية القصيرة المدى وهي محمولة على مركبات حاملة، إضافة إلى مركبات الدعم.
تعمل الصواريخ بالوقود الصلب وهي من مرحلة واحدة ويمكن تزويدها برأس حربي تقليدي حراري أو شديد الانفجار، ويتراوح مداها بين 400 إلى 500 كلم، بينما يصل مدى النسخة التصديرية من الصاروخ إلى 280 كيلومترا فقط.
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