مشاهد لقيام "إسكندر-إم" الروسي بتدمير منظومة "إس-300" تابعة لنظام كييف في بولتافا... فيديو
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationنظام "إسكندر-إم" الروسيي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
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نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مشاهد لقيام القوات الروسية، بتدمير وحدة نظام صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس-300" تابعة لقوات نظام كييف، بواسطة نظام "إسكندر-إم" الصاروخي، في منطقة بولتافا.
وتبين المشاهد لحظة استهداف وحدة نظام الصواريخ المضادة للطيران من طراز "إس-300" التابعة لقوات نظام كييف، من قبل القوات الروسية، بواسطة نظام "إسكندر-إم" الصاروخي، في منطقة بولتافا.
📹الدفاع الروسية تنشر مشاهد لقيام القوات الروسية، بتدمير وحدة نظام صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس-300" التابع لقوات نظام كييف، بواسطة نظام "إسكندر-إم" الصاروخي، في منطقة بولتافا pic.twitter.com/PZ5hV4i6DG— Sputnik Arabic (@sputnik_ar) July 6, 2024
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية حررت بلدة سوكول التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.
وأضافت الدفاع الروسية، في بيانها اليومي، أن "وحدات من مجموعة "المركز" الروسية، ونتيجة العمليات النشطة قامت بتحرير بلدة سوكول التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية وتحسين الوضع التكتيكي في المنطقة".
كما قامت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية بهزيمة تشكيلات المشاة الآلية رقم 24، وكتيبة المشاة الآلية رقم 59، وألوية المشاة الآلية رقم 46 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فولشي وأوستروي وسيليدوفو وفوسخود وتوريتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم صد 5 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من ألوية الهجوم الجوي الآلية 31 و41 و47 و95 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقا للدفاع الروسية.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 415 عسكريًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك مركبة قتال مشاة أمريكية الصنع من طراز "برادلي"، وشاحنتين صغيرتين ومدفعا ذاتي الدفع من طراز "بالادين" أمريكي الصنع عيار 155 ملم، ومدفع "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع "إم 119" عيار 105 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية ومدفعا مضادا للدبابات من عيار 100 ملم.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 صواريخ كروز بريطانية الصنع من طراز "ستورم شادو"، وصاروخ "هارم" مضاد للرادارات أمريكي الصنع، وقنبلة موجهة من نوع "هامر" فرنسية الصنع، و3 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و55 طائرة من دون طيار".
وهزمت وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية تشكيلات لواء الهجوم الجبلي الميكانيكي 65 ولواء 128 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري 35 ولواء الدفاع الأرضي 123 في مناطق رابوتينو وبياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه، و نيكولسكوي و رازليف في مقاطعة خيرسون .
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.