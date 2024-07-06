https://sarabic.ae/20240706/مشاهد-لقيام-إسكندر-إم-الروسي-بتدمير-منظومة-إس-300-تابعة-لنظام-كييف-في-بولتافا-فيديو--1090542886.html

مشاهد لقيام "إسكندر-إم" الروسي بتدمير منظومة "إس-300" تابعة لنظام كييف في بولتافا... فيديو

مشاهد لقيام "إسكندر-إم" الروسي بتدمير منظومة "إس-300" تابعة لنظام كييف في بولتافا... فيديو

سبوتنيك عربي

نشرت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، مشاهد لقيام القوات الروسية، بتدمير وحدة نظام صواريخ مضادة للطائرات من طراز "إس-300" تابعة لقوات نظام كييف، بواسطة نظام... 06.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-06T12:07+0000

2024-07-06T12:07+0000

2024-07-06T12:07+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وتبين المشاهد لحظة استهداف وحدة نظام الصواريخ المضادة للطيران من طراز "إس-300" التابعة لقوات نظام كييف، من قبل القوات الروسية، بواسطة نظام "إسكندر-إم" الصاروخي، في منطقة بولتافا.وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية حررت بلدة سوكول التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية.كما قامت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية بهزيمة تشكيلات المشاة الآلية رقم 24، وكتيبة المشاة الآلية رقم 59، وألوية المشاة الآلية رقم 46 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فولشي وأوستروي وسيليدوفو وفوسخود وتوريتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم صد 5 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية من ألوية الهجوم الجوي الآلية 31 و41 و47 و95 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، وفقا للدفاع الروسية.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 صواريخ كروز بريطانية الصنع من طراز "ستورم شادو"، وصاروخ "هارم" مضاد للرادارات أمريكي الصنع، وقنبلة موجهة من نوع "هامر" فرنسية الصنع، و3 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و55 طائرة من دون طيار".وهزمت وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية تشكيلات لواء الهجوم الجبلي الميكانيكي 65 ولواء 128 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري 35 ولواء الدفاع الأرضي 123 في مناطق رابوتينو وبياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه، و نيكولسكوي و رازليف في مقاطعة خيرسون .ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.صواريخ روسية تضرب مؤسسة أوكرانية عسكرية لإنتاج مدافع الدبابات

https://sarabic.ae/20240706/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-سوكول-بجمهورية-دونيتسك-الشعبية-1090541418.html

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روسيا, رصد عسكري