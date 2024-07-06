https://sarabic.ae/20240706/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-سوكول-بجمهورية-دونيتسك-الشعبية-1090541418.html

القوات الروسية تحرر بلدة سوكول بجمهورية دونيتسك الشعبية

القوات الروسية تحرر بلدة سوكول بجمهورية دونيتسك الشعبية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم السبت، أن القوات الروسية حررت بلدة سوكول التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية. 06.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-06T11:39+0000

2024-07-06T11:39+0000

2024-07-06T11:39+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضافت الدفاع الروسية، في بيانها اليومي، أن "وحدات من مجموعة "المركز" الروسية، ونتيجة العمليات النشطة قامت بتحرير بلدة سوكول التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية وتحسين الوضع التكتيكي في المنطقة".كما قامت وحدات من مجموعة "المركز" الروسية بهزيمة تشكيلات المشاة الآلية رقم 24، وكتيبة المشاة الآلية رقم 59، وألوية المشاة الآلية رقم 46 التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فولشي وأوستروي وسيليدوفو وفوسخود وتوريتسك في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 415 عسكريًا، وثلاث مركبات قتالية مدرعة، بما في ذلك مركبة قتال مشاة أمريكية الصنع من طراز "برادلي"، وشاحنتين صغيرتين ومدفعا ذاتي الدفع من طراز "بالادين" أمريكي الصنع عيار 155 ملم، ومدفع "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفع "إم 119" عيار 105 ملم مصنوع في الولايات المتحدة الأمريكية ومدفعا مضادا للدبابات من عيار 100 ملم.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن "أنظمة الدفاع الجوي أسقطت 3 صواريخ كروز بريطانية الصنع من طراز "ستورم شادو"، وصاروخ "هارم" مضاد للرادارات أمريكي الصنع، وقنبلة موجهة من نوع "هامر" فرنسية الصنع، و3 صواريخ "هيمارس" أمريكية الصنع، و55 طائرة من دون طيار".في الوقت نفسه، أكدت الوزارة أن "الطيران العملياتي التكتيكي والطائرات المسيّرة والقوات الصاروخية والمدفعية لمجموعات القوات المسلحة الروسية قامت بتدمير رادار إضاءة وتوجيه وجهاز كشف على ارتفاعات منخفضة وقاذفتين لنظام الصواريخ المضادة للطائرات طراز "إس-300 بي إس"، كما أصابت مصفاة نفط ومنشأة لتخزين الوقود تنطلق منها الوحدات العسكرية للقوات الأوكرانية، ومستودعًا لأسلحة الطيران ومدرجًا للطائرات المسيّرة من طراز "بيرقدار" في مطارين عسكريين، فضلاً عن تجمعات القوى البشرية والمعدات للعدو في 127 نقطة".وهزمت وحدات من مجموعة "دنيبر" الروسية تشكيلات لواء الهجوم الجبلي الميكانيكي 65 ولواء 128 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية واللواء البحري 35 ولواء الدفاع الأرضي 123 في مناطق رابوتينو وبياتيخاتكي في مقاطعة زابوروجيه، و نيكولسكوي و رازليف في مقاطعة خيرسون .ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.صواريخ روسية تضرب مؤسسة أوكرانية عسكرية لإنتاج مدافع الدبابات

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روسيا, رصد عسكري