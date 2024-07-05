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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240705/القوات-الروسية-تنفذ-23-ضربة-مشتركة-استهدفت-فيها-مواقع-أوكرانية-استراتيجية-خلال-أسبوع-1090504750.html
القوات الروسية تنفذ 23 ضربة مشتركة استهدفت فيها مواقع أوكرانية استراتيجية خلال أسبوع
القوات الروسية تنفذ 23 ضربة مشتركة استهدفت فيها مواقع أوكرانية استراتيجية خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية نفذت 23 ضربة مشتركة، في الفترة الممتدة من 29 يونيو/حزيران الماضي إلى 5 يوليو/ تموز الجاري، بأسلحة... 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T11:14+0000
2024-07-05T11:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 29 يونيو إلى 5 يوليو، نفذت القوات الروسية 23 ضربة مشتركة بأسلحة دقيقة وطائرات من دون طيار، استهدفت من خلالها المطارات الأوكرانية، ومرافق الطاقة التي توفر عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، وورشة تجميع للطائرات من دون طيار الهجومية والقوارب المسيرة، بالإضافة إلى أماكن للتخزين والتحضير للاستخدام القتالي للأسلحة الصاروخية.وأضاف البيان: "خلال الأسبوع، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية، بالإضافة إلى ذلك، صدوا 5 هجمات للقوات الأوكرانية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 1595 عسكريا، و4 دبابات، و3 مركبات قتالية مدرعة، و30 مركبة، و3 محطات حرب إلكترونية، بالإضافة إلى 31 مدفع ميداني.وأضاف البيان: "حررت وحدات قوات مجموعة "الغرب" منطقة ستيبوفايا نوفوسيلوفكا في مقاطعة خاركوف، وقامت بتحسين الوضع التكتيكي، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو3580 جنديا، ودبابة، و7 مركبات قتالية مدرعة، و 29 مركبة، و4 مركبات قتالية لراجمات الصواريخ، و27 مدفع ميداني، وتدمير 20 مستودعا للذخيرة الميدانية.وأوضح البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" قامت بتحرير بلدة سبورنوي ومنطقة نوفي في مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 3845 جنديا، و4 دبابات، و19 مركبة قتالية مدرعة، و65 مركبة، و53 مدفع ميداني، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 8 محطات حرب إلكترونية، و35 مستودعا للذخيرة الميدانية للقوات المسلحة الأوكرانية.وأضاف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" بتحرير مناطق شومي ونوفواليكساندروفكا ونوفوبوكروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 2970 عسكريا، و5 دبابات، و12 مركبة قتالية مدرعة، و30 مركبة، و32 مدفع ميداني.
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القوات الروسية تنفذ 23 ضربة مشتركة استهدفت فيها مواقع أوكرانية استراتيجية خلال أسبوع

11:14 GMT 05.07.2024 (تم التحديث: 11:29 GMT 05.07.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورخبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية
خبراء المتفجرات في المركز الدولي للأعمال المتعلقة بإزالة الألغام التابع لوزارة الدفاع الروسية خلال أعمال إزالة الألغام لأغراض إنسانية في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية نفذت 23 ضربة مشتركة، في الفترة الممتدة من 29 يونيو/حزيران الماضي إلى 5 يوليو/ تموز الجاري، بأسلحة دقيقة وطائرات مسيرة ضد مواقع أوكرانية استراتيجية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 29 يونيو إلى 5 يوليو، نفذت القوات الروسية 23 ضربة مشتركة بأسلحة دقيقة وطائرات من دون طيار، استهدفت من خلالها المطارات الأوكرانية، ومرافق الطاقة التي توفر عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، وورشة تجميع للطائرات من دون طيار الهجومية والقوارب المسيرة، بالإضافة إلى أماكن للتخزين والتحضير للاستخدام القتالي للأسلحة الصاروخية.
وأضاف البيان: "خلال الأسبوع، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية، بالإضافة إلى ذلك، صدوا 5 هجمات للقوات الأوكرانية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 1595 عسكريا، و4 دبابات، و3 مركبات قتالية مدرعة، و30 مركبة، و3 محطات حرب إلكترونية، بالإضافة إلى 31 مدفع ميداني.
وأضاف البيان: "حررت وحدات قوات مجموعة "الغرب" منطقة ستيبوفايا نوفوسيلوفكا في مقاطعة خاركوف، وقامت بتحسين الوضع التكتيكي، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو3580 جنديا، ودبابة، و7 مركبات قتالية مدرعة، و 29 مركبة، و4 مركبات قتالية لراجمات الصواريخ، و27 مدفع ميداني، وتدمير 20 مستودعا للذخيرة الميدانية.
وأوضح البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" قامت بتحرير بلدة سبورنوي ومنطقة نوفي في مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 3845 جنديا، و4 دبابات، و19 مركبة قتالية مدرعة، و65 مركبة، و53 مدفع ميداني، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 8 محطات حرب إلكترونية، و35 مستودعا للذخيرة الميدانية للقوات المسلحة الأوكرانية.
وأضاف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" بتحرير مناطق شومي ونوفواليكساندروفكا ونوفوبوكروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 2970 عسكريا، و5 دبابات، و12 مركبة قتالية مدرعة، و30 مركبة، و32 مدفع ميداني.
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