https://sarabic.ae/20240705/القوات-الروسية-تنفذ-23-ضربة-مشتركة-استهدفت-فيها-مواقع-أوكرانية-استراتيجية-خلال-أسبوع-1090504750.html

القوات الروسية تنفذ 23 ضربة مشتركة استهدفت فيها مواقع أوكرانية استراتيجية خلال أسبوع

القوات الروسية تنفذ 23 ضربة مشتركة استهدفت فيها مواقع أوكرانية استراتيجية خلال أسبوع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، أن القوات الروسية نفذت 23 ضربة مشتركة، في الفترة الممتدة من 29 يونيو/حزيران الماضي إلى 5 يوليو/ تموز الجاري، بأسلحة... 05.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-05T11:14+0000

2024-07-05T11:14+0000

2024-07-05T11:29+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "في الفترة من 29 يونيو إلى 5 يوليو، نفذت القوات الروسية 23 ضربة مشتركة بأسلحة دقيقة وطائرات من دون طيار، استهدفت من خلالها المطارات الأوكرانية، ومرافق الطاقة التي توفر عمل مؤسسات المجمع الصناعي العسكري في أوكرانيا، وورشة تجميع للطائرات من دون طيار الهجومية والقوارب المسيرة، بالإضافة إلى أماكن للتخزين والتحضير للاستخدام القتالي للأسلحة الصاروخية.وأضاف البيان: "خلال الأسبوع، قامت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" بتحسين الوضع على طول خط المواجهة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية، بالإضافة إلى ذلك، صدوا 5 هجمات للقوات الأوكرانية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 1595 عسكريا، و4 دبابات، و3 مركبات قتالية مدرعة، و30 مركبة، و3 محطات حرب إلكترونية، بالإضافة إلى 31 مدفع ميداني.وأضاف البيان: "حررت وحدات قوات مجموعة "الغرب" منطقة ستيبوفايا نوفوسيلوفكا في مقاطعة خاركوف، وقامت بتحسين الوضع التكتيكي، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو3580 جنديا، ودبابة، و7 مركبات قتالية مدرعة، و 29 مركبة، و4 مركبات قتالية لراجمات الصواريخ، و27 مدفع ميداني، وتدمير 20 مستودعا للذخيرة الميدانية.وأوضح البيان أن وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" قامت بتحرير بلدة سبورنوي ومنطقة نوفي في مدينة تشاسوف يار في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 3845 جنديا، و4 دبابات، و19 مركبة قتالية مدرعة، و65 مركبة، و53 مدفع ميداني، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير 8 محطات حرب إلكترونية، و35 مستودعا للذخيرة الميدانية للقوات المسلحة الأوكرانية.وأضاف البيان: "قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" بتحرير مناطق شومي ونوفواليكساندروفكا ونوفوبوكروفسكوي في جمهورية دونيتسك الشعبية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 2970 عسكريا، و5 دبابات، و12 مركبة قتالية مدرعة، و30 مركبة، و32 مدفع ميداني.

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