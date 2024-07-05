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بوتين لرئيس الوزراء المجري: مستعدون لمناقشة الفروق الدقيقة حول الأزمة الأوكرانية
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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240705/القوات-الروسية-تدمر-10-مقاتلات-أوكرانية-خلال-الأسبوع-الماضي-1090504419.html
القوات الروسية تدمر 9 مقاتلات أوكرانية خلال أسبوع
القوات الروسية تدمر 9 مقاتلات أوكرانية خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأنه خلال الأسبوع الماضي في الفترة الممتدة من 29 يونيو/ حزيران الماضي إلى 5 يوليو/ تموز الجاري، دمرت القوات الروسية... 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T11:01+0000
2024-07-05T11:22+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي خلال الأسبوع طائرتين من طراز ميغ 29، وواحدة من طراز سو 27 تابعة لسلاح الجو الأوكراني".وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير خمس طائرات من طراز "سو-27" و مروحية من طراز "مي-24" في مطاراتها المحلية. كما تضررت طائرتان من طراز"سو-27" تابعة لسلاح الجو الأوكراني".وبحسب الدفاع فإن "وحدات من مجموعة "دنيبر" استهدفت التشكيلات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو خلال الأسبوع ما يصل إلى 635 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، و36 مركبة، و24 قطعة مدفعية ميدانية، بما في ذلك ثلاثة عشر مدفع أمريكي الصنع من طراز "إم777". بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير سبع محطات للحرب الإلكترونية وثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240705/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-عددا-هائلا-من-المسيرات-الأوكرانية-خلال-الساعات-الماضية-1090483918.html
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روسيا

القوات الروسية تدمر 9 مقاتلات أوكرانية خلال أسبوع

11:01 GMT 05.07.2024 (تم التحديث: 11:22 GMT 05.07.2024)
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصوريستعد مشغلو الطائرات المسيرة لمجموعة قوات "ستنتر" (المركز) لإطلاق طائرة بدون طيار أورلان-30 في اتجاه أفدييفكا، بمنطقة العملية العسكرية الخاصة.
يستعد مشغلو الطائرات المسيرة لمجموعة قوات ستنتر (المركز) لإطلاق طائرة بدون طيار أورلان-30 في اتجاه أفدييفكا، بمنطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأنه خلال الأسبوع الماضي في الفترة الممتدة من 29 يونيو/ حزيران الماضي إلى 5 يوليو/ تموز الجاري، دمرت القوات الروسية وألحقت أضرارًا بـ11طائرات مقاتلة أوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي خلال الأسبوع طائرتين من طراز ميغ 29، وواحدة من طراز سو 27 تابعة لسلاح الجو الأوكراني".

وأضافت: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي، خمسة صواريخ تكتيكية عملياتية تكتيكية من طراز "أتاكامز" أمريكية الصنع، وخمسة صواريخ موجهة بعيدة المدى من طراز "نيبتون"، و14 صاروخ كروز من طراز "ستروم شادو" بريطاني الصنع، وسبعة قنابل موجهة من طراز "هامالا" فرنسي الصنع، وصاروخ "هارم" أمريكي الصنع مضاد للرادارات، و42 صاروخاً من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، و451 طائرة دون طيار".

وتابع البيان: "بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير خمس طائرات من طراز "سو-27" و مروحية من طراز "مي-24" في مطاراتها المحلية. كما تضررت طائرتان من طراز"سو-27" تابعة لسلاح الجو الأوكراني".

وأشار البيان إلى أنه "في غضون أسبوع، دمر أسطول البحر الأسود ثلاثة زوارق مسيرى تابعة للبحرية الأوكرانية. وفي غضون أسبوع، استسلم 32 جنديًا أوكرانياً على خط التماس القتالي".

وبحسب الدفاع فإن "وحدات من مجموعة "دنيبر" استهدفت التشكيلات الأوكرانية، وبلغت خسائر العدو خلال الأسبوع ما يصل إلى 635 عسكريًا، ومركبة قتالية مدرعة، و36 مركبة، و24 قطعة مدفعية ميدانية، بما في ذلك ثلاثة عشر مدفع أمريكي الصنع من طراز "إم777". بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير سبع محطات للحرب الإلكترونية وثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تسقط عددا كبيرا من المسيرات الأوكرانية خلال الساعات الماضية
04:36 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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