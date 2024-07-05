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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240705/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-عددا-هائلا-من-المسيرات-الأوكرانية-خلال-الساعات-الماضية-1090483918.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط عددا هائلا من المسيرات الأوكرانية خلال الساعات الماضية
الدفاعات الجوية الروسية تسقط عددا هائلا من المسيرات الأوكرانية خلال الساعات الماضية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 50 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل الماضي. 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T04:36+0000
2024-07-05T05:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية، باستخدام طائرات مسيرة، على الأراضي الروسية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية المناوبة 14 طائرة مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240705/قائد-قوات-الدفاع-الجوي-والصواريخ-الروسية-نشر-نظام-دفاع-جوي-موحد-في-روسيا-لمواجهة-الضربات-الأوكرانية-1090482190.html
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روسيا

الدفاعات الجوية الروسية تسقط عددا هائلا من المسيرات الأوكرانية خلال الساعات الماضية

04:36 GMT 05.07.2024 (تم التحديث: 05:03 GMT 05.07.2024)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
/
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 50 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل الماضي.
وقالت الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية، باستخدام طائرات مسيرة، على الأراضي الروسية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية المناوبة 14 طائرة مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار".

وأضاف البيان: "تم تدمير 26 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة زابوروجيه، كما دُمرت 10 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تنشر نظام دفاع جوي موحد في البلاد لمواجهة الضربات الأوكرانية
01:32 GMT
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو

وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.

مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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