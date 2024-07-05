https://sarabic.ae/20240705/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-عددا-هائلا-من-المسيرات-الأوكرانية-خلال-الساعات-الماضية-1090483918.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط عددا هائلا من المسيرات الأوكرانية خلال الساعات الماضية
الدفاعات الجوية الروسية تسقط عددا هائلا من المسيرات الأوكرانية خلال الساعات الماضية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 50 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل الماضي. 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T04:36+0000
2024-07-05T04:36+0000
2024-07-05T05:03+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075184304_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_f1d61cda14c2591d93cdf0f5fc3e5b19.jpg
وقالت الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية، باستخدام طائرات مسيرة، على الأراضي الروسية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية المناوبة 14 طائرة مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240705/قائد-قوات-الدفاع-الجوي-والصواريخ-الروسية-نشر-نظام-دفاع-جوي-موحد-في-روسيا-لمواجهة-الضربات-الأوكرانية-1090482190.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/03/1b/1075184304_68:0:2799:2048_1920x0_80_0_0_504e3e26674bf51a5165604a31bee8e7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
الدفاعات الجوية الروسية تسقط عددا هائلا من المسيرات الأوكرانية خلال الساعات الماضية
04:36 GMT 05.07.2024 (تم التحديث: 05:03 GMT 05.07.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت 50 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الليل الماضي.
وقالت الدفاع الروسية: "خلال الليلة الماضية، عندما حاول نظام كييف تنفيذ هجمات إرهابية، باستخدام طائرات مسيرة، على الأراضي الروسية، دمرت أنظمة الدفاع الجوي الروسية المناوبة 14 طائرة مسيرة فوق أراضي إقليم كراسنودار".
وأضاف البيان: "تم تدمير 26 طائرة مسيرة فوق أراضي مقاطعة زابوروجيه، كما دُمرت 10 طائرات مسيرة فوق أراضي مقاطعة روستوف".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.