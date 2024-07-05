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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240705/قائد-قوات-الدفاع-الجوي-والصواريخ-الروسية-نشر-نظام-دفاع-جوي-موحد-في-روسيا-لمواجهة-الضربات-الأوكرانية-1090482190.html
قائد قوات الدفاع الجوي والصواريخ الروسية: نشر نظام دفاع جوي موحد في روسيا لمواجهة الضربات الأوكرانية
قائد قوات الدفاع الجوي والصواريخ الروسية: نشر نظام دفاع جوي موحد في روسيا لمواجهة الضربات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
قال الفريق أندريه سيمينوف، قائد قوات الدفاع الجوي والصواريخ ونائب قائد القوات الجوية الروسية، صباح اليوم الجمعة، إنه تم نشر نظام دفاع جوي موحّد، بما في ذلك في... 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T01:32+0000
2024-07-05T01:32+0000
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال سيمينوف للصحفيين: "نُشر نظام دفاع جوي موحّد على أراضي الاتحاد الروسي، بما في ذلك في منطقة العملية العسكرية الخاصة، لمواجهة الطيف الكامل من وسائل هجوم الجو التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية".وأضاف القائد: "يمكن القول اليوم إنه ليس لأي جيش آخر في العالم خبرة في إنشاء مجموعات دفاع جوي بمثل هذا الحجم".وأشار إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تتصدى بفعالية لهجمات أوكرانيا باستخدام الطائرات القتالية والصواريخ، بما في ذلك تلك التي تزوّد بها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.وقال سيمينوف: "تتصدى قوات الدفاع الجوي بفعالية لهجمات الطيران المأهول وغير المأهول للعدو، تتصدى لضربات الصواريخ التكتيكية والاستراتيجية والصواريخ الباليستية، بما في ذلك تلك التي تنتجها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، وتدمر الصواريخ من مختلف الفئات"، مضيفًا أن "لا يمكن تقدير دور قوات الدفاع الجوي أثناء العملية العسكرية الخاصة".وأضاف القائد أن دفاع الجو عن المنشآت الحيوية الروسية، والمراكز الإدارية والصناعية الكبيرة، والسكان المدنيين والقوات، له أهمية خاصة خلال العملية العسكرية الخاصة، سواء في منطقة القتال أو داخل أعماق الأراضي الروسية.وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240704/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-مقاطعة-بريانسك-1090434228.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

قائد قوات الدفاع الجوي والصواريخ الروسية: نشر نظام دفاع جوي موحد في روسيا لمواجهة الضربات الأوكرانية

01:32 GMT 05.07.2024
© RIA Novosti . Sergei Beznosov"إس-400" و"إس-500" حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله
إس-400 وإس-500 حاضر الدفاع الجوي الروسي ومستقبله - سبوتنيك عربي, 1920, 05.07.2024
© RIA Novosti . Sergei Beznosov
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قال الفريق أندريه سيمينوف، قائد قوات الدفاع الجوي والصواريخ ونائب قائد القوات الجوية الروسية، صباح اليوم الجمعة، إنه تم نشر نظام دفاع جوي موحّد، بما في ذلك في منطقة العملية العسكرية الخاصة، في روسيا لمواجهة جميع وسائل الهجوم التي يستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية، وليس لأي جيش آخر في العالم مثل هذا النظام.
وقال سيمينوف للصحفيين: "نُشر نظام دفاع جوي موحّد على أراضي الاتحاد الروسي، بما في ذلك في منطقة العملية العسكرية الخاصة، لمواجهة الطيف الكامل من وسائل هجوم الجو التي تستخدمها القوات المسلحة الأوكرانية".
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق أراضي مقاطعة بريانسك
أمس, 01:47 GMT
وأضاف القائد: "يمكن القول اليوم إنه ليس لأي جيش آخر في العالم خبرة في إنشاء مجموعات دفاع جوي بمثل هذا الحجم".
وأشار إلى أن أنظمة الدفاع الجوي الروسية تتصدى بفعالية لهجمات أوكرانيا باستخدام الطائرات القتالية والصواريخ، بما في ذلك تلك التي تزوّد بها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا.
وقال سيمينوف: "تتصدى قوات الدفاع الجوي بفعالية لهجمات الطيران المأهول وغير المأهول للعدو، تتصدى لضربات الصواريخ التكتيكية والاستراتيجية والصواريخ الباليستية، بما في ذلك تلك التي تنتجها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا، وتدمر الصواريخ من مختلف الفئات"، مضيفًا أن "لا يمكن تقدير دور قوات الدفاع الجوي أثناء العملية العسكرية الخاصة".
وأضاف القائد أن دفاع الجو عن المنشآت الحيوية الروسية، والمراكز الإدارية والصناعية الكبيرة، والسكان المدنيين والقوات، له أهمية خاصة خلال العملية العسكرية الخاصة، سواء في منطقة القتال أو داخل أعماق الأراضي الروسية.
وتستهدف القوات المسلحة الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في جمهورية القرم ومقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين في إقليم دونباس، الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات للاضطهاد من قبل نظام كييف.
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