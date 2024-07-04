https://sarabic.ae/20240704/الدفاعات-الجوية-الروسية-تسقط-طائرتين-مسيرتين-أوكرانيتين-فوق-مقاطعة-بريانسك-1090434228.html
الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك
الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك
سبوتنيك عربي
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم الخميس، عن إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق بلدتي كلينتسوفسكي وتروبشيفسكي في المقاطعة الواقعة... 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T01:47+0000
2024-07-04T01:47+0000
2024-07-04T01:47+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وكتب بوغوماز في حسابه على تلغرام: "تم التصدي لمحاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة. وتم إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق بلدتي كلينتسوفسكي وتروبشيفسكي من قبل قوات الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".وأكد عدم وقوع إصابات أو أضرار، وأشار إلى أن خدمات العمليات والطوارئ تعمل في المكان.وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.
https://sarabic.ae/20240702/الدفاعات-الجوية-الروسية-تعترض-11-مسيرة-أوكرانية-فوق-مناطق-بريانسك-وبيلغورود-والقرم-1090376662.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الدفاعات الجوية الروسية تسقط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق مقاطعة بريانسك
أعلن حاكم مقاطعة بريانسك الروسية، ألكسندر بوغوماز، فجر اليوم الخميس، عن إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق بلدتي كلينتسوفسكي وتروبشيفسكي في المقاطعة الواقعة غرب روسيا، دون وقوع إصابات أو أضرار.
موسكو - سبوتنيك
. وكتب بوغوماز في حسابه على تلغرام: "تم التصدي لمحاولة نظام كييف لتنفيذ هجوم إرهابي باستخدام طائرات مسيّرة. وتم إسقاط طائرتين مسيرتين أوكرانيتين فوق بلدتي كلينتسوفسكي وتروبشيفسكي من قبل قوات الدفاعات الجوية التابعة لوزارة الدفاع الروسية".
وأكد عدم وقوع إصابات أو أضرار، وأشار إلى أن خدمات العمليات والطوارئ
تعمل في المكان.
وتستهدف القوات الأوكرانية، بشكل شبه يومي، المناطق الحدودية الروسية في مقاطعات بيلغورود وبريانسك وكورسك وفورونيج وشبه جزيرة القرم، بالطائرات المسيرة والصواريخ.
وتواصل القوات المسلحة الروسية، منذ يوم 24 شباط/ فبراير 2022، تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا والقضاء على التهديدات الموجهة عبرها إلى أمن روسيا، وحماية المدنيين الذين تعرضوا على مدار 8 سنوات إلى الاضطهاد في إقليم دونباس من قبل نظام كييف.