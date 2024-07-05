https://sarabic.ae/20240705/خبير-عسكري-القوات-الروسية-أظهرت-للغرب-مصير-مقاتلاته-خلال-3-أيام-مرعبة-1090503154.html
خبير عسكري: القوات الروسية أظهرت للغرب مصير مقاتلاته خلال "3 أيام مرعبة"
خبير عسكري: القوات الروسية أظهرت للغرب مصير مقاتلاته خلال "3 أيام مرعبة"
سبوتنيك عربي
أكد المراقب العسكري ديفيد آكس، أن روسيا تلحق خسائر فادحة للغاية بالقوات المسلحة الأوكرانية، في المطارات، مشيرًا إلى أن روسيا قد تدمر الطيران الأوكراني العسكري... 05.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-05T10:51+0000
2024-07-05T10:51+0000
2024-07-05T10:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
أخبار أوكرانيا
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/0b/1086869059_0:342:3032:2048_1920x0_80_0_0_5509c70a8d32f8bb636f309b4a6a303d.jpg
وقال آكس: "تمكنت روسيا ... في 3 أيام مرعبة ببث الذعر بين القوات الجوية الأوكرانية الصغيرة المنهكة، حيث أرسلت طائرات دون طيار في الجو لاستكشاف مطارات الخطوط الأمامية ودمرت بالصواريخ البالستية الطائرات التي يصعب استبدالها".وأوضح في مقال لصحيفة "تلغراف"، أن "كييف تعاني من نقص حاد في قوات الدفاع الجوي اللازمة لحماية المنشآت في المدن والوحدات الموجودة على الخطوط الأمامية والمطارات في نفس الوقت".وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الخميس، ولليوم الثالث على التوالي، عن استهداف المطارات العسكرية الأوكرانية. وأعلنت الوزارة عن ضربة صاروخية على مطار "دولغينتسيفو"، حيث تمكنت من تدمير مقاتلة من طراز "ميغ- 29" وأسلحة طائرات ومركبات خدمة هندسية. وفي وقت سابق، في 2 يوليو/ تموز الجاري، تم الإبلاغ عن هجوم صاروخي جماعي على ساحة انتظار الطائرات في مطار "ميرغورود"، حيث تم تدمير 5 مقاتلات أوكرانية من طراز "سو-27 "عاملة هناك وتضرر اثنتين كانتا قيد الإصلاح، وفي 3 يوليو الجاري،تم شن ضربة على مطار بولتافا بواسطة منظومة صواريخ "إسكندر"، حيث تم تدمير طائرة مروحية من طراز "مي-24" وسيارات خدمة هندسية للطيران.
https://sarabic.ae/20240704/القوات-الروسية-تستهدف-شركتين-دفاعيتين-ومصفاة-نفط-ومقاتلة-ميغ--29-أوكرانية-1090446939.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/03/0b/1086869059_244:0:2975:2048_1920x0_80_0_0_4ae7fb550309b6eac1edf563cd429286.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
روسيا, العالم, أخبار أوكرانيا
خبير عسكري: القوات الروسية أظهرت للغرب مصير مقاتلاته خلال "3 أيام مرعبة"
أكد المراقب العسكري ديفيد آكس، أن روسيا تلحق خسائر فادحة للغاية بالقوات المسلحة الأوكرانية، في المطارات، مشيرًا إلى أن روسيا قد تدمر الطيران الأوكراني العسكري بالكامل قريبًا.
وقال آكس: "تمكنت روسيا ... في 3 أيام مرعبة ببث الذعر بين القوات الجوية الأوكرانية الصغيرة المنهكة، حيث أرسلت طائرات دون طيار في الجو لاستكشاف مطارات الخطوط الأمامية ودمرت بالصواريخ البالستية الطائرات التي يصعب استبدالها".
وفقًا لآكس، أظهر الجيش الروسي بوضوح ما ينتظر "إف-16" و"ميراج 2000" الغربية عندما تصل إلى أوكرانيا، وأشار إلى أن "المقاتلات الأمريكية والفرنسية سيتم تدميرها في قواعدها بمجرد وصولها".
وأوضح في مقال لصحيفة "تلغراف"، أن "كييف تعاني من نقص حاد في قوات الدفاع الجوي اللازمة لحماية المنشآت في المدن والوحدات الموجودة على الخطوط الأمامية والمطارات في نفس الوقت".
وأردف: "لقد بلغت احتياجات الدفاع الجوي الأوكراني أبعادًا هائلة، وتستمر في التضخم، مع تعزيز روسيا للقصف ولتكتيكاتها الاستطلاعية، وتوسيع قائمة القواعد المعرضة للخطر لدى الجيش الأوكراني... وقد تؤدي الضربات الروسية قريبًا إلى محو ما تبقى من القوات الجوية الأوكرانية وتحويلها إلى غبار".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، يوم أمس الخميس، ولليوم الثالث على التوالي، عن استهداف المطارات العسكرية الأوكرانية.
وأعلنت الوزارة عن ضربة صاروخية على مطار "دولغينتسيفو"، حيث تمكنت من تدمير مقاتلة من طراز "ميغ- 29" وأسلحة طائرات ومركبات خدمة هندسية.
وفي وقت سابق، في 2 يوليو/ تموز الجاري، تم الإبلاغ عن هجوم صاروخي جماعي على ساحة انتظار الطائرات في مطار "ميرغورود"، حيث تم تدمير 5 مقاتلات أوكرانية من طراز "سو-27 "عاملة هناك وتضرر اثنتين كانتا قيد الإصلاح، وفي 3 يوليو الجاري،تم شن ضربة على مطار بولتافا بواسطة منظومة صواريخ "إسكندر"، حيث تم تدمير طائرة مروحية من طراز "مي-24" وسيارات خدمة هندسية للطيران.