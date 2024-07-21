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القوات الروسية تحرر بلدتي روزوفكا وبيشانوي نيجني في منطقة العملية الخاصة

القوات الروسية تحرر بلدتي روزوفكا وبيشانوي نيجني في منطقة العملية الخاصة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأحد، أن القوات الروسية سيطرت على بلدتي روزوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيشانوي نيجني في مقاطعة خاركوف. 21.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-21T10:52+0000

2024-07-21T10:52+0000

2024-07-21T11:10+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "حررت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" بلدتي روزوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيشانوي نيجني في مقاطعة خاركوف، وسيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة، كما تم استهداف القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوف، وجمهورية دونيتسك الشعبية".وأضاف البيان: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوف، كما صدو 4 هجمات مضادة للقوات الأوكرانية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 145 جنديا، و3 مركبات، وعدد من المدافع.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 510 جنود، وناقلة جند مدرعة، ومركبتين، كما تم تدمير عدد من المدافع، وتم تدمير مستودعين للذخيرة.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 330 جنديا، ومركبة قتالية مدرعة، و3 مركبات، وعدد من المدافع، و3 مستودعات ذخيرة ميدانية.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.القوات الروسية تحسن تموضعها على الخطوط الأمامية وتسيطر على مواقع أكثر فائدة في محاور عدةودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

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