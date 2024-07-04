https://sarabic.ae/20240704/القوات-الروسية-تستهدف-قاعدة-لواء-تابع-للحرس-الوطني-الأوكراني-في-مقاطعة-كييف-1090440025.html

القوات الروسية تستهدف قاعدة لواء تابع للحرس الوطني الأوكراني في مقاطعة كييف

القوات الروسية تستهدف قاعدة لواء تابع للحرس الوطني الأوكراني في مقاطعة كييف

سبوتنيك عربي

أكد منسق العمل السري في مقاطعة نيكولاييف، سيرغي ليبيديف، اليوم الخميس، أن ضربات شنتها القوات الروسية، استهدفت قاعدة اللواء الرئاسي التابع للحرس الوطني... 04.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-04T07:52+0000

2024-07-04T07:52+0000

2024-07-04T08:06+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال ليبيديف: "في الساعة 00:50 وفي الساعة 1:30 (يتزامن مع توقيت موسكو) من يوم 4 يوليو (تموز الجاري) وقعت غارتان في فيشغورود، المعروفة بوجود قاعدة عسكرية تابعة للواء العمليات الرئاسي الأول التابع للحرس الوطني الأوكراني 3027. وسمع دوي الانفجارات في اتجاه شارع الجنرال كولتشيتسكي حيث يقع الجزء الرئيسي من القاعدة العسكرية وميدان الرماية، كما توجد ثكنات عسكرية ومكاتب للإدارة وحظائر للمعدات العسكرية ومستودعات للذخيرة".وتابع: "في الساعة 4:30، كان هناك استهداف قوي باتجاه مدينة فاسيلكوف الواقعة جنوب غرب كييف. لوحظ الانفجار بالقرب من مطار اللواء المقاتل رقم 40، وعلى أرض المطار مستودعات عسكرية وحظائر طائرات ومنشأة لتخزين النفط".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240704/الجيش-الروسي-يدمر-ميغ-29-بصاروخ-إسكندر-1090435746.html

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