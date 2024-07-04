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Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240704/الجيش-الروسي-يدمر-ميغ-29-بصاروخ-إسكندر-1090435746.html
الجيش الروسي يدمر مقاتلة "ميغ-29" أوكرانية بصاروخ "إسكندر"
الجيش الروسي يدمر مقاتلة "ميغ-29" أوكرانية بصاروخ "إسكندر"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية دمرت مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في مطار دولغينتسيفو في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وذلك باستخدام... 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T04:40+0000
2024-07-04T04:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "نفذ طاقم منظومة "إسكندر" ضربة صاروخية على ساحة انتظار الطائرات في مطار دولغينتسيفو".وأضافت: "نتيجة للضربة، تم تدمير الطائرة المقاتلة من طراز "ميغ 29" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وأسلحة الطيران ومركبات خدمة الطيران الهندسي".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240627/الجيش-الروسي-يسقط-مقاتلتين-أوكرانيتين-من-طراز-ميغ-29--1090224608.html
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روسيا

الجيش الروسي يدمر مقاتلة "ميغ-29" أوكرانية بصاروخ "إسكندر"

04:40 GMT 04.07.2024 (تم التحديث: 04:46 GMT 04.07.2024)
© Sputnik . Russian Defence Ministry / الانتقال إلى بنك الصورإطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022
إطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
© Sputnik . Russian Defence Ministry
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية دمرت مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في مطار دولغينتسيفو في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وذلك باستخدام نظام الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر".
وقالت الدفاع الروسية: "نفذ طاقم منظومة "إسكندر" ضربة صاروخية على ساحة انتظار الطائرات في مطار دولغينتسيفو".
وأضافت: "نتيجة للضربة، تم تدمير الطائرة المقاتلة من طراز "ميغ 29" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وأسلحة الطيران ومركبات خدمة الطيران الهندسي".
طاقم نظام الصواريخ المتعددة الإطلاق أوراغان التابع للمنطقة العسكرية المركزية في اتجاه أفدييفكا، منطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 27.06.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يسقط مقاتلتين أوكرانيتين من طراز "ميغ-29"
27 يونيو, 10:15 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Палестинцы осматривают разрушения вокруг жилых зданий после авиаударов Израиля по лагерю беженцев Рафах - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... عسكريون إسرائيليون يحذرون من أن الإرهاق بدأ يظهر على الجنود في غزةأمس, 21:13 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى"... صحيفة: إسرائيل تضرب موعدا قريبا لعملية برية ضد "حزب الله"2 يوليو, 13:14 GMT
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