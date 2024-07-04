https://sarabic.ae/20240704/الجيش-الروسي-يدمر-ميغ-29-بصاروخ-إسكندر-1090435746.html
الجيش الروسي يدمر مقاتلة "ميغ-29" أوكرانية بصاروخ "إسكندر"
الجيش الروسي يدمر مقاتلة "ميغ-29" أوكرانية بصاروخ "إسكندر"
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية دمرت مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في مطار دولغينتسيفو في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وذلك باستخدام... 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T04:40+0000
2024-07-04T04:40+0000
2024-07-04T04:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "نفذ طاقم منظومة "إسكندر" ضربة صاروخية على ساحة انتظار الطائرات في مطار دولغينتسيفو".وأضافت: "نتيجة للضربة، تم تدمير الطائرة المقاتلة من طراز "ميغ 29" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وأسلحة الطيران ومركبات خدمة الطيران الهندسي".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240627/الجيش-الروسي-يسقط-مقاتلتين-أوكرانيتين-من-طراز-ميغ-29--1090224608.html
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روسيا
الجيش الروسي يدمر مقاتلة "ميغ-29" أوكرانية بصاروخ "إسكندر"
04:40 GMT 04.07.2024 (تم التحديث: 04:46 GMT 04.07.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية دمرت مقاتلة أوكرانية من طراز "ميغ-29" في مطار دولغينتسيفو في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وذلك باستخدام نظام الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر".
وقالت الدفاع الروسية: "نفذ طاقم منظومة "إسكندر" ضربة صاروخية على ساحة انتظار الطائرات في مطار دولغينتسيفو".
وأضافت: "نتيجة للضربة، تم تدمير الطائرة المقاتلة من طراز "ميغ 29" التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية وأسلحة الطيران ومركبات خدمة الطيران الهندسي".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.