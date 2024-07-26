https://sarabic.ae/20240726/القوات-الروسية-توجه-33-ضربة-مشتركة-على-أهداف-أوكرانية-خلال-أسبوع---عاجل-1091147032.html

القوات الروسية توجه 33 ضربة مشتركة على أهداف أوكرانية خلال أسبوع

القوات الروسية توجه 33 ضربة مشتركة على أهداف أوكرانية خلال أسبوع

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية وجهت 33 ضربة مشتركة على أهداف أوكرانية خلال أسبوع. 26.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-26T12:46+0000

2024-07-26T12:46+0000

2024-07-26T12:59+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضافت الدفاع الروسية في بيانها الأسبوةعي، أنه " في الفترة من 20 إلى 26 يوليو/ تموز من هذا العام، نفذت القوات المسلحة الروسية 33 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وهاجمت طائرات من دون طيار، ونتيجة لذلك تم ضرب ما يلي: مؤسسات المجمع الصناعي العسكري أوكرانية لإنتاج البارود وإنتاج وإصلاح المركبات المدرعة ومرافق البنية التحتية للطاقة التي توفرها".وقامت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" الروسية بتحسين الوضع التكتيكي وهزمت القوة البشرية والمعدات ولواءين مشاة آليين وهجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، وثلاثة ألوية دفاعية وتشكيل الحرس الوطني، خلال أسبوع.بالإضافة إلى ذلك، في غضون أسبوع، تم ضرب قاذفتين صاروخيتين كرواتيتين الصنع من طراز "راك-سا-12"، و23 مدفعًا ميدانيًا، بما في ذلك خمسة مدافع هاوتزر "إم 777" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى ثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية.وقامت وحدات من مجموعة "الغرب" نتيجة للعمليات الناجحة خلال أسبوع، بتحرير روزوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيشانوي نيجني في منطقة خاركوف وسيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة.وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 3640 فردًا عسكريًا، وأربع دبابات، بما في ذلك ليوبارد مصنوعة في ألمانيا، و10 مركبات قتالية مدرعة، منها أربع ناقلات جند مدرعة "إم 113" مصنوعة في الولايات المتحدة، و68 سيارة.تم تدمير ثماني محطات للحرب الإلكترونية والمضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 21 مستودعًا للذخيرة الميدانية، خلال أسبوع.وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 4640 فردًا عسكريًا وست دبابات و23 مركبة قتال مدرعة، بما في ذلك ناقلتي جند مدرعتين أمريكيتي الصنع من طراز "إم 113" و44 مركبة.وحسنت وحدات من مجموعة "الوسط" الروسية أوضاعها التكتيكية خلال الأسبوع، وهزمت ثمانية تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية ولواءين دفاعيين ولواء هجوم ليوت التابع للشرطة الوطنية الأوكرانية. وصدوا 42 هجومًا مضادًا شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وعلى مدى أسبوع بلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه 2525 عسكريا وخمس دبابات بينها اثنتين من طراز أبرامز أمريكية الصنع و10 مركبات قتالية مدرعة و24 مركبة و30 قطعة مدفعية ميدانية وتسعة مستودعات ذخيرة ميدانية.

https://sarabic.ae/20240726/صواريخ-إسكندر-إم-الروسية-تضرب-مستودعا-أوكرانيا-ضخما-فيديو-1091138546.html

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روسيا, رصد عسكري