https://sarabic.ae/20240726/القوات-الروسية-توجه-33-ضربة-مشتركة-على-أهداف-أوكرانية-خلال-أسبوع---عاجل-1091147032.html
القوات الروسية توجه 33 ضربة مشتركة على أهداف أوكرانية خلال أسبوع
القوات الروسية توجه 33 ضربة مشتركة على أهداف أوكرانية خلال أسبوع
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية وجهت 33 ضربة مشتركة على أهداف أوكرانية خلال أسبوع. 26.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-26T12:46+0000
2024-07-26T12:46+0000
2024-07-26T12:59+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الدفاع الروسية في بيانها الأسبوةعي، أنه " في الفترة من 20 إلى 26 يوليو/ تموز من هذا العام، نفذت القوات المسلحة الروسية 33 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وهاجمت طائرات من دون طيار، ونتيجة لذلك تم ضرب ما يلي: مؤسسات المجمع الصناعي العسكري أوكرانية لإنتاج البارود وإنتاج وإصلاح المركبات المدرعة ومرافق البنية التحتية للطاقة التي توفرها".وقامت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" الروسية بتحسين الوضع التكتيكي وهزمت القوة البشرية والمعدات ولواءين مشاة آليين وهجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، وثلاثة ألوية دفاعية وتشكيل الحرس الوطني، خلال أسبوع.بالإضافة إلى ذلك، في غضون أسبوع، تم ضرب قاذفتين صاروخيتين كرواتيتين الصنع من طراز "راك-سا-12"، و23 مدفعًا ميدانيًا، بما في ذلك خمسة مدافع هاوتزر "إم 777" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى ثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية.وقامت وحدات من مجموعة "الغرب" نتيجة للعمليات الناجحة خلال أسبوع، بتحرير روزوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيشانوي نيجني في منطقة خاركوف وسيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة.وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 3640 فردًا عسكريًا، وأربع دبابات، بما في ذلك ليوبارد مصنوعة في ألمانيا، و10 مركبات قتالية مدرعة، منها أربع ناقلات جند مدرعة "إم 113" مصنوعة في الولايات المتحدة، و68 سيارة.تم تدمير ثماني محطات للحرب الإلكترونية والمضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 21 مستودعًا للذخيرة الميدانية، خلال أسبوع.وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 4640 فردًا عسكريًا وست دبابات و23 مركبة قتال مدرعة، بما في ذلك ناقلتي جند مدرعتين أمريكيتي الصنع من طراز "إم 113" و44 مركبة.وحسنت وحدات من مجموعة "الوسط" الروسية أوضاعها التكتيكية خلال الأسبوع، وهزمت ثمانية تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية ولواءين دفاعيين ولواء هجوم ليوت التابع للشرطة الوطنية الأوكرانية. وصدوا 42 هجومًا مضادًا شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.وعلى مدى أسبوع بلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه 2525 عسكريا وخمس دبابات بينها اثنتين من طراز أبرامز أمريكية الصنع و10 مركبات قتالية مدرعة و24 مركبة و30 قطعة مدفعية ميدانية وتسعة مستودعات ذخيرة ميدانية.
https://sarabic.ae/20240726/صواريخ-إسكندر-إم-الروسية-تضرب-مستودعا-أوكرانيا-ضخما-فيديو-1091138546.html
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية توجه 33 ضربة مشتركة على أهداف أوكرانية خلال أسبوع
12:46 GMT 26.07.2024 (تم التحديث: 12:59 GMT 26.07.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن القوات الروسية وجهت 33 ضربة مشتركة على أهداف أوكرانية خلال أسبوع.
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها الأسبوةعي، أنه " في الفترة من 20 إلى 26 يوليو/ تموز من هذا العام، نفذت القوات المسلحة الروسية 33 ضربة جماعية بأسلحة عالية الدقة وهاجمت طائرات من دون طيار، ونتيجة لذلك تم ضرب ما يلي: مؤسسات المجمع الصناعي العسكري أوكرانية لإنتاج البارود وإنتاج وإصلاح المركبات المدرعة ومرافق البنية التحتية للطاقة التي توفرها".
بالإضافة إلى ذلك، تم قصف مستودعات للطائرات من دون طيار، ومستودعات الذخيرة وأسلحة الصواريخ والمدفعية، والقطارات العسكرية مع المعدات وأفراد القوات المسلحة الأوكرانية، بالإضافة إلى نقاط الانتشار المؤقتة للمرتزقة الأجانب.
وقامت وحدات من مجموعة قوات "الشمال" الروسية بتحسين الوضع التكتيكي وهزمت القوة البشرية والمعدات ولواءين مشاة آليين وهجوميين تابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواءين من مشاة البحرية، وثلاثة ألوية دفاعية وتشكيل الحرس الوطني، خلال أسبوع.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 1385 عسكريًا وخمس مركبات مشاة قتالية أمريكية الصنع من طراز برادلي و24 مركبة.
بالإضافة إلى ذلك، في غضون أسبوع، تم ضرب قاذفتين صاروخيتين كرواتيتين الصنع من طراز "راك-سا-12"، و23 مدفعًا ميدانيًا، بما في ذلك خمسة مدافع هاوتزر "إم 777" أمريكية الصنع، بالإضافة إلى ثلاثة مستودعات ذخيرة ميدانية.
وقامت وحدات من مجموعة "الغرب" نتيجة للعمليات الناجحة خلال أسبوع، بتحرير روزوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وبيشانوي نيجني في منطقة خاركوف وسيطرت على خطوط ومواقع أكثر فائدة.
وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 3640 فردًا عسكريًا، وأربع دبابات، بما في ذلك ليوبارد مصنوعة في ألمانيا، و10 مركبات قتالية مدرعة، منها أربع ناقلات جند مدرعة "إم 113" مصنوعة في الولايات المتحدة، و68 سيارة.
تم تدمير ثماني محطات للحرب الإلكترونية والمضادة للبطاريات، بالإضافة إلى 21 مستودعًا للذخيرة الميدانية، خلال أسبوع.
ونتيجة للعمليات النشطة لوحدات مجموعة القوات "الجنوب" الروسية، تم تحرير مستوطنة إيفانو داريفكا التابعة لجمهورية دونيتسك الشعبية وتحسن الوضع على طول خط المواجهة.
وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 4640 فردًا عسكريًا وست دبابات و23 مركبة قتال مدرعة، بما في ذلك ناقلتي جند مدرعتين أمريكيتي الصنع من طراز "إم 113" و44 مركبة.
وحسنت وحدات من مجموعة "الوسط" الروسية أوضاعها التكتيكية خلال الأسبوع، وهزمت ثمانية تشكيلات من القوات المسلحة الأوكرانية ولواءين دفاعيين ولواء هجوم ليوت التابع للشرطة الوطنية الأوكرانية. وصدوا 42 هجومًا مضادًا شنتها مجموعات هجومية تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية.
وعلى مدى أسبوع بلغت خسائر العدو في هذا الاتجاه 2525 عسكريا وخمس دبابات بينها اثنتين من طراز أبرامز أمريكية الصنع و10 مركبات قتالية مدرعة و24 مركبة و30 قطعة مدفعية ميدانية وتسعة مستودعات ذخيرة ميدانية.