https://sarabic.ae/20240726/صواريخ-إسكندر-إم-الروسية-تضرب-مستودعا-أوكرانيا-ضخما-فيديو-1091138546.html
صواريخ "إسكندر-إم" الروسية تضرب مستودعا أوكرانيا ضخما.. فيديو
صواريخ "إسكندر-إم" الروسية تضرب مستودعا أوكرانيا ضخما.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن منظومة صواريخ "إسكندر إم" التكتيكية استهدفت مستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية التابع للواء المشاة الآلي المنفصل رقم... 26.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-26T08:35+0000
2024-07-26T08:35+0000
2024-07-26T08:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في تقرير الوزارة، بهذا الصدد: "نتيجة لضربة صاروخية، تم تدمير راجمة صواريخ "هيمارس" و5 راجمات صواريخ "غراد" و5 دبابات، ونحو 10 مركبات قتالية مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر مقرا للمرتزقة الأجانب في مقاطعة تشيرنيغوف الأوكرانيةوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240725/منظومة-إسكندر-ام-الروسية-تدمر-ورشتين-لإصلاح-المدرعات-في-خاركوف--1091114156.html
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روسيا
صواريخ "إسكندر-إم" الروسية تضرب مستودعا أوكرانيا ضخما.. فيديو
08:35 GMT 26.07.2024 (تم التحديث: 08:48 GMT 26.07.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن منظومة صواريخ "إسكندر إم" التكتيكية استهدفت مستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية التابع للواء المشاة الآلي المنفصل رقم 56 الأوكراني وموقع تخزين مخفي لأسلحة المدفعية والمدرعات في المنطقة الصناعية لمدينة كراماتورسك.
وجاء في تقرير الوزارة، بهذا الصدد: "نتيجة لضربة صاروخية، تم تدمير راجمة صواريخ "هيمارس" و5 راجمات صواريخ "غراد" و5 دبابات، ونحو 10 مركبات قتالية مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.