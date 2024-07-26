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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240726/صواريخ-إسكندر-إم-الروسية-تضرب-مستودعا-أوكرانيا-ضخما-فيديو-1091138546.html
صواريخ "إسكندر-إم" الروسية تضرب مستودعا أوكرانيا ضخما.. فيديو
صواريخ "إسكندر-إم" الروسية تضرب مستودعا أوكرانيا ضخما.. فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن منظومة صواريخ "إسكندر إم" التكتيكية استهدفت مستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية التابع للواء المشاة الآلي المنفصل رقم... 26.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-26T08:35+0000
2024-07-26T08:48+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في تقرير الوزارة، بهذا الصدد: "نتيجة لضربة صاروخية، تم تدمير راجمة صواريخ "هيمارس" و5 راجمات صواريخ "غراد" و5 دبابات، ونحو 10 مركبات قتالية مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر مقرا للمرتزقة الأجانب في مقاطعة تشيرنيغوف الأوكرانيةوأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240725/منظومة-إسكندر-ام-الروسية-تدمر-ورشتين-لإصلاح-المدرعات-في-خاركوف--1091114156.html
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روسيا
روسيا

صواريخ "إسكندر-إم" الروسية تضرب مستودعا أوكرانيا ضخما.. فيديو

08:35 GMT 26.07.2024 (تم التحديث: 08:48 GMT 26.07.2024)
© Youtube/ZvezdaTVnews صاروخ اسكندر
صاروخ اسكندر - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2024
© Youtube/ZvezdaTVnews
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الجمعة، بأن منظومة صواريخ "إسكندر إم" التكتيكية استهدفت مستودع أسلحة الصواريخ والمدفعية التابع للواء المشاة الآلي المنفصل رقم 56 الأوكراني وموقع تخزين مخفي لأسلحة المدفعية والمدرعات في المنطقة الصناعية لمدينة كراماتورسك.
وجاء في تقرير الوزارة، بهذا الصدد: "نتيجة لضربة صاروخية، تم تدمير راجمة صواريخ "هيمارس" و5 راجمات صواريخ "غراد" و5 دبابات، ونحو 10 مركبات قتالية مدرعة تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية".
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
استهداف مصنع للمدرعات في خاركوف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
منظومة "إسكندر-ام" الروسية تدمر ورشتين لإصلاح المدرعات في خاركوف
أمس, 08:22 GMT
مصدر عسكري لـ"سبوتنيك": القوات الروسية تدمر مقرا للمرتزقة الأجانب في مقاطعة تشيرنيغوف الأوكرانية
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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