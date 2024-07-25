https://sarabic.ae/20240725/منظومة-إسكندر-ام-الروسية-تدمر-ورشتين-لإصلاح-المدرعات-في-خاركوف--1091114156.html
منظومة "إسكندر-ام" الروسية تدمر ورشتين لإصلاح المدرعات في خاركوف
منظومة "إسكندر-ام" الروسية تدمر ورشتين لإصلاح المدرعات في خاركوف
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن نظام الصواريخ الروسي "إسكندر-إم" استهدف مصنعا في خاركوف، مما أدى إلى تدمير ورشتين لإصلاح المركبات المدرعة. 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T08:22+0000
2024-07-25T08:22+0000
2024-07-25T08:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
أخبار أوكرانيا
رصد عسكري
الجيش الروسي
صواريخ اسكندر
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وجاء في بيان وزارة الدفاع: "نفذت أنظمة الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر-ام" ضربة صاروخية جماعية على منشآت لمصنع في خاركوف، ونتيجة للضربة تم تدمير ورشتين لإصلاح وترميم المركبات المدرعة، وتم إيقاف إصلاح المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في ورش المصنع". وبالإضافة إلى ذلك، نشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو للضربة.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.الطيران العملياتي التكتيكي الروسي يستهدف محطة رادار وورشة لإنتاج المسيرات الأوكرانية "إسكندر-إم" الروسي يستهدف مجمع استطلاع أوكرانيا يتضمن راجمات "هيمارس"
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روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي, صواريخ اسكندر
روسيا, أخبار أوكرانيا, رصد عسكري, الجيش الروسي, صواريخ اسكندر
منظومة "إسكندر-ام" الروسية تدمر ورشتين لإصلاح المدرعات في خاركوف
08:22 GMT 25.07.2024 (تم التحديث: 08:23 GMT 25.07.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن نظام الصواريخ الروسي "إسكندر-إم" استهدف مصنعا في خاركوف، مما أدى إلى تدمير ورشتين لإصلاح المركبات المدرعة.
وجاء في بيان وزارة الدفاع: "نفذت أنظمة الصواريخ العملياتية التكتيكية "إسكندر-ام" ضربة صاروخية جماعية على منشآت لمصنع في خاركوف، ونتيجة للضربة تم تدمير ورشتين لإصلاح وترميم المركبات المدرعة، وتم إيقاف إصلاح المركبات المدرعة التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية في ورش المصنع". وبالإضافة إلى ذلك، نشرت وزارة الدفاع مقطع فيديو للضربة.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها،
على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.