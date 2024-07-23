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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240723/الطيران-العملياتي-التكتيكي-الروسي-يستهدف-محطة-رادار-وورشة-لإنتاج-المسيرات-الأوكرانية-------1091050405.html
الطيران العملياتي التكتيكي الروسي يستهدف محطة رادار وورشة لإنتاج المسيرات الأوكرانية
الطيران العملياتي التكتيكي الروسي يستهدف محطة رادار وورشة لإنتاج المسيرات الأوكرانية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الطيران العملياتي التكتيكي الروسي استهدف محطة رادار متنقلة لكشف وتتبع الأهداف، بالإضافة إلى ورشة لإنتاج المسيرات... 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T10:13+0000
2024-07-23T10:46+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي
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قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات الألوية الميكانيكية 31 و41 و47، واللواء 25 المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 109 في مناطق توريتسك، وديميتروف، وغرودوفكا، وروزوفكا، وكاميشيفكا، ونوفوسيلوفكا بيرفايا، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم صد 6 هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية من ألوية الهجوم الجوي 32 و53 و151، ولواء غايغر 68، واللواء 95 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 405 عسكريين، و3 دبابات، ودبابة "أبرامز إم1 –إي1"، و3 مركبات قتالية مدرعة، وشاحنتين صغيرتين، ومدفعا ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من طراز "بوغدان"، ومدفع هاوتزر "مستا - بي" عيار 152 ملم، ومدفعا من عيار 122 ملم، ومدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا"، ومدافع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفعا مضادا للدبابات "رابير" عيار 100 ملم، و3 مستودعات ذخيرة ميدانية.واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 37، ولواء الدفاع الأرضي 129، ولواء الحرس الوطني 17 في مناطق فوديانوي، وفريمفكا، وبريتشيستوفكا، وماكاروفكا، ورازدولنوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 115 عسكريا، و7 مركبات، ومدفع هاوتزر بريطاني الصنع من طراز "إف إتش- 70" عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "M777" عيار 155 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 110 عسكريين، و8 مركبات، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع عيار 155 ملم "M777"، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع عيار 105 ملم "M119"، ومحطة حرب إلكترونية "بوكوفل-إم"، ومستودع ذخيرة ميدانيا.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي الروسي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية محطة رادار متنقلة لكشف وتتبع الأهداف على ارتفاعات منخفضة "إس تي 68"، وورشة لإنتاج الطائرات دون طيار، ودمرت أيضًا تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 138 منطقة.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 3 قنابل موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و15 نظام إطلاق صاروخي من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، و151 مسيرة، بما في ذلك 82 مسيرة فوق الأراضي الروسية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحسن تموضعها على الخطوط الأمامية وتسيطر على مواقع أكثر فائدة في محاور عدةمقاتلات روسية تبعد قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين عن الحدود الروسية فوق بحر بارنتس
https://sarabic.ae/20240723/القوات-الروسية-تطرد-الجيش-الأوكراني-من-بريزدني-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-فيديو-1091045756.html
https://sarabic.ae/20240723/صواريخ-إسكندر-إم-الروسية-تحيد-50-مدربا-أجنبيا-باستهداف-نقطة-انتشار-للمرتزقة-في-خاركوف-1091046354.html
https://sarabic.ae/20240723/القوات-الروسية-تحدد-إحداثيات-كبار-ضباط-الجيش-الأوكراني-بهذه-الطريقة-1091044054.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي
العالم, روسيا, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي

الطيران العملياتي التكتيكي الروسي يستهدف محطة رادار وورشة لإنتاج المسيرات الأوكرانية

10:13 GMT 23.07.2024 (تم التحديث: 10:46 GMT 23.07.2024)
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federationمناورات الطيران الحربي الروسي في كاريليا الروسية - الجيش الروسي، مقاتلات "سو - 30 إس إم" و "سو - 35 إس"
مناورات الطيران الحربي الروسي في كاريليا الروسية - الجيش الروسي، مقاتلات سو - 30 إس إم و سو - 35 إس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
© Photo / Ministry of Defence of the Russian Federation
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الطيران العملياتي التكتيكي الروسي استهدف محطة رادار متنقلة لكشف وتتبع الأهداف، بالإضافة إلى ورشة لإنتاج المسيرات الأوكرانية.
قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات الألوية الميكانيكية 31 و41 و47، واللواء 25 المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 109 في مناطق توريتسك، وديميتروف، وغرودوفكا، وروزوفكا، وكاميشيفكا، ونوفوسيلوفكا بيرفايا، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وتم صد 6 هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية من ألوية الهجوم الجوي 32 و53 و151، ولواء غايغر 68، واللواء 95 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 405 عسكريين، و3 دبابات، ودبابة "أبرامز إم1 –إي1"، و3 مركبات قتالية مدرعة، وشاحنتين صغيرتين، ومدفعا ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من طراز "بوغدان"، ومدفع هاوتزر "مستا - بي" عيار 152 ملم، ومدفعا من عيار 122 ملم، ومدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا"، ومدافع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفعا مضادا للدبابات "رابير" عيار 100 ملم، و3 مستودعات ذخيرة ميدانية.
عمل قناصة تشكيل البندقية الآلية الجبلية في اتجاه أفدييفكا، في المنطقة العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
العملية العسكرية الروسية لحماية دونباس
القوات الروسية تطرد الجيش الأوكراني من بريزدني في جمهورية دونيتسك الشعبية... فيديو
09:01 GMT
واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 37، ولواء الدفاع الأرضي 129، ولواء الحرس الوطني 17 في مناطق فوديانوي، وفريمفكا، وبريتشيستوفكا، وماكاروفكا، ورازدولنوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 115 عسكريا، و7 مركبات، ومدفع هاوتزر بريطاني الصنع من طراز "إف إتش- 70" عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "M777" عيار 155 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم.
ودمرت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تشكيلات اللواء 65 الآلي، ولواء المشاة ،141 ولواء الهجوم 128 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 126 في مناطق نوفودانيلوفكا، ونوفاندريفكا، في مقاطعة زابوروجيه، وتوكاريفكا في مقاطعة خيرسون.
إطلاق صاروخ منظومة إسكندر لتدمير حظائر الطائرات بالمعدات العسكرية والذخيرة للقوات المسلحة الأوكرانية، 25 أبريل 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صواريخ "إسكندر-إم" الروسية تحيد 50 مدربا أجنبيا باستهداف نقطة انتشار للمرتزقة في خاركوف
08:37 GMT
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 110 عسكريين، و8 مركبات، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع عيار 155 ملم "M777"، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع عيار 105 ملم "M119"، ومحطة حرب إلكترونية "بوكوفل-إم"، ومستودع ذخيرة ميدانيا.
واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي الروسي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية محطة رادار متنقلة لكشف وتتبع الأهداف على ارتفاعات منخفضة "إس تي 68"، وورشة لإنتاج الطائرات دون طيار، ودمرت أيضًا تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 138 منطقة.
وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 3 قنابل موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و15 نظام إطلاق صاروخي من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، و151 مسيرة، بما في ذلك 82 مسيرة فوق الأراضي الروسية.

وإجمالاً، منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، تم تدمير الآتي: 630 طائرة، 278 طائرة هليكوبتر، 28269 طائرة دون طيار، 554 منظومة صواريخ مضادة للطائرات، 16638 دبابة ومركبات قتالية مدرعة أخرى، 1382 مركبة قتالية متعددة المهام وأنظمة إطلاق صواريخ، 12294 مدفعية ميدانية وقذائف هاون، 23977 وحدة من المركبات العسكرية الخاصة.

طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تحدد إحداثيات كبار ضباط الجيش الأوكراني بهذه الطريقة
07:49 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
القوات الروسية تحسن تموضعها على الخطوط الأمامية وتسيطر على مواقع أكثر فائدة في محاور عدة
مقاتلات روسية تبعد قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين عن الحدود الروسية فوق بحر بارنتس
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Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:32 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود00:55 GMT
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