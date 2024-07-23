https://sarabic.ae/20240723/الطيران-العملياتي-التكتيكي-الروسي-يستهدف-محطة-رادار-وورشة-لإنتاج-المسيرات-الأوكرانية-------1091050405.html

الطيران العملياتي التكتيكي الروسي يستهدف محطة رادار وورشة لإنتاج المسيرات الأوكرانية

الطيران العملياتي التكتيكي الروسي يستهدف محطة رادار وورشة لإنتاج المسيرات الأوكرانية

سبوتنيك عربي

أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الطيران العملياتي التكتيكي الروسي استهدف محطة رادار متنقلة لكشف وتتبع الأهداف، بالإضافة إلى ورشة لإنتاج المسيرات... 23.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-23T10:13+0000

2024-07-23T10:13+0000

2024-07-23T10:46+0000

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قامت وحدات من قوات مجموعة "المركز" التابعة للقوات المسلحة الروسية، بتحسين تموضعها التكتيكي، واستهدفت تشكيلات الألوية الميكانيكية 31 و41 و47، واللواء 25 المحمول جوا التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، ولواء الدفاع الأرضي 109 في مناطق توريتسك، وديميتروف، وغرودوفكا، وروزوفكا، وكاميشيفكا، ونوفوسيلوفكا بيرفايا، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وتم صد 6 هجمات مضادة من قبل مجموعات هجومية من ألوية الهجوم الجوي 32 و53 و151، ولواء غايغر 68، واللواء 95 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 405 عسكريين، و3 دبابات، ودبابة "أبرامز إم1 –إي1"، و3 مركبات قتالية مدرعة، وشاحنتين صغيرتين، ومدفعا ذاتي الدفع من عيار 155 ملم من طراز "بوغدان"، ومدفع هاوتزر "مستا - بي" عيار 152 ملم، ومدفعا من عيار 122 ملم، ومدفعية ذاتية الدفع "غفوزديكا"، ومدافع هاوتزر "دي-30" عيار 122 ملم، ومدفعا مضادا للدبابات "رابير" عيار 100 ملم، و3 مستودعات ذخيرة ميدانية.واستهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" التابعة للقوات المسلحة الروسية، تجمعات القوى البشرية، ومعدات اللواء الميكانيكي 72 للقوات المسلحة الأوكرانية، واللواء البحري 37، ولواء الدفاع الأرضي 129، ولواء الحرس الوطني 17 في مناطق فوديانوي، وفريمفكا، وبريتشيستوفكا، وماكاروفكا، ورازدولنوي، في جمهورية دونيتسك الشعبية.وخسرت القوات المسلحة الأوكرانية نحو 115 عسكريا، و7 مركبات، ومدفع هاوتزر بريطاني الصنع من طراز "إف إتش- 70" عيار 155 ملم، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع من طراز "M777" عيار 155 ملم، ومدفع "دي-20" عيار 152 ملم.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية نحو 110 عسكريين، و8 مركبات، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع عيار 155 ملم "M777"، ومدفع هاوتزر أمريكي الصنع عيار 105 ملم "M119"، ومحطة حرب إلكترونية "بوكوفل-إم"، ومستودع ذخيرة ميدانيا.واستهدف الطيران العملياتي التكتيكي الروسي، والمسيرات، والقوات الصاروخية، والمدفعية، التابعة للقوات المسلحة الروسية محطة رادار متنقلة لكشف وتتبع الأهداف على ارتفاعات منخفضة "إس تي 68"، وورشة لإنتاج الطائرات دون طيار، ودمرت أيضًا تجمعات القوى البشرية، والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 138 منطقة.وأسقطت أنظمة الدفاع الجوي 3 قنابل موجهة من طراز "هامر" فرنسية الصنع، و15 نظام إطلاق صاروخي من طراز "هيمارس" أمريكي الصنع، و151 مسيرة، بما في ذلك 82 مسيرة فوق الأراضي الروسية.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.القوات الروسية تحسن تموضعها على الخطوط الأمامية وتسيطر على مواقع أكثر فائدة في محاور عدةمقاتلات روسية تبعد قاذفتين استراتيجيتين أمريكيتين عن الحدود الروسية فوق بحر بارنتس

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العالم, روسيا, رصد عسكري, أخبار أوكرانيا, الجيش الروسي