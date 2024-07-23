القوات الروسية تحدد إحداثيات كبار ضباط الجيش الأوكراني بهذه الطريقة

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صواريخ "إسكندر-إم" الروسية تحيد 50 مدربا أجنبيا باستهداف نقطة انتشار للمرتزقة في خاركوف
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08:17 GMT
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
تطوير تكنولوجيا شرائح الجسم.. المميزات والمخاطر
09:03 GMT
22 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:25 GMT
27 د
عرب بوينت بودكاست
الباحثات والعلم: الحرمان من التقدير يحولهن إلى الاستسلام ويضر بالعلم والعلماء
09:52 GMT
8 د
ملفات ساخنة
بعد خلل تقني عالمي، هل العالم بحاجة لأنظمة بديلة؟
10:31 GMT
29 د
الإنسان والثقافة
الشاعر الروسي نيقولاي ألكسييفيتش نيكراسوف
11:03 GMT
29 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:33 GMT
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عرب بوينت بودكاست
تأثير الرؤى والأحلام على حياتنا
12:03 GMT
36 د
مرايا العلوم
بقايا أحد النجوم الأولى وحماية الأرض من الفضاء والنيوترينوز وبنية الكون
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
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خبير: بعد فشل المناظرة الأولى مع ترامب... تحدد مصير بايدن الانتخابي
16:03 GMT
60 د
شؤون عسكرية
خبير: بنك الأهداف يكبر لدى الجيش اليمني في الصراع المفتوح مع الكيان الصهيوني
17:03 GMT
30 د
مساحة حرة
كيف يؤثر انسحاب بايدن من السباق على مسار الانتخابات الأمريكية
17:34 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
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مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
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الناتو وخلق العداوة مع روسيا والصين
08:17 GMT
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عرب بوينت بودكاست
قصة تبدأ بصورة وثم مبلغ مالي، لتنتهي بفضيحة أو انتحار أو جريمة غسل للعار، إنها الابتزاز الألكتروني
08:46 GMT
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صدى الحياة
الذكرى الـ 75 لاعتماد إعلان حقوق الإنسان... أبرز التحديات والمصاعب التي تواجهها الشعوب لنيل الحرية والحقوق
09:03 GMT
29 د
كواليس السينما
الممثل بين الفن والسياسة
09:33 GMT
27 د
مساحة حرة
بين تحديات الطاقة النظيفة وحيوية الوقود الأحفوري هل تنتصر البيئة على مصالح الاقتصاد؟
10:29 GMT
31 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مرايا العلوم
تهديد الأثرياء لمياه الأرض ومغناطيسية الجرافين وثلوج المريخ في قشرته الصلبة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
12:03 GMT
46 د
صدى الحياة
زرع ثقافة المثلية الجنسية في أفلام الكرتون... والضحايا هم الأطفال
12:49 GMT
11 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
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أمساليوم
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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240723/القوات-الروسية-تحدد-إحداثيات-كبار-ضباط-الجيش-الأوكراني-بهذه-الطريقة-1091044054.html
القوات الروسية تحدد إحداثيات كبار ضباط الجيش الأوكراني بهذه الطريقة
القوات الروسية تحدد إحداثيات كبار ضباط الجيش الأوكراني بهذه الطريقة
سبوتنيك عربي
أكد ضابط روسي يحمل إشارة النداء "غامبيت" من وحدة الاستخبارات الإلكترونية اللاسلكية التابعة لقوات مجموعة "الشمال"، أن الجيش الروسي يحدد موقع كبار ضباط القوات... 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T07:49+0000
2024-07-23T07:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال الضابط لوكالة "سبوتنيك": "يستخدمون نظام إيريديوم للاتصالات عبر الأقمار الصناعية. ومن الصعب جداً الوصول إليه، ولكن هناك وحدات تتعامل مع هذا الأمر. وغالبًا ما تخدم هذه الأجهزة اللاسلكية أهم ممثلي القوات المسلحة الأوكرانية، بمجرد أن يكون هناك مخرج (للاتصال)، دقيقة أو دقيقتين، نتلقى على الفور الإحداثيات حيث كانوا. ونقوم بالفعل بتمريرها إلى الوحدات المعنية".في مارس/آذار 2023، اكتشفت الوحدات الروسية مسبارًا لاسلكيًا على أراضي جمورية لوغانسك، قام المخربون الأوكرانيون بنقل معلومات استخباراتية عن الجيش الروسي. حدد المتخصصون من وكالة إنفاذ القانون الموقع الذي تم الاتصال به مع مجمع الأقمار الصناعية "إيريديوم"."إيريديوم" هي شركة عالمية للهواتف المحمولة عبر الأقمار الصناعية. تم تصميم هذا النظام ليتم الوصول إليه بواسطة الهواتف المحمولة الصغيرة - بحجم الهاتف الخليوي تقريبًا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240722/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-رادار-الكشف-والتتبع-للأهداف-الجوية-بي-18-الأوكراني-1091008442.html
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روسيا

القوات الروسية تحدد إحداثيات كبار ضباط الجيش الأوكراني بهذه الطريقة

07:49 GMT 23.07.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov / الانتقال إلى بنك الصورطاقم البندقية ذاتية الدفع "غياتسينت-إس" التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا
طاقم البندقية ذاتية الدفع غياتسينت-إس التابعة للمنطقة العسكرية المركزية الروسية، خلال الأعمال القتالية ضد مواقع القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه محور أفدييفكا - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2024
© Sputnik . Stanislav Krasilnikov
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أكد ضابط روسي يحمل إشارة النداء "غامبيت" من وحدة الاستخبارات الإلكترونية اللاسلكية التابعة لقوات مجموعة "الشمال"، أن الجيش الروسي يحدد موقع كبار ضباط القوات المسلحة الروسية عندما يستخدمون نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية "إيريديوم".
وقال الضابط لوكالة "سبوتنيك": "يستخدمون نظام إيريديوم للاتصالات عبر الأقمار الصناعية. ومن الصعب جداً الوصول إليه، ولكن هناك وحدات تتعامل مع هذا الأمر. وغالبًا ما تخدم هذه الأجهزة اللاسلكية أهم ممثلي القوات المسلحة الأوكرانية، بمجرد أن يكون هناك مخرج (للاتصال)، دقيقة أو دقيقتين، نتلقى على الفور الإحداثيات حيث كانوا. ونقوم بالفعل بتمريرها إلى الوحدات المعنية".
ووفقا له، يتم اتخاذ القرار فيما إذا كان سيتم إطلاق النار على الهدف أو تتبعه.
في مارس/آذار 2023، اكتشفت الوحدات الروسية مسبارًا لاسلكيًا على أراضي جمورية لوغانسك، قام المخربون الأوكرانيون بنقل معلومات استخباراتية عن الجيش الروسي. حدد المتخصصون من وكالة إنفاذ القانون الموقع الذي تم الاتصال به مع مجمع الأقمار الصناعية "إيريديوم".
"إيريديوم" هي شركة عالمية للهواتف المحمولة عبر الأقمار الصناعية. تم تصميم هذا النظام ليتم الوصول إليه بواسطة الهواتف المحمولة الصغيرة - بحجم الهاتف الخليوي تقريبًا.
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
طائرات تكتيكية روسية تضرب رادار الكشف والتتبع الأوكراني للأهداف الجوية "بي-18"
أمس, 10:53 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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Бойыотряда специального назначения Эспаньола ВС РФ работают по позициям ВСУ на Артемовском тактическом направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:32 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. حزب الله يستهدف 7 مواقع للجيش الإسرائيلي بالقرب من الحدود00:55 GMT
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