https://sarabic.ae/20240723/القوات-الروسية-تحدد-إحداثيات-كبار-ضباط-الجيش-الأوكراني-بهذه-الطريقة-1091044054.html
القوات الروسية تحدد إحداثيات كبار ضباط الجيش الأوكراني بهذه الطريقة
القوات الروسية تحدد إحداثيات كبار ضباط الجيش الأوكراني بهذه الطريقة
سبوتنيك عربي
أكد ضابط روسي يحمل إشارة النداء "غامبيت" من وحدة الاستخبارات الإلكترونية اللاسلكية التابعة لقوات مجموعة "الشمال"، أن الجيش الروسي يحدد موقع كبار ضباط القوات... 23.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-23T07:49+0000
2024-07-23T07:49+0000
2024-07-23T07:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال الضابط لوكالة "سبوتنيك": "يستخدمون نظام إيريديوم للاتصالات عبر الأقمار الصناعية. ومن الصعب جداً الوصول إليه، ولكن هناك وحدات تتعامل مع هذا الأمر. وغالبًا ما تخدم هذه الأجهزة اللاسلكية أهم ممثلي القوات المسلحة الأوكرانية، بمجرد أن يكون هناك مخرج (للاتصال)، دقيقة أو دقيقتين، نتلقى على الفور الإحداثيات حيث كانوا. ونقوم بالفعل بتمريرها إلى الوحدات المعنية".في مارس/آذار 2023، اكتشفت الوحدات الروسية مسبارًا لاسلكيًا على أراضي جمورية لوغانسك، قام المخربون الأوكرانيون بنقل معلومات استخباراتية عن الجيش الروسي. حدد المتخصصون من وكالة إنفاذ القانون الموقع الذي تم الاتصال به مع مجمع الأقمار الصناعية "إيريديوم"."إيريديوم" هي شركة عالمية للهواتف المحمولة عبر الأقمار الصناعية. تم تصميم هذا النظام ليتم الوصول إليه بواسطة الهواتف المحمولة الصغيرة - بحجم الهاتف الخليوي تقريبًا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240722/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-رادار-الكشف-والتتبع-للأهداف-الجوية-بي-18-الأوكراني-1091008442.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا
القوات الروسية تحدد إحداثيات كبار ضباط الجيش الأوكراني بهذه الطريقة
أكد ضابط روسي يحمل إشارة النداء "غامبيت" من وحدة الاستخبارات الإلكترونية اللاسلكية التابعة لقوات مجموعة "الشمال"، أن الجيش الروسي يحدد موقع كبار ضباط القوات المسلحة الروسية عندما يستخدمون نظام الاتصالات عبر الأقمار الصناعية "إيريديوم".
وقال الضابط لوكالة "سبوتنيك": "يستخدمون نظام إيريديوم للاتصالات عبر الأقمار الصناعية. ومن الصعب جداً الوصول إليه، ولكن هناك وحدات تتعامل مع هذا الأمر. وغالبًا ما تخدم هذه الأجهزة اللاسلكية أهم ممثلي القوات المسلحة الأوكرانية، بمجرد أن يكون هناك مخرج (للاتصال)، دقيقة أو دقيقتين، نتلقى على الفور الإحداثيات حيث كانوا. ونقوم بالفعل بتمريرها إلى الوحدات المعنية".
ووفقا له، يتم اتخاذ القرار فيما إذا كان سيتم إطلاق النار على الهدف أو تتبعه.
في مارس/آذار 2023، اكتشفت الوحدات الروسية مسبارًا لاسلكيًا على أراضي جمورية لوغانسك، قام المخربون الأوكرانيون بنقل معلومات استخباراتية عن الجيش الروسي. حدد المتخصصون من وكالة إنفاذ القانون الموقع الذي تم الاتصال به مع مجمع الأقمار الصناعية "إيريديوم".
"إيريديوم" هي شركة عالمية للهواتف المحمولة عبر الأقمار الصناعية. تم تصميم هذا النظام ليتم الوصول إليه بواسطة الهواتف المحمولة الصغيرة - بحجم الهاتف الخليوي تقريبًا.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.