https://sarabic.ae/20240723/القوات-الروسية-تحدد-إحداثيات-كبار-ضباط-الجيش-الأوكراني-بهذه-الطريقة-1091044054.html

القوات الروسية تحدد إحداثيات كبار ضباط الجيش الأوكراني بهذه الطريقة

القوات الروسية تحدد إحداثيات كبار ضباط الجيش الأوكراني بهذه الطريقة

سبوتنيك عربي

أكد ضابط روسي يحمل إشارة النداء "غامبيت" من وحدة الاستخبارات الإلكترونية اللاسلكية التابعة لقوات مجموعة "الشمال"، أن الجيش الروسي يحدد موقع كبار ضباط القوات... 23.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-23T07:49+0000

2024-07-23T07:49+0000

2024-07-23T07:49+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وقال الضابط لوكالة "سبوتنيك": "يستخدمون نظام إيريديوم للاتصالات عبر الأقمار الصناعية. ومن الصعب جداً الوصول إليه، ولكن هناك وحدات تتعامل مع هذا الأمر. وغالبًا ما تخدم هذه الأجهزة اللاسلكية أهم ممثلي القوات المسلحة الأوكرانية، بمجرد أن يكون هناك مخرج (للاتصال)، دقيقة أو دقيقتين، نتلقى على الفور الإحداثيات حيث كانوا. ونقوم بالفعل بتمريرها إلى الوحدات المعنية".في مارس/آذار 2023، اكتشفت الوحدات الروسية مسبارًا لاسلكيًا على أراضي جمورية لوغانسك، قام المخربون الأوكرانيون بنقل معلومات استخباراتية عن الجيش الروسي. حدد المتخصصون من وكالة إنفاذ القانون الموقع الذي تم الاتصال به مع مجمع الأقمار الصناعية "إيريديوم"."إيريديوم" هي شركة عالمية للهواتف المحمولة عبر الأقمار الصناعية. تم تصميم هذا النظام ليتم الوصول إليه بواسطة الهواتف المحمولة الصغيرة - بحجم الهاتف الخليوي تقريبًا.وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240722/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-رادار-الكشف-والتتبع-للأهداف-الجوية-بي-18-الأوكراني-1091008442.html

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