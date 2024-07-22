https://sarabic.ae/20240722/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-رادار-الكشف-والتتبع-للأهداف-الجوية-بي-18-الأوكراني-1091008442.html
طائرات تكتيكية روسية تضرب رادار الكشف والتتبع الأوكراني للأهداف الجوية "بي-18"
طائرات تكتيكية روسية تضرب رادار الكشف والتتبع الأوكراني للأهداف الجوية "بي-18"
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية دمرت رادار الكشف والتتبع للأهداف الجوية "بي-18" التابع للقوات الأوكرانية. 22.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-22T10:53+0000
2024-07-22T10:53+0000
2024-07-22T11:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "قامت وحدات من مجموعة "الشرق" بتحسين الوضع التكتيكي، واستهدفت القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فوديانوي، ونيسكوشنوي، ونوفوسيلكا و بريتشيستوفكا و ستيبنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد هجوم مضاد من قبل تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية".وأوضح بيان الدفاع: "استهدفت وحدات من مجموعة "دنيبر" القوة البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق كابولوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وأنتونوفكا في مقاطعة خيرسون ومالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه".وتابع: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية محطة رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز "بي-18" والقوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 113 منطقة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240722/الدفاعات-الروسية-تدمر-عدد-هائل-من-المسيرات-الأوكرانية-خلال-اللية-فوق-الأراضي-الروسية-1091003312.html
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روسيا
طائرات تكتيكية روسية تضرب رادار الكشف والتتبع الأوكراني للأهداف الجوية "بي-18"
10:53 GMT 22.07.2024 (تم التحديث: 11:29 GMT 22.07.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية دمرت رادار الكشف والتتبع للأهداف الجوية "بي-18" التابع للقوات الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية: "قامت وحدات من مجموعة "الشرق" بتحسين الوضع التكتيكي، واستهدفت القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فوديانوي، ونيسكوشنوي، ونوفوسيلكا و بريتشيستوفكا و ستيبنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد هجوم مضاد من قبل تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية".
وأشارت إلى أن "العدو فقد أكثر من 110 عسكريين، وخمس مركبات وعددا من المدافع الميدانية".
وأوضح بيان الدفاع: "استهدفت وحدات من مجموعة "دنيبر" القوة البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق كابولوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وأنتونوفكا في مقاطعة خيرسون ومالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه".
وبحسب البيان فإن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 115 عسكريًا وأربع مركبات عسكرية".
وتابع: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية محطة رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز "بي-18" والقوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 113 منطقة".
وقالت الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاثة صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز "أتاكمز" أمريكية الصنع، وستة صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و163 مسيرة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.