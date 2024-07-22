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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240722/طائرات-تكتيكية-روسية-تضرب-رادار-الكشف-والتتبع-للأهداف-الجوية-بي-18-الأوكراني-1091008442.html
طائرات تكتيكية روسية تضرب رادار الكشف والتتبع الأوكراني للأهداف الجوية "بي-18"
طائرات تكتيكية روسية تضرب رادار الكشف والتتبع الأوكراني للأهداف الجوية "بي-18"
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية دمرت رادار الكشف والتتبع للأهداف الجوية "بي-18" التابع للقوات الأوكرانية. 22.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-22T10:53+0000
2024-07-22T11:29+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "قامت وحدات من مجموعة "الشرق" بتحسين الوضع التكتيكي، واستهدفت القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فوديانوي، ونيسكوشنوي، ونوفوسيلكا و بريتشيستوفكا و ستيبنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد هجوم مضاد من قبل تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية".وأوضح بيان الدفاع: "استهدفت وحدات من مجموعة "دنيبر" القوة البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق كابولوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وأنتونوفكا في مقاطعة خيرسون ومالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه".وتابع: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية محطة رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز "بي-18" والقوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 113 منطقة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240722/الدفاعات-الروسية-تدمر-عدد-هائل-من-المسيرات-الأوكرانية-خلال-اللية-فوق-الأراضي-الروسية-1091003312.html
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روسيا

طائرات تكتيكية روسية تضرب رادار الكشف والتتبع الأوكراني للأهداف الجوية "بي-18"

10:53 GMT 22.07.2024 (تم التحديث: 11:29 GMT 22.07.2024)
© Sputnik . Evgeny Biyatov / الانتقال إلى بنك الصورجنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية "فيغا" يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة.
جنود من مفرزة القوات الخاصة التطوعية فيغا يطلقون النار أثناء التدريب القتالي في جمهورية لوغانسك الشعبية، منطقة العملية العسكرية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
© Sputnik . Evgeny Biyatov
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تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن القوات الروسية دمرت رادار الكشف والتتبع للأهداف الجوية "بي-18" التابع للقوات الأوكرانية.
وقالت الدفاع الروسية: "قامت وحدات من مجموعة "الشرق" بتحسين الوضع التكتيكي، واستهدفت القوة البشرية والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق فوديانوي، ونيسكوشنوي، ونوفوسيلكا و بريتشيستوفكا و ستيبنوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وتم صد هجوم مضاد من قبل تشكيلات القوات المسلحة الأوكرانية".

وأشارت إلى أن "العدو فقد أكثر من 110 عسكريين، وخمس مركبات وعددا من المدافع الميدانية".

وأوضح بيان الدفاع: "استهدفت وحدات من مجموعة "دنيبر" القوة البشرية والمعدات العسكرية التابعة للقوات الأوكرانية في مناطق كابولوفكا في مقاطعة دنيبروبيتروفسك، وأنتونوفكا في مقاطعة خيرسون ومالايا توكماشكا في مقاطعة زابوروجيه".

وبحسب البيان فإن "خسائر القوات المسلحة الأوكرانية بلغت أكثر من 115 عسكريًا وأربع مركبات عسكرية".

وتابع: "استهدف الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية دون طيار والقوات الصاروخية والمدفعية الروسية محطة رادار لكشف وتتبع الأهداف الجوية من طراز "بي-18" والقوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 113 منطقة".

وقالت الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي ثلاثة صواريخ تكتيكية تشغيلية من طراز "أتاكمز" أمريكية الصنع، وستة صواريخ من طراز "هيمارس" أمريكية الصنع، و163 مسيرة".

نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الدفاعات الجوية الروسية تدمر عددا كبيرا من المسيرات الأوكرانية خلال الليلة الماضية
04:13 GMT
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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