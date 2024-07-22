https://sarabic.ae/20240722/الدفاعات-الروسية-تدمر-عدد-هائل-من-المسيرات-الأوكرانية-خلال-اللية-فوق-الأراضي-الروسية-1091003312.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر عددا كبيرا من المسيرات الأوكرانية خلال الليلة الماضية
الدفاعات الجوية الروسية تدمر عددا كبيرا من المسيرات الأوكرانية خلال الليلة الماضية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أنظمة الدفاع الجوي، دمرت عددا هائلا من المسيرات الأوكرانية التي أطلقت على أهداف في الأراضي الروسية خلال الليلة... 22.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-22T04:13+0000
2024-07-22T04:13+0000
2024-07-22T04:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "أنظمة الدفاع الجوي دمرت ليلاً 47 مسيرة فوق مقاطعة روستوف، ومسيرة فوق مقاطعة بيلغورود ومسيرة فوق مقاطعة فورونيج ومسيرة فوق مقاطعة سمولينسك وثماني مسيرات فوق كوبان".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240703/الجيش-الروسي-يطرد-القوات-الأوكرانية-من-جزر-دلتا-دنيبر-في-خيرسون-1090407708.html
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روسيا
الدفاعات الجوية الروسية تدمر عددا كبيرا من المسيرات الأوكرانية خلال الليلة الماضية
04:13 GMT 22.07.2024 (تم التحديث: 04:38 GMT 22.07.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أنظمة الدفاع الجوي، دمرت عددا هائلا من المسيرات الأوكرانية التي أطلقت على أهداف في الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية.
وقالت الدفاع الروسية: "أنظمة الدفاع الجوي دمرت ليلاً 47 مسيرة فوق مقاطعة روستوف، ومسيرة فوق مقاطعة بيلغورود ومسيرة فوق مقاطعة فورونيج ومسيرة فوق مقاطعة سمولينسك وثماني مسيرات فوق كوبان".
وأضافت: "تم تدمير سبعة عشر طائرة دون طيار فوق البحر الأسود وبحر آزوف".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.