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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240722/الدفاعات-الروسية-تدمر-عدد-هائل-من-المسيرات-الأوكرانية-خلال-اللية-فوق-الأراضي-الروسية-1091003312.html
الدفاعات الجوية الروسية تدمر عددا كبيرا من المسيرات الأوكرانية خلال الليلة الماضية
الدفاعات الجوية الروسية تدمر عددا كبيرا من المسيرات الأوكرانية خلال الليلة الماضية
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أنظمة الدفاع الجوي، دمرت عددا هائلا من المسيرات الأوكرانية التي أطلقت على أهداف في الأراضي الروسية خلال الليلة... 22.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-22T04:13+0000
2024-07-22T04:38+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقالت الدفاع الروسية: "أنظمة الدفاع الجوي دمرت ليلاً 47 مسيرة فوق مقاطعة روستوف، ومسيرة فوق مقاطعة بيلغورود ومسيرة فوق مقاطعة فورونيج ومسيرة فوق مقاطعة سمولينسك وثماني مسيرات فوق كوبان".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديومشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديوودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240703/الجيش-الروسي-يطرد-القوات-الأوكرانية-من-جزر-دلتا-دنيبر-في-خيرسون-1090407708.html
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الدفاعات الجوية الروسية تدمر عددا كبيرا من المسيرات الأوكرانية خلال الليلة الماضية

04:13 GMT 22.07.2024 (تم التحديث: 04:38 GMT 22.07.2024)
© Sputnik . Viktor Tolochko / الانتقال إلى بنك الصورنشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا
نشر أنظمة الدفاع الجوي في منطقة لينين في مقاطعة بريست، على الحدود بين بيلاروسيا وأوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 22.07.2024
© Sputnik . Viktor Tolochko
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أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، بأن أنظمة الدفاع الجوي، دمرت عددا هائلا من المسيرات الأوكرانية التي أطلقت على أهداف في الأراضي الروسية خلال الليلة الماضية.
وقالت الدفاع الروسية: "أنظمة الدفاع الجوي دمرت ليلاً 47 مسيرة فوق مقاطعة روستوف، ومسيرة فوق مقاطعة بيلغورود ومسيرة فوق مقاطعة فورونيج ومسيرة فوق مقاطعة سمولينسك وثماني مسيرات فوق كوبان".

وأضافت: "تم تدمير سبعة عشر طائرة دون طيار فوق البحر الأسود وبحر آزوف".

وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف لسنوات.
القوات الروسية في ماريوبول - سبوتنيك عربي, 1920, 03.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الجيش الروسي يطرد القوات الأوكرانية من جزر دلتا دنيبر في خيرسون
3 يوليو, 07:54 GMT
نظام "إسكندر-إم" الروسي يحيد وحدة عسكرية أوكرانية في منطقة العملية العسكرية الخاصة... فيديو
وأفشلت القوات الروسية ما يسمى بـ"الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
مشاهد لقيام القوات الروسية باستهداف تحصينات قوات نظام كييف بواسطة مدفع "دي-30"... فيديو
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، التي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
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