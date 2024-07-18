https://sarabic.ae/20240718/القوات-الروسية-تسيطر-على-الخط-الأول-من-الأبنية-البرجية-في-فولشانسك--1090913188.html
القوات الروسية تسيطر على الخط الأول من الأبنية البرجية في فولشانسك
القوات الروسية تسيطر على الخط الأول من الأبنية البرجية في فولشانسك
سبوتنيك عربي
أكد قائد قوات "أخمات" نائب رئيس الإدارة السياسية العامة للقوات المسلحة الروسية، أبتي علاء الدينوف، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي سيطر على النسق الأول من... 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T11:33+0000
2024-07-18T11:33+0000
2024-07-18T11:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضاف علاء الدينوف لقناة "روسيا 1": "أتممنا عمليات هجوم مباشر من قبل وحدات وزارة الدفاع في فولشانسك، ففي الأيام الأخيرة تجدر الإشارة إلى أن المنطقة الأكثر صعوبة التي واجهناها كانت المباني الشاهقة في فولشانسك، والخط الأول من هذه المباني هو بالفعل تحت سيطرة وحدات وزارة الدفاع الروسية، ووحداتنا تتقدم قليلاً كل يوم".وأضافت الدفاع الروسية، في بيانها اليومي، أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مقاتلة من طراز "ميغ- 29" تابعة للقوات الأوكرانية، و3 قنابل موجهة مصنوعة في فرنسا، و6 أنظمة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "هيمارس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و74 طائرة مسيرة".وضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار، والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، البنية التحتية لمطار عسكري أوكراني، وكذلك استهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 127 مقاطعة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240718/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-ميغ-29-تابعة-لنظام-كييف---عاجل--1090911227.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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MIA „Rossiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تسيطر على الخط الأول من الأبنية البرجية في فولشانسك
أكد قائد قوات "أخمات" نائب رئيس الإدارة السياسية العامة للقوات المسلحة الروسية، أبتي علاء الدينوف، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي سيطر على النسق الأول من المباني الشاهقة في فولشانسك بمقاطعة خاركوف.
وأضاف علاء الدينوف لقناة "روسيا 1": "أتممنا عمليات هجوم مباشر من قبل وحدات وزارة الدفاع في فولشانسك، ففي الأيام الأخيرة تجدر الإشارة إلى أن المنطقة الأكثر صعوبة التي واجهناها كانت المباني الشاهقة في فولشانسك، والخط الأول من هذه المباني هو بالفعل تحت سيطرة وحدات وزارة الدفاع الروسية، ووحداتنا تتقدم قليلاً كل يوم".
وأفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية أسقطت طائرة حربية من طراز "ميغ-29"، تابعة لقوات نظام كييف.
وأضافت الدفاع الروسية، في بيانها اليومي، أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مقاتلة من طراز "ميغ- 29" تابعة للقوات الأوكرانية، و3 قنابل موجهة مصنوعة في فرنسا، و6 أنظمة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "هيمارس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و74 طائرة مسيرة".
وضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار، والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، البنية التحتية لمطار عسكري أوكراني، وكذلك استهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 127 مقاطعة".
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.