https://sarabic.ae/20240718/القوات-الروسية-تسيطر-على-الخط-الأول-من-الأبنية-البرجية-في-فولشانسك--1090913188.html

القوات الروسية تسيطر على الخط الأول من الأبنية البرجية في فولشانسك

القوات الروسية تسيطر على الخط الأول من الأبنية البرجية في فولشانسك

سبوتنيك عربي

أكد قائد قوات "أخمات" نائب رئيس الإدارة السياسية العامة للقوات المسلحة الروسية، أبتي علاء الدينوف، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي سيطر على النسق الأول من... 18.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-18T11:33+0000

2024-07-18T11:33+0000

2024-07-18T11:33+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

رصد عسكري

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وأضاف علاء الدينوف لقناة "روسيا 1": "أتممنا عمليات هجوم مباشر من قبل وحدات وزارة الدفاع في فولشانسك، ففي الأيام الأخيرة تجدر الإشارة إلى أن المنطقة الأكثر صعوبة التي واجهناها كانت المباني الشاهقة في فولشانسك، والخط الأول من هذه المباني هو بالفعل تحت سيطرة وحدات وزارة الدفاع الروسية، ووحداتنا تتقدم قليلاً كل يوم".وأضافت الدفاع الروسية، في بيانها اليومي، أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت طائرة مقاتلة من طراز "ميغ- 29" تابعة للقوات الأوكرانية، و3 قنابل موجهة مصنوعة في فرنسا، و6 أنظمة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "هيمارس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و74 طائرة مسيرة".وضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار، والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، البنية التحتية لمطار عسكري أوكراني، وكذلك استهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 127 مقاطعة".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.

https://sarabic.ae/20240718/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-ميغ-29-تابعة-لنظام-كييف---عاجل--1090911227.html

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روسيا, رصد عسكري