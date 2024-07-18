عربي
القوات الروسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" تابعة لنظام كييف - عاجل
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
150 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
مساحة حرة
ماذا بعد تصديق جنوب السودان على اتفاقية عنتيبي؟
08:16 GMT
29 د
مرايا العلوم
الثقوب السوداء البدائية وتشخيص مبكر لمرض باركنسون
08:45 GMT
15 د
عرب بوينت بودكاست
عالم الموضة والأزياء مع المصمم اللبناني رودي رودان
09:03 GMT
45 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:49 GMT
11 د
مساحة حرة
ما مصير الجهاديين في المجتمعات العربية بعد انطلاق قطار التسويات ؟
10:30 GMT
26 د
صدى الحياة
رقصة "التانغو" في ساحات الحرب
10:56 GMT
4 د
من الملعب
إسبانيا تتوّج بلقب كأس الأمم الأوروبية للمرة الرابعة في تاريخه
11:03 GMT
27 د
ملفات ساخنة
هل يؤجج احتلال إسرائيل لمحور فلادلفيا خلافات نتانياهو مع الجيش
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
علماؤنا العرب في الخارج، ماذا قدموا لبلدانهم؟
12:32 GMT
27 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: إيران منفتحة لعلاقات جيدة مع الغرب إذا تم التعامل معها بتقدير واحترام
16:03 GMT
59 د
لقاء سبوتنيك
العراق ينبذ الطائفية والاستقطاب السياسي مع استقبال ملايين الزوار في كربلاء يوم عاشوراء
17:03 GMT
59 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
28 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
02:30 GMT
148 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
05:00 GMT
183 د
صدى الحياة
رئيس منظمة شباب دارفور يدعو إلى ملاحقة ومحاكمة مرتكبي الجرائم في دارفور
08:17 GMT
30 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
08:47 GMT
13 د
كواليس السينما
السينما والحكاية الفلسطينية
09:03 GMT
27 د
مساحة حرة
ما هي الآثار المترتبة على انضمام مصر للدعوى ضد إسرائيل أمام محكمة العدل الدولية؟
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
نحو مليار جائع وأطنان من الطعام في النفايات
10:30 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
نساء عربيات رائدات في السياسة
10:43 GMT
17 د
من الملعب
اكتمال المربع الذهبي لكأس الأمم الأوروبية وكوبا أميركا
11:03 GMT
27 د
مساحة حرة
كيف يمكن مواجهة ظاهرة تهريب المخدرات التي تؤرق دولا عربية
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
الحضارات القديمة ما زالت تبهرنا، اكتشافات أثرية جديدة في مصر والعراق
12:03 GMT
26 د
الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
12:29 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
13:00 GMT
183 د
صدى الحياة
خبير: ليبيا لا يمكنها أن تلعب دور الحارس للحدود الأوروبية أمام تدفق المهاجرين
17:03 GMT
30 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
18:03 GMT
120 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
20:03 GMT
31 د
أمساليوم
بث مباشر
Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240718/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-ميغ-29-تابعة-لنظام-كييف---عاجل--1090911227.html
القوات الروسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" تابعة لنظام كييف - عاجل
القوات الروسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" تابعة لنظام كييف - عاجل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية أسقطت طائرة حربية من طراز "ميغ-29"، تابعة لقوات كييف . 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T10:58+0000
2024-07-18T11:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_0:63:1201:738_1920x0_80_0_0_2f056215c3d0917796c960339cb52521.jpg
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أنظمة طائرة من طراز "ميغ – 29" تابعة للقوات الأوكرانية، و3 قنابل موجهة مصنوعة في فرنسا، و6 أنظمة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "هيمارس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و74 طائرة من دون طيار".وضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار، والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، البنية التحتية لمطار عسكري أوكراني، وكذلك استهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 127 مقاطعة".وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 120 فردًا عسكريًا، ودبابة، وأربع مركبات، ومدفع هاوتزر عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، ومدفع ذاتي الدفع عيار 122 ملم من ، ومحطة حرب إلكترونية. "نوتا".وهزمت وحدات من مجموعة "دنيبر" القوة البشرية والمعدات من لواء المشاة 118 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع 124 و126 في مناطق نوفودانيلوفكا بمقاطعة زابوروجيه، وكويبيشيفو ونوفوتياجينكا بمقاطعة خيرسون.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 125 فردًا عسكريًا وثماني مركبات ومدفعين هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم مصنوعين في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع عيار 122 ملم، ومحطة حرب إلكترونية " بوكوفيل-أد".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240718/القوات-الروسية-تدمر-مدفع-بلادين-إم-109-الأمريكي-الصنع-في-خيرسون-فيديو--1090907424.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/102884/55/1028845583_66:0:1133:800_1920x0_80_0_0_a2bf1b64d3f0399d4b005f7400dc159d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" تابعة لنظام كييف - عاجل

10:58 GMT 18.07.2024 (تم التحديث: 11:10 GMT 18.07.2024)
© Photo / Russian Defense Ministryوسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي
وسائط الدفاع الجوي في الجيش الروسي - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
© Photo / Russian Defense Ministry
تابعنا عبر
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية أسقطت طائرة حربية من طراز "ميغ-29"، تابعة لقوات كييف .
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أنظمة طائرة من طراز "ميغ – 29" تابعة للقوات الأوكرانية، و3 قنابل موجهة مصنوعة في فرنسا، و6 أنظمة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "هيمارس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و74 طائرة من دون طيار".
وضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار، والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، البنية التحتية لمطار عسكري أوكراني، وكذلك استهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 127 مقاطعة".
وحسنت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية، الوضع التكتيكي وهزمت أيضًا القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوغليدار وفوديانوي بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 120 فردًا عسكريًا، ودبابة، وأربع مركبات، ومدفع هاوتزر عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، ومدفع ذاتي الدفع عيار 122 ملم من ، ومحطة حرب إلكترونية. "نوتا".
القوات الروسية تدمر مدفع بلادين إم-109 الأمريكي الصنع في خيرسون - سبوتنيك عربي, 1920, 18.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تدمر مدفع "بلادين إم-109" الأمريكي الصنع في خيرسون... فيديو
08:20 GMT
وهزمت وحدات من مجموعة "دنيبر" القوة البشرية والمعدات من لواء المشاة 118 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع 124 و126 في مناطق نوفودانيلوفكا بمقاطعة زابوروجيه، وكويبيشيفو ونوفوتياجينكا بمقاطعة خيرسون.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 125 فردًا عسكريًا وثماني مركبات ومدفعين هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم مصنوعين في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع عيار 122 ملم، ومحطة حرب إلكترونية " بوكوفيل-أد".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودعين للذخيرة ومخزن للمعدات العسكرية التقنية للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
Новоприбывшее на Запорожское направление пополнение ВС РФ проходит обучение на полигоне в зоне СВО - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة11:32 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. إسرائيل تلقي منشورات تهديد بالقتل على مخيم جنين بالضفة الغربية05:24 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала