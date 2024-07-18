https://sarabic.ae/20240718/القوات-الروسية-تسقط-مقاتلة-ميغ-29-تابعة-لنظام-كييف---عاجل--1090911227.html
القوات الروسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" تابعة لنظام كييف - عاجل
القوات الروسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" تابعة لنظام كييف - عاجل
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية أسقطت طائرة حربية من طراز "ميغ-29"، تابعة لقوات كييف . 18.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-18T10:58+0000
2024-07-18T10:58+0000
2024-07-18T11:10+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أنظمة طائرة من طراز "ميغ – 29" تابعة للقوات الأوكرانية، و3 قنابل موجهة مصنوعة في فرنسا، و6 أنظمة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "هيمارس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و74 طائرة من دون طيار".وضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار، والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، البنية التحتية لمطار عسكري أوكراني، وكذلك استهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 127 مقاطعة".وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 120 فردًا عسكريًا، ودبابة، وأربع مركبات، ومدفع هاوتزر عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، ومدفع ذاتي الدفع عيار 122 ملم من ، ومحطة حرب إلكترونية. "نوتا".وهزمت وحدات من مجموعة "دنيبر" القوة البشرية والمعدات من لواء المشاة 118 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع 124 و126 في مناطق نوفودانيلوفكا بمقاطعة زابوروجيه، وكويبيشيفو ونوفوتياجينكا بمقاطعة خيرسون.وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 125 فردًا عسكريًا وثماني مركبات ومدفعين هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم مصنوعين في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع عيار 122 ملم، ومحطة حرب إلكترونية " بوكوفيل-أد".وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
https://sarabic.ae/20240718/القوات-الروسية-تدمر-مدفع-بلادين-إم-109-الأمريكي-الصنع-في-خيرسون-فيديو--1090907424.html
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روسيا, رصد عسكري
القوات الروسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" تابعة لنظام كييف - عاجل
10:58 GMT 18.07.2024 (تم التحديث: 11:10 GMT 18.07.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن القوات الروسية أسقطت طائرة حربية من طراز "ميغ-29"، تابعة لقوات كييف .
وأضافت الدفاع الروسية في بيانها اليومي، أن "أنظمة الدفاع الجوي الروسية أسقطت أنظمة طائرة من طراز "ميغ – 29" تابعة للقوات الأوكرانية، و3 قنابل موجهة مصنوعة في فرنسا، و6 أنظمة إطلاق صواريخ متعددة من طراز "هيمارس" مصنوعة في الولايات المتحدة الأمريكية، و74 طائرة من دون طيار".
وضرب الطيران العملياتي التكتيكي والمركبات الجوية من دون طيار، والقوات الصاروخية والمدفعية التابعة للقوات المسلحة الروسية، البنية التحتية لمطار عسكري أوكراني، وكذلك استهدفت القوى العاملة والمعدات العسكرية للقوات المسلحة الأوكرانية في 127 مقاطعة".
وحسنت وحدات من مجموعة "فوستوك" الروسية، الوضع التكتيكي وهزمت أيضًا القوة البشرية والمعدات التابعة للواء الميكانيكي 72 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية في مناطق أوغليدار وفوديانوي بجمهورية دونيتسك الشعبية.
وفقدت القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 120 فردًا عسكريًا، ودبابة، وأربع مركبات، ومدفع هاوتزر عيار 155 ملم مصنوع في بريطانيا، ومدفع ذاتي الدفع عيار 122 ملم من ، ومحطة حرب إلكترونية. "نوتا".
وهزمت وحدات من مجموعة "دنيبر" القوة البشرية والمعدات من لواء المشاة 118 للقوات المسلحة الأوكرانية ولواء الدفاع 124 و126 في مناطق نوفودانيلوفكا بمقاطعة زابوروجيه، وكويبيشيفو ونوفوتياجينكا بمقاطعة خيرسون.
وبلغت خسائر القوات المسلحة الأوكرانية ما يصل إلى 125 فردًا عسكريًا وثماني مركبات ومدفعين هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم مصنوعين في الولايات المتحدة الأمريكية، ومدفع عيار 122 ملم، ومحطة حرب إلكترونية " بوكوفيل-أد".
بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودعين للذخيرة ومخزن للمعدات العسكرية التقنية للقوات المسلحة الأوكرانية.
وتهدف العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.