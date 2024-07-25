https://sarabic.ae/20240725/7-آلاف-طائرة-حربية-روسيا-والصين-تمتلكان-قوة-جوية-هائلة-1091130305.html
7 آلاف طائرة حربية... روسيا والصين تمتلكان قوة جوية هائلة
7 آلاف طائرة حربية... روسيا والصين تمتلكان قوة جوية هائلة
سبوتنيك عربي
نفذت القاذفات الاستراتيجية الروسية من طراز "تو-95 إم إس" دورية مشتركة مع قاذفات "إتش يو إن - 6 كي" الصينية بالقرب من ألاسكا. 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T18:28+0000
2024-07-25T18:28+0000
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وشملت الدوريات المشتركة تنفيذ مهام التحليق فوق مياه بحر تشوكشي وبحر بيرنغ والجزء الشمالي من المحيط الهادئ، حسب بيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس.وتمثل القاذفات الاستراتيجية الروسية والصينية ذراعا طويلة يمكنها الوصول إلى أي مكان حول العالم بما تحمله من قوة هجومية هائلة يمكنها أن تحول مدن العدو إلى ركام.كما تمثل القاذفات الاستراتيجية جزءا أساسيا من القوة الجوية الروسية والصينية، التي تضم أكثر من 7 آلاف طائرة، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2024.القوات الجوية الروسيةتمتلك روسيا ثاني أضخم قوة جوية في العالم تضم 4 آلاف و255 طائرة حربية تشمل أنواعا مختلفة من الطائرات الهجومية والمقاتلة والاعتراضية وطائرات التدريب والمهام الخاصة.أنواع وأعداد الطائرات الروسية وحجم كل نوع:وتشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" إلى أن روسيا تمتلك 1218 مطارا عسكريا تجعلها في المرتبة الخامسة عالميا.القوات الجوية الصينيةتمتلك الصين ثالث أضخم قوة جوية في العالم تضم 3 آلاف و304 طائرات حربية تشمل أنواعا مختلفة من الطائرات الهجومية والمقاتلة والاعتراضية وطائرات التدريب والمهام الخاصة.أنواع وأعداد الطائرات الصينية وحجم كل نوع:وتشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" إلى أن الصين تمتلك 507 مطارات عسكرية تجعلها في المرتبة رقم 12 عالميا.الدوريات المشتركة بين روسيا والصينوأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أنه خلال الرحلة، عملت الطواقم الروسية والصينية على قضايا التفاعل في جميع مراحل الدوريات الجوية في منطقة العمليات المشتركة الجديدة، مشيرا إلى أن الغطاء الجوي للقاذفات تم توفيره بواسطة طائرات "سو-30 إس إم" و"سو-35" التابعة للقوات الجوفضائية الروسية.وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن "مدة التحليق المشترك للطائرات الروسية والصينية تجاوزت خمس ساعات، وفي مراحل معينة من المسار، كانت المجموعة الجوية برفقة مقاتلات من دول أجنبية".وأكدت الوزارة أنه عند تنفيذ المهام تصرفت طائرات البلدين وفقا لأحكام القانون الدولي، ولم تحدث أي انتهاكات للمجال الجوي للدول الأجنبية. وخلصت الوزارة إلى أنه بعد انتهاء الدورية الجوية المشتركة، عادت جميع الطائرات المشاركة إلى مطاراتها الأصلية.من جهتها، أعلنت قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية (NORAD) أن مقاتلات أمريكية وكندية، اعترضت طائرات عسكرية روسية وصينية كانت تحلق في الأجواء الدولية قرب ألاسكا، لكنها لم تُعتبر تهديدًا.وأضاف بيان قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية أن الطائرات الروسية والصينية ظلت في المجال الجوي الدولي ولم تدخل المجال الجوي السيادي الأمريكي أو الكندي.
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https://sarabic.ae/20240725/الولايات-المتحدة-تعترض-طائرات-عسكرية-روسية-وصينية-بالقرب-من-ألاسكا-دون-اعتبارها-تهديدا-1091108247.html
https://sarabic.ae/20230919/مقاتلتا-ميغ--31-تطلقان-صواريخ-جو--جو-في-مناورات-فينفال-2023-فيديو-1081176263.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا
7 آلاف طائرة حربية... روسيا والصين تمتلكان قوة جوية هائلة
نفذت القاذفات الاستراتيجية الروسية من طراز "تو-95 إم إس" دورية مشتركة مع قاذفات "إتش يو إن - 6 كي" الصينية بالقرب من ألاسكا.
وشملت الدوريات المشتركة
تنفيذ مهام التحليق فوق مياه بحر تشوكشي وبحر بيرنغ والجزء الشمالي من المحيط الهادئ، حسب بيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس.
وتمثل القاذفات الاستراتيجية الروسية والصينية ذراعا طويلة يمكنها الوصول إلى أي مكان حول العالم بما تحمله من قوة هجومية هائلة يمكنها أن تحول مدن العدو إلى ركام.
كما تمثل القاذفات الاستراتيجية جزءا أساسيا من القوة الجوية الروسية والصينية، التي تضم أكثر من 7 آلاف طائرة، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2024.
تمتلك روسيا ثاني أضخم قوة جوية في العالم تضم 4 آلاف و255 طائرة حربية تشمل أنواعا مختلفة من الطائرات الهجومية والمقاتلة والاعتراضية وطائرات التدريب والمهام الخاصة.
أنواع وأعداد الطائرات الروسية وحجم كل نوع:
809 مقاتلات
تصنف في المرتبة الثالثة عالميا.
730 طائرة هجومية تصنف في المرتبة الثانية عالميا.
453 طائرة نقل عسكري ثابتة الأجنحة تصنف في المرتبة الثانية عالميا.
552 طائرة تدريب تجعلها في المرتبة الثانية عالميا.
145 طائرة مهام خاصة تمثل ثاني أضخم قوة من هذا النوع في العالم.
19 طائرة تزود بالوقود في الجو تجلعها في المرتبة الـ3 عالميا.
1547 مروحية بينها 559 مروحية هجومية تجعلها في المرتبة الـ2 عالميا.
وتشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" إلى أن روسيا تمتلك 1218 مطارا عسكريا تجعلها في المرتبة الخامسة عالميا.
تمتلك الصين ثالث أضخم قوة جوية
في العالم تضم 3 آلاف و304 طائرات حربية تشمل أنواعا مختلفة من الطائرات الهجومية والمقاتلة والاعتراضية وطائرات التدريب والمهام الخاصة.
أنواع وأعداد الطائرات الصينية وحجم كل نوع:
1207 مقاتلات تصنف في المرتبة الثانية عالميا.
371 طائرة هجومية تصنف في المرتبة الثالثة عالميا.
289 طائرة نقل عسكري ثابتة الأجنحة تصنف في المرتبة الثالثة عالميا.
402 طائرة تدريب تجعلها في المرتبة الـ5 عالميا.
112 طائرة مهام خاصة تمثل رابع أضخم قوة من هذا النوع في العالم.
10 طائرة تزود بالوقود في الجو تجلعها في المرتبة الـ7 عالميا.
913 مروحية بينها 281 مروحية هجومية تجعلها في المرتبة الـ3 عالميا.
وتشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" إلى أن الصين تمتلك 507 مطارات عسكرية تجعلها في المرتبة رقم 12 عالميا.
الدوريات المشتركة بين روسيا والصين
وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أنه خلال الرحلة، عملت الطواقم الروسية والصينية على قضايا التفاعل في جميع مراحل الدوريات الجوية في منطقة العمليات المشتركة الجديدة، مشيرا إلى أن الغطاء الجوي للقاذفات تم توفيره بواسطة طائرات "سو-30 إس إم" و"سو-35" التابعة للقوات الجوفضائية الروسية.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن "مدة التحليق المشترك للطائرات الروسية والصينية تجاوزت خمس ساعات، وفي مراحل معينة من المسار، كانت المجموعة الجوية برفقة مقاتلات من دول أجنبية".
19 سبتمبر 2023, 07:47 GMT
وأكدت الوزارة أنه عند تنفيذ المهام تصرفت طائرات البلدين وفقا لأحكام القانون الدولي، ولم تحدث أي انتهاكات للمجال الجوي للدول الأجنبية. وخلصت الوزارة إلى أنه بعد انتهاء الدورية الجوية المشتركة، عادت جميع الطائرات المشاركة إلى مطاراتها الأصلية.
من جهتها، أعلنت قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية (NORAD) أن مقاتلات أمريكية وكندية، اعترضت طائرات عسكرية
روسية وصينية كانت تحلق في الأجواء الدولية قرب ألاسكا، لكنها لم تُعتبر تهديدًا.
وأضاف بيان قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية أن الطائرات الروسية والصينية ظلت في المجال الجوي الدولي ولم تدخل المجال الجوي السيادي الأمريكي أو الكندي.