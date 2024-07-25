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https://sarabic.ae/20240725/7-آلاف-طائرة-حربية-روسيا-والصين-تمتلكان-قوة-جوية-هائلة-1091130305.html
7 آلاف طائرة حربية... روسيا والصين تمتلكان قوة جوية هائلة
7 آلاف طائرة حربية... روسيا والصين تمتلكان قوة جوية هائلة
سبوتنيك عربي
نفذت القاذفات الاستراتيجية الروسية من طراز "تو-95 إم إس" دورية مشتركة مع قاذفات "إتش يو إن - 6 كي" الصينية بالقرب من ألاسكا. 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T18:28+0000
2024-07-25T18:28+0000
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وشملت الدوريات المشتركة تنفيذ مهام التحليق فوق مياه بحر تشوكشي وبحر بيرنغ والجزء الشمالي من المحيط الهادئ، حسب بيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس.وتمثل القاذفات الاستراتيجية الروسية والصينية ذراعا طويلة يمكنها الوصول إلى أي مكان حول العالم بما تحمله من قوة هجومية هائلة يمكنها أن تحول مدن العدو إلى ركام.كما تمثل القاذفات الاستراتيجية جزءا أساسيا من القوة الجوية الروسية والصينية، التي تضم أكثر من 7 آلاف طائرة، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2024.القوات الجوية الروسيةتمتلك روسيا ثاني أضخم قوة جوية في العالم تضم 4 آلاف و255 طائرة حربية تشمل أنواعا مختلفة من الطائرات الهجومية والمقاتلة والاعتراضية وطائرات التدريب والمهام الخاصة.أنواع وأعداد الطائرات الروسية وحجم كل نوع:وتشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" إلى أن روسيا تمتلك 1218 مطارا عسكريا تجعلها في المرتبة الخامسة عالميا.القوات الجوية الصينيةتمتلك الصين ثالث أضخم قوة جوية في العالم تضم 3 آلاف و304 طائرات حربية تشمل أنواعا مختلفة من الطائرات الهجومية والمقاتلة والاعتراضية وطائرات التدريب والمهام الخاصة.أنواع وأعداد الطائرات الصينية وحجم كل نوع:وتشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" إلى أن الصين تمتلك 507 مطارات عسكرية تجعلها في المرتبة رقم 12 عالميا.الدوريات المشتركة بين روسيا والصينوأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أنه خلال الرحلة، عملت الطواقم الروسية والصينية على قضايا التفاعل في جميع مراحل الدوريات الجوية في منطقة العمليات المشتركة الجديدة، مشيرا إلى أن الغطاء الجوي للقاذفات تم توفيره بواسطة طائرات "سو-30 إس إم" و"سو-35" التابعة للقوات الجوفضائية الروسية.وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن "مدة التحليق المشترك للطائرات الروسية والصينية تجاوزت خمس ساعات، وفي مراحل معينة من المسار، كانت المجموعة الجوية برفقة مقاتلات من دول أجنبية".وأكدت الوزارة أنه عند تنفيذ المهام تصرفت طائرات البلدين وفقا لأحكام القانون الدولي، ولم تحدث أي انتهاكات للمجال الجوي للدول الأجنبية. وخلصت الوزارة إلى أنه بعد انتهاء الدورية الجوية المشتركة، عادت جميع الطائرات المشاركة إلى مطاراتها الأصلية.من جهتها، أعلنت قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية (NORAD) أن مقاتلات أمريكية وكندية، اعترضت طائرات عسكرية روسية وصينية كانت تحلق في الأجواء الدولية قرب ألاسكا، لكنها لم تُعتبر تهديدًا.وأضاف بيان قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية أن الطائرات الروسية والصينية ظلت في المجال الجوي الدولي ولم تدخل المجال الجوي السيادي الأمريكي أو الكندي.
https://sarabic.ae/20240725/قاذفات-استراتيجية-روسية-صينية-تنفذ-دورية-مشتركة-فوق-ألاسكا--1091112157.html
https://sarabic.ae/20210704/ما-هي-أخطر-القاذفات-النووية-الروسية؟-1049463557.html
https://sarabic.ae/20240704/لتدمير-حاملات-الطائرات-تزويد-قاذفة-استراتيجية-صينية-بـ4-صواريخ-باليستية-1090462814.html
https://sarabic.ae/20240725/الولايات-المتحدة-تعترض-طائرات-عسكرية-روسية-وصينية-بالقرب-من-ألاسكا-دون-اعتبارها-تهديدا-1091108247.html
https://sarabic.ae/20230919/مقاتلتا-ميغ--31-تطلقان-صواريخ-جو--جو-في-مناورات-فينفال-2023-فيديو-1081176263.html
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رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا
رصد عسكري, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار كندا

7 آلاف طائرة حربية... روسيا والصين تمتلكان قوة جوية هائلة

18:28 GMT 25.07.2024
© Sputnik . Press service of the Ministry of Defence of the Russian Federationتو-95 تطلق صواريخ "خي-101" في سوريا
تو-95 تطلق صواريخ خي-101 في سوريا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
© Sputnik . Press service of the Ministry of Defence of the Russian Federation
تابعنا عبر
نفذت القاذفات الاستراتيجية الروسية من طراز "تو-95 إم إس" دورية مشتركة مع قاذفات "إتش يو إن - 6 كي" الصينية بالقرب من ألاسكا.
وشملت الدوريات المشتركة تنفيذ مهام التحليق فوق مياه بحر تشوكشي وبحر بيرنغ والجزء الشمالي من المحيط الهادئ، حسب بيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس.
حاملات الصواريخ الروسية من طراز تو-95 إم إس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
قاذفات استراتيجية روسية صينية تنفذ دورية مشتركة فوق ألاسكا... فيديو
07:53 GMT
وتمثل القاذفات الاستراتيجية الروسية والصينية ذراعا طويلة يمكنها الوصول إلى أي مكان حول العالم بما تحمله من قوة هجومية هائلة يمكنها أن تحول مدن العدو إلى ركام.
كما تمثل القاذفات الاستراتيجية جزءا أساسيا من القوة الجوية الروسية والصينية، التي تضم أكثر من 7 آلاف طائرة، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2024.
تو-22إم3 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2021
ما هي أخطر القاذفات النووية الروسية؟
4 يوليو 2021, 10:21 GMT

القوات الجوية الروسية

تمتلك روسيا ثاني أضخم قوة جوية في العالم تضم 4 آلاف و255 طائرة حربية تشمل أنواعا مختلفة من الطائرات الهجومية والمقاتلة والاعتراضية وطائرات التدريب والمهام الخاصة.
أنواع وأعداد الطائرات الروسية وحجم كل نوع:
809 مقاتلات تصنف في المرتبة الثالثة عالميا.
730 طائرة هجومية تصنف في المرتبة الثانية عالميا.
453 طائرة نقل عسكري ثابتة الأجنحة تصنف في المرتبة الثانية عالميا.
552 طائرة تدريب تجعلها في المرتبة الثانية عالميا.
145 طائرة مهام خاصة تمثل ثاني أضخم قوة من هذا النوع في العالم.
19 طائرة تزود بالوقود في الجو تجلعها في المرتبة الـ3 عالميا.
1547 مروحية بينها 559 مروحية هجومية تجعلها في المرتبة الـ2 عالميا.
وتشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" إلى أن روسيا تمتلك 1218 مطارا عسكريا تجعلها في المرتبة الخامسة عالميا.
قاذفة قنابل صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
لتدمير حاملات الطائرات.. تزويد قاذفة استراتيجية صينية بـ4 صواريخ باليستية
4 يوليو, 14:34 GMT

القوات الجوية الصينية

تمتلك الصين ثالث أضخم قوة جوية في العالم تضم 3 آلاف و304 طائرات حربية تشمل أنواعا مختلفة من الطائرات الهجومية والمقاتلة والاعتراضية وطائرات التدريب والمهام الخاصة.
أنواع وأعداد الطائرات الصينية وحجم كل نوع:
1207 مقاتلات تصنف في المرتبة الثانية عالميا.
371 طائرة هجومية تصنف في المرتبة الثالثة عالميا.
289 طائرة نقل عسكري ثابتة الأجنحة تصنف في المرتبة الثالثة عالميا.
402 طائرة تدريب تجعلها في المرتبة الـ5 عالميا.
112 طائرة مهام خاصة تمثل رابع أضخم قوة من هذا النوع في العالم.
10 طائرة تزود بالوقود في الجو تجلعها في المرتبة الـ7 عالميا.
913 مروحية بينها 281 مروحية هجومية تجعلها في المرتبة الـ3 عالميا.
وتشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" إلى أن الصين تمتلك 507 مطارات عسكرية تجعلها في المرتبة رقم 12 عالميا.
تو-95 ام اس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
الولايات المتحدة تعترض طائرات عسكرية روسية وصينية بالقرب من ألاسكا دون اعتبارها تهديدا
00:03 GMT

الدوريات المشتركة بين روسيا والصين

وأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أنه خلال الرحلة، عملت الطواقم الروسية والصينية على قضايا التفاعل في جميع مراحل الدوريات الجوية في منطقة العمليات المشتركة الجديدة، مشيرا إلى أن الغطاء الجوي للقاذفات تم توفيره بواسطة طائرات "سو-30 إس إم" و"سو-35" التابعة للقوات الجوفضائية الروسية.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن "مدة التحليق المشترك للطائرات الروسية والصينية تجاوزت خمس ساعات، وفي مراحل معينة من المسار، كانت المجموعة الجوية برفقة مقاتلات من دول أجنبية".
مقاتلة ميغ-31 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.09.2023
مقاتلتا "ميغ- 31" تطلقان صواريخ "جو- جو" في مناورات "فينفال 2023"... فيديو
19 سبتمبر 2023, 07:47 GMT
وأكدت الوزارة أنه عند تنفيذ المهام تصرفت طائرات البلدين وفقا لأحكام القانون الدولي، ولم تحدث أي انتهاكات للمجال الجوي للدول الأجنبية. وخلصت الوزارة إلى أنه بعد انتهاء الدورية الجوية المشتركة، عادت جميع الطائرات المشاركة إلى مطاراتها الأصلية.
من جهتها، أعلنت قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية (NORAD) أن مقاتلات أمريكية وكندية، اعترضت طائرات عسكرية روسية وصينية كانت تحلق في الأجواء الدولية قرب ألاسكا، لكنها لم تُعتبر تهديدًا.
وأضاف بيان قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية أن الطائرات الروسية والصينية ظلت في المجال الجوي الدولي ولم تدخل المجال الجوي السيادي الأمريكي أو الكندي.
© Sputnik"تو - 95 إم إس"... قاذفة استراتيجية روسية بقدرات خارقة
تو - 95 إم إس... قاذفة استراتيجية روسية بقدرات خارقة - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2024
"تو - 95 إم إس"... قاذفة استراتيجية روسية بقدرات خارقة
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