https://sarabic.ae/20240725/7-آلاف-طائرة-حربية-روسيا-والصين-تمتلكان-قوة-جوية-هائلة-1091130305.html

7 آلاف طائرة حربية... روسيا والصين تمتلكان قوة جوية هائلة

7 آلاف طائرة حربية... روسيا والصين تمتلكان قوة جوية هائلة

سبوتنيك عربي

نفذت القاذفات الاستراتيجية الروسية من طراز "تو-95 إم إس" دورية مشتركة مع قاذفات "إتش يو إن - 6 كي" الصينية بالقرب من ألاسكا. 25.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-25T18:28+0000

2024-07-25T18:28+0000

2024-07-25T18:28+0000

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وشملت الدوريات المشتركة تنفيذ مهام التحليق فوق مياه بحر تشوكشي وبحر بيرنغ والجزء الشمالي من المحيط الهادئ، حسب بيان وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس.وتمثل القاذفات الاستراتيجية الروسية والصينية ذراعا طويلة يمكنها الوصول إلى أي مكان حول العالم بما تحمله من قوة هجومية هائلة يمكنها أن تحول مدن العدو إلى ركام.كما تمثل القاذفات الاستراتيجية جزءا أساسيا من القوة الجوية الروسية والصينية، التي تضم أكثر من 7 آلاف طائرة، حسبما تشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" لعام 2024.القوات الجوية الروسيةتمتلك روسيا ثاني أضخم قوة جوية في العالم تضم 4 آلاف و255 طائرة حربية تشمل أنواعا مختلفة من الطائرات الهجومية والمقاتلة والاعتراضية وطائرات التدريب والمهام الخاصة.أنواع وأعداد الطائرات الروسية وحجم كل نوع:وتشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" إلى أن روسيا تمتلك 1218 مطارا عسكريا تجعلها في المرتبة الخامسة عالميا.القوات الجوية الصينيةتمتلك الصين ثالث أضخم قوة جوية في العالم تضم 3 آلاف و304 طائرات حربية تشمل أنواعا مختلفة من الطائرات الهجومية والمقاتلة والاعتراضية وطائرات التدريب والمهام الخاصة.أنواع وأعداد الطائرات الصينية وحجم كل نوع:وتشير إحصاءات موقع "غلوبال فاير بور" إلى أن الصين تمتلك 507 مطارات عسكرية تجعلها في المرتبة رقم 12 عالميا.الدوريات المشتركة بين روسيا والصينوأكد بيان وزارة الدفاع الروسية أنه خلال الرحلة، عملت الطواقم الروسية والصينية على قضايا التفاعل في جميع مراحل الدوريات الجوية في منطقة العمليات المشتركة الجديدة، مشيرا إلى أن الغطاء الجوي للقاذفات تم توفيره بواسطة طائرات "سو-30 إس إم" و"سو-35" التابعة للقوات الجوفضائية الروسية.وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن "مدة التحليق المشترك للطائرات الروسية والصينية تجاوزت خمس ساعات، وفي مراحل معينة من المسار، كانت المجموعة الجوية برفقة مقاتلات من دول أجنبية".وأكدت الوزارة أنه عند تنفيذ المهام تصرفت طائرات البلدين وفقا لأحكام القانون الدولي، ولم تحدث أي انتهاكات للمجال الجوي للدول الأجنبية. وخلصت الوزارة إلى أنه بعد انتهاء الدورية الجوية المشتركة، عادت جميع الطائرات المشاركة إلى مطاراتها الأصلية.من جهتها، أعلنت قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية (NORAD) أن مقاتلات أمريكية وكندية، اعترضت طائرات عسكرية روسية وصينية كانت تحلق في الأجواء الدولية قرب ألاسكا، لكنها لم تُعتبر تهديدًا.وأضاف بيان قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية أن الطائرات الروسية والصينية ظلت في المجال الجوي الدولي ولم تدخل المجال الجوي السيادي الأمريكي أو الكندي.

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