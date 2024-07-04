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https://sarabic.ae/20240704/لتدمير-حاملات-الطائرات-تزويد-قاذفة-استراتيجية-صينية-بـ4-صواريخ-باليستية-1090462814.html
لتدمير حاملات الطائرات.. تزويد قاذفة استراتيجية صينية بـ4 صواريخ باليستية
لتدمير حاملات الطائرات.. تزويد قاذفة استراتيجية صينية بـ4 صواريخ باليستية
سبوتنيك عربي
كشفت الصين عن قدرات جديدة لقاذفتها الاستراتيجية المطورة من طراز "إتش - 6 كيه"، المصممة لإطلاق الصواريخ الباليستية من الجو ضد أهداف برية أو بحرية. 04.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-04T14:34+0000
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وبحسب ما تم رصده في النسخة المطورة، فإن القاذفة الصينية تحمل 4 صواريخ باليستية "جو - أرض" مقارنة بالنسخة السابقة التي كانت مصممة لحمل صاروخين فقط، حسب تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.ولفت التقرير إلى أن القاذفة الصينية تم رصدها خلال الإقلاع في مهمة تدريبية بإحدى المطارات التابعة لمسرح عمليات القيادة الجنوبية للجيش الصيني.وبحسب مراقبين، فإنه تم رصد صاروخين باليستيين، قالت وسائل إعلام إنهما من طراز "واي جيه - 21"، تحت أحد الجناحين، مؤكدين أن ذلك يعني وجود صاروخين آخرين تحت الجناح الآخر، حتى يمكن الحفاظ على توازن الطائرة.وكان أول ظهور للصواريخ الباليستية من هذا الطراز على متن القاذفة "إتش - 6 كيه" في معرض الطيران الصيني عام 2022، حيث تم رصد صاروخ واحد تحت أحد الجناحين.وبحسب خبراء، تكمن خطورة الصواريخ الصينية التي تحملها هذه القاذفة في قدرتها على ضرب أهداف ثابتة أو أهداف تتحرك ببطء مثل حاملات الطائرات الأمريكية، كما أشاروا إلى أن تلك الصواريخ يمكن إطلاقها بسرعات خارقة من مسافات تجعل القاذفات الحاملة لها خارج نطاق تغطية صواريخ الدفاع الجوي المعادية.ولا تمثل الصين الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك القدرة على إطلاق الصواريخ الباليستية من الجو، إذا تمتلك روسيا ذات القدرة باستخدام طائرات "ميغ - 31" التي يمكنها إطلاق صواريخ "كينجال" الباليستية الخارقة.
https://sarabic.ae/20240406/قاذفات-استراتيجية-روسية-بدعم-من-سو-30-تحلق-فوق-بحر-تشوكشي-فيديو-1087745664.html
https://sarabic.ae/20240229/بوتين-كينجال-يستخدم-بكفاءة-وتسيركون-قيد-التشغيل-وسارمات-يعرض-قريبا--1086517861.html
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رصد عسكري, الصين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن
رصد عسكري, الصين, روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار العالم الآن

لتدمير حاملات الطائرات.. تزويد قاذفة استراتيجية صينية بـ4 صواريخ باليستية

14:34 GMT 04.07.2024
© AP Photo / Liu Ruiقاذفة قنابل صينية
قاذفة قنابل صينية - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
© AP Photo / Liu Rui
تابعنا عبر
كشفت الصين عن قدرات جديدة لقاذفتها الاستراتيجية المطورة من طراز "إتش - 6 كيه"، المصممة لإطلاق الصواريخ الباليستية من الجو ضد أهداف برية أو بحرية.
وبحسب ما تم رصده في النسخة المطورة، فإن القاذفة الصينية تحمل 4 صواريخ باليستية "جو - أرض" مقارنة بالنسخة السابقة التي كانت مصممة لحمل صاروخين فقط، حسب تقرير لـ"سبوتنيك"، النسخة الإنجليزية.
قاذفة القنابل والصواريخ تو-95 إم إس في بروفة الجزء الجوي من العرض بمناسبة الذكرى الـ 77 للنصر في الحرب الوطنية العظمى، 4 مايو 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 06.04.2024
قاذفات استراتيجية روسية بدعم من "سو-30" تحلق فوق بحر تشوكشي.. فيديو
6 أبريل, 12:30 GMT
ولفت التقرير إلى أن القاذفة الصينية تم رصدها خلال الإقلاع في مهمة تدريبية بإحدى المطارات التابعة لمسرح عمليات القيادة الجنوبية للجيش الصيني.
وبحسب مراقبين، فإنه تم رصد صاروخين باليستيين، قالت وسائل إعلام إنهما من طراز "واي جيه - 21"، تحت أحد الجناحين، مؤكدين أن ذلك يعني وجود صاروخين آخرين تحت الجناح الآخر، حتى يمكن الحفاظ على توازن الطائرة.
وكان أول ظهور للصواريخ الباليستية من هذا الطراز على متن القاذفة "إتش - 6 كيه" في معرض الطيران الصيني عام 2022، حيث تم رصد صاروخ واحد تحت أحد الجناحين.
مشهد لفوهة صاروخ استراتيجي خلال عمليات تدريب أجراها الاتحاد السوفيتي - سبوتنيك عربي, 1920, 29.02.2024
بوتين: "كينجال" يستخدم بكفاءة و"تسيركون" قيد التشغيل و"سارمات" يعرض قريبا
29 فبراير, 11:45 GMT
وبحسب خبراء، تكمن خطورة الصواريخ الصينية التي تحملها هذه القاذفة في قدرتها على ضرب أهداف ثابتة أو أهداف تتحرك ببطء مثل حاملات الطائرات الأمريكية، كما أشاروا إلى أن تلك الصواريخ يمكن إطلاقها بسرعات خارقة من مسافات تجعل القاذفات الحاملة لها خارج نطاق تغطية صواريخ الدفاع الجوي المعادية.
ولا تمثل الصين الدولة الوحيدة في العالم التي تمتلك القدرة على إطلاق الصواريخ الباليستية من الجو، إذا تمتلك روسيا ذات القدرة باستخدام طائرات "ميغ - 31" التي يمكنها إطلاق صواريخ "كينجال" الباليستية الخارقة.
© Sputnikقدرات الطائرة المسيرة الصينية "سي إتش - 5"
قدرات الطائرة المسيرة الصينية سي إتش - 5 - سبوتنيك عربي, 1920, 04.07.2024
قدرات الطائرة المسيرة الصينية "سي إتش - 5"
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