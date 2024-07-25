https://sarabic.ae/20240725/قاذفات-استراتيجية-روسية-صينية-تنفذ-دورية-مشتركة-فوق-ألاسكا--1091112157.html
قاذفات استراتيجية روسية صينية تنفذ دورية مشتركة فوق ألاسكا... فيديو
قاذفات استراتيجية روسية صينية تنفذ دورية مشتركة فوق ألاسكا... فيديو
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن قاذفات روسية وصينية قامت بدورية مشتركة فوق مياه بحر تشوكشي، وبحر بيرنغ، والجزء الشمالي من المحيط الهادئ. 25.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-25T07:53+0000
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وبحسب بيان وزارة الدفاع، فإن القاذفات الاستراتيجية الروسية من طراز "تو-95 إم إس" والقاذفات الصينية "إتش يو إن-6 كي" قامت بدورية مشتركة بالقرب من ألاسكا.وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن "مجموعة جوية مكونة من القاذفات الاستراتيجية "تو-95 إم إس" التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، والقاذفات الاستراتيجية "إتش يو إن-6 كي" التابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني، قامت بدوريات جوية فوق مياه بحر تشوكشي، وبحر بيرنغ، والجزء الشمالي من المحيط الهادئ".وأكدت الوزارة أنه خلال الرحلة، عملت الطواقم الروسية والصينية على قضايا التفاعل في جميع مراحل الدوريات الجوية في منطقة العمليات المشتركة الجديدة. وأضافت وزارة الدفاع أن الغطاء الجوي للقاذفات تم توفيره بواسطة طائرات "سو-30 إس إم" و"سو-35" التابعة للقوات الجوفضائية الروسية.وأكدت الوزارة أنه عند تنفيذ المهام تصرفت طائرات البلدين وفقا لأحكام القانون الدولي، ولم تحدث أي انتهاكات للمجال الجوي للدول الأجنبية. وخلصت الوزارة إلى أنه بعد انتهاء الدورية الجوية المشتركة، عادت جميع الطائرات المشاركة إلى مطاراتها الأصلية.من جهتها، أعلنت قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية (NORAD) أن مقاتلات أمريكية وكندية، اعترضت طائرات عسكرية روسية وصينية كانت تحلق في الأجواء الدولية قرب ألاسكا، لكنها لم تُعتبر تهديدًا.وأضاف بيان قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية أن الطائرات الروسية والصينية ظلت في المجال الجوي الدولي ولم تدخل المجال الجوي السيادي الأمريكي أو الكندي.مقاتلة روسية من طراز "سو-27" تعترض 3 طائرات تابعة لسلاح الجو البريطاني فوق البحر الأسود "ميغ-31" روسية تعترض مقاتلة "بوسيدون" نرويجية اقتربت من حدود البلاد
https://sarabic.ae/20240725/الولايات-المتحدة-تعترض-طائرات-عسكرية-روسية-وصينية-بالقرب-من-ألاسكا-دون-اعتبارها-تهديدا-1091108247.html
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روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, ألاسكا, تو-95
روسيا, الصين, الولايات المتحدة الأمريكية, ألاسكا, تو-95
قاذفات استراتيجية روسية صينية تنفذ دورية مشتركة فوق ألاسكا... فيديو
07:53 GMT 25.07.2024 (تم التحديث: 07:56 GMT 25.07.2024)
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، بأن قاذفات روسية وصينية قامت بدورية مشتركة فوق مياه بحر تشوكشي، وبحر بيرنغ، والجزء الشمالي من المحيط الهادئ.
وبحسب بيان وزارة الدفاع، فإن القاذفات الاستراتيجية الروسية من طراز "تو-95 إم إس" والقاذفات الصينية "إتش يو إن-6 كي" قامت بدورية مشتركة بالقرب من ألاسكا.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية أن "مجموعة جوية مكونة من القاذفات الاستراتيجية "تو-95 إم إس" التابعة للقوات الجوفضائية الروسية، والقاذفات الاستراتيجية "إتش يو إن-6 كي" التابعة للقوات الجوية لجيش التحرير الشعبي الصيني، قامت بدوريات جوية فوق مياه بحر تشوكشي، وبحر بيرنغ، والجزء الشمالي من المحيط الهادئ".
وأكدت الوزارة أنه خلال الرحلة، عملت الطواقم الروسية والصينية على قضايا التفاعل في جميع مراحل الدوريات الجوية في منطقة العمليات المشتركة الجديدة. وأضافت وزارة الدفاع أن الغطاء الجوي للقاذفات تم توفيره بواسطة طائرات "سو-30 إس إم" و"سو-35" التابعة للقوات الجوفضائية الروسية.
وأوضحت وزارة الدفاع الروسية أن "مدة التحليق المشترك للطائرات الروسية والصينية كانت أكثر من خمس ساعات، وفي مراحل معينة من المسار، كانت المجموعة الجوية برفقة مقاتلات من دول أجنبية".
وأكدت الوزارة أنه عند تنفيذ المهام تصرفت طائرات البلدين وفقا لأحكام القانون الدولي، ولم تحدث أي انتهاكات للمجال الجوي للدول الأجنبية. وخلصت الوزارة إلى أنه بعد انتهاء الدورية الجوية المشتركة، عادت جميع الطائرات المشاركة إلى مطاراتها الأصلية.
من جهتها، أعلنت قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية (NORAD) أن مقاتلات أمريكية وكندية، اعترضت طائرات عسكرية روسية وصينية كانت تحلق في الأجواء الدولية
قرب ألاسكا، لكنها لم تُعتبر تهديدًا.
وأضاف بيان قيادة الدفاع الجوي الفضائي لأمريكا الشمالية أن الطائرات الروسية والصينية ظلت في المجال الجوي الدولي ولم تدخل المجال الجوي السيادي الأمريكي أو الكندي.