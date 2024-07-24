https://sarabic.ae/20240724/مقاتلة-روسية-من-طراز-سو-27-تعترض-3-طائرات-تابعة-لسلاح-الجو-البريطاني--فوق-البحر-الأسود--1091096089.html
مقاتلة روسية من طراز "سو-27" تعترض 3 طائرات تابعة لسلاح الجو البريطاني فوق البحر الأسود
مقاتلة روسية من طراز "سو-27" تعترض 3 طائرات تابعة لسلاح الجو البريطاني فوق البحر الأسود
سبوتنيك عربي
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن مقاتلة روسية من طراز "سو-27"، اعترضت 3 طائرات تابعة لسلاح الجو البريطاني فوق البحر الأسود. 24.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-24T15:04+0000
2024-07-24T15:04+0000
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وحسب بيان وزارة الدفاع، انطلقت المقاتلة الروسية "سو-27" فوق البحر الأسود بسبب اقتراب طائرة استطلاع "آر سي- 135" ومقاتلتين من طراز "تايفون" تابعين لسلاح الجو البريطاني، من حدود الدولة الروسية، واستدارت الطائرات الأجنبية، ولم يتم انتهاك حدود الدولة.وتابع البيان: "في 24 من يوليو (تموز الجاري)، رصدت وسائل مراقبة المجال الجوي الروسية، فوق البحر الأسود، أهدافًا جوية تقترب من حدود روسيا الاتحادية، ومن أجل منع انتهاك حدود الدولة، انطلقت مقاتلة من طراز "سو-27" التابعة لقوات الدفاع الجوي المناوبة".وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "مع اقتراب المقاتلة الروسية، قامت الطائرات العسكرية الأجنبية بتغيير مسارها عن حدود روسيا الاتحادية، وعادت الطائرة الروسية بسلام إلى مطارها، ولم يكن هناك انتهاك لحدود روسيا الاتحادية".وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اعترضت مقاتلات روسية من طراز "ميغ-29" و"ميغ-31" قاذفتين أمريكيتين من طراز "بي 52 إن" فوق بحر بارنتس، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.وأشارت الوزارة إلى أن تحليق المقاتلة الروسية تم بالتوافق الصارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، دون عبور المسارات الجوية أو الاقتراب بشكل خطير من طائرات دولة أجنبية.الطيران العملياتي التكتيكي الروسي يستهدف محطة رادار وورشة لإنتاج المسيرات الأوكرانية القوات الروسية تسقط مقاتلة "ميغ-29" تابعة لنظام كييف
https://sarabic.ae/20240721/مقاتلات-روسية-تبعد-قاذفتين-استراتيجيتين-أمريكيتين-عن-الحدود-الروسية-فوق-بحر-بارنتس--1090984750.html
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روسيا, بريطانيا, العالم, سوخوي 27
روسيا, بريطانيا, العالم, سوخوي 27
مقاتلة روسية من طراز "سو-27" تعترض 3 طائرات تابعة لسلاح الجو البريطاني فوق البحر الأسود
أفادت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، بأن مقاتلة روسية من طراز "سو-27"، اعترضت 3 طائرات تابعة لسلاح الجو البريطاني فوق البحر الأسود.
وحسب بيان وزارة الدفاع، انطلقت المقاتلة الروسية "سو-27" فوق البحر الأسود بسبب اقتراب طائرة استطلاع "آر سي- 135" ومقاتلتين من طراز "تايفون" تابعين لسلاح الجو البريطاني، من حدود الدولة الروسية،
واستدارت الطائرات الأجنبية، ولم يتم انتهاك حدود الدولة.
وتابع البيان: "في 24 من يوليو (تموز الجاري)، رصدت وسائل مراقبة المجال الجوي الروسية، فوق البحر الأسود، أهدافًا جوية
تقترب من حدود روسيا الاتحادية، ومن أجل منع انتهاك حدود الدولة، انطلقت مقاتلة من طراز "سو-27" التابعة لقوات الدفاع الجوي المناوبة".
وأوضح البيان أن طاقم المقاتلة الروسية حدد الأهداف الجوية، وهي طائرة استطلاع استراتيجية من طراز"آر سي- 135"، ومقاتلتين من طراز "تايفون" تابعين لسلاح الجو البريطاني.
وأضافت وزارة الدفاع الروسية: "مع اقتراب المقاتلة الروسية، قامت الطائرات العسكرية الأجنبية بتغيير مسارها عن حدود روسيا الاتحادية، وعادت الطائرة الروسية بسلام إلى مطارها، ولم يكن هناك انتهاك لحدود روسيا الاتحادية".
وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، اعترضت مقاتلات روسية من طراز "ميغ-29" و"ميغ-31" قاذفتين أمريكيتين
من طراز "بي 52 إن" فوق بحر بارنتس، وفقا لوزارة الدفاع الروسية.
وأشارت الوزارة إلى أن تحليق المقاتلة الروسية تم بالتوافق الصارم مع القواعد الدولية لاستخدام المجال الجوي فوق المياه المحايدة، دون عبور المسارات الجوية أو الاقتراب بشكل خطير من طائرات دولة أجنبية.