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Российский специалист изучает гироскоп наведения ракеты ATACMS - سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sarabic.ae/20240715/القوات-الروسية-تدمر-مدفعا-بريطاني-الصنع-فيديو-1090820839.html
القوات الروسية تدمر مدفعا بريطاني الصنع... فيديو
القوات الروسية تدمر مدفعا بريطاني الصنع... فيديو
سبوتنيك عربي
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تدمير القوات الروسية لمدفع ذاتي الحركة من طراز "إيه إس-90" بريطاني الصنع تابع للقوات الأوكرانية. 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T15:06+0000
2024-07-15T15:06+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدف عسكريون من قوات مجموعة "الجنوب" وحدة مدفعية ذاتية الدفع بريطانية الصنع من طراز "إيه إس -90" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة إيلينكا".وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز ""ميغ-29"، واستهدفت محطتين من طراز "أنكلاف-إن" للحرب الإلكترونية.بدوره، صرح فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، ورئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن نتائج "الهجوم المضاد" الذي نفذته القوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة زابوروجيه كانت "صفرا"، وقد فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 80% من الأراضي التي استولت عليها آنذاك.ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.روسيا.. اختبار زورق صاروخي مسير متعدد الاستخدامات "إسكندر" الروسي يدمر رتلا عسكريا أوكرانيا في مقاطعة خاركوف... فيديو
https://sarabic.ae/20240715/القوات-الروسية-تسقط-ميغ-29-أوكرانية-وتضرب-محطتي-أنكلاف-إن-للحرب-الإلكترونية-1090806680.html
https://sarabic.ae/20240715/نتائج-الهجوم-المضاد-الأوكراني-في-مقاطعة-زابوروجيه-صفر-1090804069.html
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

القوات الروسية تدمر مدفعا بريطاني الصنع... فيديو

15:06 GMT 15.07.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federationمدفع "غياتسينت-بي" الروسي يستهدف مواقع تابعة لقوات كييف
مدفع غياتسينت-بي الروسي يستهدف مواقع تابعة لقوات كييف - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
© Photo / Defense Minister of the Russian Federation
تابعنا عبر
نشرت وزارة الدفاع الروسية لقطات توثق تدمير القوات الروسية لمدفع ذاتي الحركة من طراز "إيه إس-90" بريطاني الصنع تابع للقوات الأوكرانية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "استهدف عسكريون من قوات مجموعة "الجنوب" وحدة مدفعية ذاتية الدفع بريطانية الصنع من طراز "إيه إس -90" تابعة للقوات المسلحة الأوكرانية بالقرب من بلدة إيلينكا".
وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز ""ميغ-29"، واستهدفت محطتين من طراز "أنكلاف-إن" للحرب الإلكترونية.
طائرة ميغ-29 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الروسية تسقط "ميغ-29" أوكرانية وتضرب محطتي "أنكلاف-إن" للحرب الإلكترونية
10:52 GMT
بدوره، صرح فلاديمير روغوف، عضو مجلس إدارة مقاطعة زابوروجيه، ورئيس الحركة الشعبية "نحن مع روسيا"، أن نتائج "الهجوم المضاد" الذي نفذته القوات المسلحة الأوكرانية، في مقاطعة زابوروجيه كانت "صفرا"، وقد فقدت القوات الأوكرانية أكثر من 80% من الأراضي التي استولت عليها آنذاك.
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
جندي من القوات المسلحة الروسية يحمل مدفعًا مضادًا للطائرات بدون طيار بالقرب من دبابة تي-62 تابعة لفيلق الجيش الثاني التابع لمجموعة القوات يوجني (الجنوب) في اتجاه سيفرسكي، العملية العسكرية الخاصة - سبوتنيك عربي, 1920, 15.07.2024
العملية العسكرية الروسية الخاصة
نتائج "الهجوم المضاد" الأوكراني في مقاطعة زابوروجيه "صفر"
08:59 GMT
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.
روسيا.. اختبار زورق صاروخي مسير متعدد الاستخدامات
"إسكندر" الروسي يدمر رتلا عسكريا أوكرانيا في مقاطعة خاركوف... فيديو
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ "طوفان الأقصى".. قتلى بينهم أطفال في قصف على مخيم المغازي وسط غزة13:09 GMTРеактивная система залпового огня БМ-21 Град Центрального военного округа ведет огонь по позициям ВСУ на Краснолиманском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة03:50 GMT
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