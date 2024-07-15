https://sarabic.ae/20240715/القوات-الروسية-تسقط-ميغ-29-أوكرانية-وتضرب-محطتي-أنكلاف-إن-للحرب-الإلكترونية-1090806680.html

القوات الروسية تسقط "ميغ-29" أوكرانية وتضرب محطتي "أنكلاف-إن" للحرب الإلكترونية

القوات الروسية تسقط "ميغ-29" أوكرانية وتضرب محطتي "أنكلاف-إن" للحرب الإلكترونية

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز ""ميغ-29"، واستهدفت محطتين من طراز "أنكلاف-إن" للحرب الإلكترونية. 15.07.2024, سبوتنيك عربي

2024-07-15T10:52+0000

2024-07-15T10:52+0000

2024-07-15T11:30+0000

العملية العسكرية الروسية الخاصة

روسيا

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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "ميغ 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، و36 مركبة جوية من دون طيار، بالإضافة إلى 5 قذائف لراجمات "هيمارس" الصاروخية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 110 جنديا، و6 مركبات، ومدافع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم، ومدفع "مستا بي" عيار 152 ملم، ومدافع هاوتزر "دي 30"، ومحطتين للحرب الإلكترونية من طراز "أنكلاف-إن".وتابع البيان: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الوضع على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومنطقة في مقاطعة زابوروجيه".وأضاف البيان: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" القوى العاملة والمعدات الأوكرانية، في مناطق مزارع فولشانسك وليبتسي وتيخوي وفولشانسك".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 200 جندي، و3 دبابات، وشاحنتين "بيك آب"، ومدافع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم، ومحطة حرب مضادة للبطارية من طراز "أن/تي بي كيو-64"، محطة حرب إلكترونية "نوتا".وتابع البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوفوف، ومناطق في جمهورية لوغانسك الشعبية، ومناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 585 جنديا، ومركبتين قتاليتين للمشاة، و7 مركبات، وعدد من المدافع.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 540 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و4 مركبات، وعدد من المدافع.وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" قامت بتحسين الوضع التكتيكي، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 340 جنديا، و3 مركبات، ومدفع من طراز "أكاسيا"، ومدافع من طراز "دي 30."ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.روسيا.. اختبار زورق صاروخي مسير متعدد الاستخدامات "إسكندر" الروسي يدمر رتلا عسكريا أوكرانيا في مقاطعة خاركوف... فيديو

https://sarabic.ae/20240715/نتائج-الهجوم-المضاد-الأوكراني-في-مقاطعة-زابوروجيه-صفر-1090804069.html

https://sarabic.ae/20240715/روسيا-اختبار-زورق-صاروخي-مسير-متعدد-الاستخدامات--1090802443.html

https://sarabic.ae/20240714/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-أوروجاينويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1090784558.html

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