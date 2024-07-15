https://sarabic.ae/20240715/القوات-الروسية-تسقط-ميغ-29-أوكرانية-وتضرب-محطتي-أنكلاف-إن-للحرب-الإلكترونية-1090806680.html
القوات الروسية تسقط "ميغ-29" أوكرانية وتضرب محطتي "أنكلاف-إن" للحرب الإلكترونية
القوات الروسية تسقط "ميغ-29" أوكرانية وتضرب محطتي "أنكلاف-إن" للحرب الإلكترونية
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز ""ميغ-29"، واستهدفت محطتين من طراز "أنكلاف-إن" للحرب الإلكترونية. 15.07.2024, سبوتنيك عربي
2024-07-15T10:52+0000
2024-07-15T10:52+0000
2024-07-15T11:30+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "ميغ 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، و36 مركبة جوية من دون طيار، بالإضافة إلى 5 قذائف لراجمات "هيمارس" الصاروخية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 110 جنديا، و6 مركبات، ومدافع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم، ومدفع "مستا بي" عيار 152 ملم، ومدافع هاوتزر "دي 30"، ومحطتين للحرب الإلكترونية من طراز "أنكلاف-إن".وتابع البيان: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الوضع على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومنطقة في مقاطعة زابوروجيه".وأضاف البيان: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" القوى العاملة والمعدات الأوكرانية، في مناطق مزارع فولشانسك وليبتسي وتيخوي وفولشانسك".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 200 جندي، و3 دبابات، وشاحنتين "بيك آب"، ومدافع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم، ومحطة حرب مضادة للبطارية من طراز "أن/تي بي كيو-64"، محطة حرب إلكترونية "نوتا".وتابع البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوفوف، ومناطق في جمهورية لوغانسك الشعبية، ومناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 585 جنديا، ومركبتين قتاليتين للمشاة، و7 مركبات، وعدد من المدافع.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 540 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و4 مركبات، وعدد من المدافع.وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" قامت بتحسين الوضع التكتيكي، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية.وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 340 جنديا، و3 مركبات، ومدفع من طراز "أكاسيا"، ومدافع من طراز "دي 30."ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة، التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.روسيا.. اختبار زورق صاروخي مسير متعدد الاستخدامات "إسكندر" الروسي يدمر رتلا عسكريا أوكرانيا في مقاطعة خاركوف... فيديو
https://sarabic.ae/20240715/نتائج-الهجوم-المضاد-الأوكراني-في-مقاطعة-زابوروجيه-صفر-1090804069.html
https://sarabic.ae/20240715/روسيا-اختبار-زورق-صاروخي-مسير-متعدد-الاستخدامات--1090802443.html
https://sarabic.ae/20240714/القوات-الروسية-تحرر-بلدة-أوروجاينويه-في-جمهورية-دونيتسك-الشعبية-1090784558.html
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روسيا
القوات الروسية تسقط "ميغ-29" أوكرانية وتضرب محطتي "أنكلاف-إن" للحرب الإلكترونية
10:52 GMT 15.07.2024 (تم التحديث: 11:30 GMT 15.07.2024)
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الاثنين، أن القوات الروسية أسقطت مقاتلة أوكرانية من طراز ""ميغ-29"، واستهدفت محطتين من طراز "أنكلاف-إن" للحرب الإلكترونية.
وجاء في بيان وزارة الدفاع الروسية: "أسقطت أنظمة الدفاع الجوي طائرة من طراز "ميغ 29" تابعة للقوات الجوية الأوكرانية، و36 مركبة جوية من دون طيار، بالإضافة إلى 5 قذائف لراجمات "هيمارس" الصاروخية".
استهدفت وحدات من قوات مجموعة "دنيبر" القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خيرسون.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 110 جنديا، و6 مركبات، ومدافع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم، ومدفع "مستا بي" عيار 152 ملم، ومدافع هاوتزر "دي 30"، ومحطتين للحرب الإلكترونية من طراز "أنكلاف-إن".
وتابع البيان: "حسّنت وحدات من قوات مجموعة "الشرق" الوضع على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية، ومنطقة في مقاطعة زابوروجيه".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 125 جنديا، وناقلة جند مدرعة من طراز "إم 113"، وسيارتين، ومدافع هاوتزر عيار 155 ملم من طراز "إف إتش-70"، ومدفع عيار 152 ملم من طراز "دي-20."
وأضاف البيان: "استهدفت وحدات من قوات مجموعة "الشمال" القوى العاملة والمعدات الأوكرانية، في مناطق مزارع فولشانسك وليبتسي وتيخوي وفولشانسك".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 200 جندي، و3 دبابات، وشاحنتين "بيك آب"، ومدافع هاوتزر "إم 777" عيار 155 ملم، ومحطة حرب مضادة للبطارية من طراز "أن/تي بي كيو-64"، محطة حرب إلكترونية "نوتا".
وتابع البيان: "سيطرت وحدات من قوات مجموعة "الغرب" على مواقع أكثر فائدة، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في مقاطعة خاركوفوف، ومناطق في جمهورية لوغانسك الشعبية، ومناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية".
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 585 جنديا، ومركبتين قتاليتين للمشاة، و7 مركبات، وعدد من المدافع.
وحدات من قوات مجموعة "الجنوب" قامت بتحسين الوضع على طول الحافة الأمامية، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 540 جنديا، ومركبتين قتاليتين مدرعتين، و4 مركبات، وعدد من المدافع.
وأشار البيان إلى أن وحدات من قوات مجموعة "المركز" قامت بتحسين الوضع التكتيكي، واستهدفت القوى العاملة والمعدات الأوكرانية في مناطق في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر القوات الأوكرانية نحو 340 جنديا، و3 مركبات، ومدفع من طراز "أكاسيا"، ومدافع من طراز "دي 30."
ودخلت العملية العسكرية الروسية الخاصة،
التي بدأت في 24 فبراير/ شباط 2022، عامها الثالث، وتهدف إلى حماية سكان دونباس، الذين تعرضوا للاضطهاد والإبادة من قبل نظام كييف، لسنوات.
وأفشلت القوات الروسية "الهجوم المضاد" الأوكراني، على الرغم من الدعم المالي والعسكري الكبير الذي قدمه حلف الناتو وعدد من الدول الغربية والمتحالفة مع واشنطن، لنظام كييف.
ودمرت القوات الروسية خلال العملية الكثير من المعدات التي راهن الغرب عليها، على رأسها دبابات "ليوبارد 2" الألمانية، والكثير من المدرعات الأمريكية والبريطانية، بالإضافة إلى دبابات وآليات كثيرة قدمتها دول في حلف "الناتو"، والتي كان مصيرها التدمير على وقع الضربات الروسية.